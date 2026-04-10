Суббота будет тёплой: прогноз синоптиков

Ночью осадков не ожидается, будет мало облаков, ветер будет дуть с северо-востока. Температура воздуха опустится до +1...-4 градусов.

В течение дня в юго-восточных регионах будет больше облаков, местами в Латгале пройдут дожди. Самое ясное небо сохранится в Курземе. При слабом или умеренном восточном и северном ветре воздух прогреется до +8...+13 градусов, местами на побережье – до +6 градусов.

В Риге 11 апреля будет сухо и преимущественно солнечно, будет дуть легкий северо-восточный ветер, который во второй половине дня сменится умеренным северным ветром. Температура воздуха к концу ночи опустится до нуля, в пригородах – до -1...-3 градусов. В течение дня температура поднимется до +12 градусов, при этом у моря сохранится более прохладный воздух.