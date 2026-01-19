Стриминговая платформа Spotify повышает цены для Латвии

С февраля цена составит 12,99 доллара США. До сих пор она составляла 11,99 доллара.

"Мы обновляем цену Spotify. В течение следующего месяца подписчики Premium в США, Эстонии и Латвии получат электронное письмо с объяснением, что это обновление означает для их подписок. Новые подписчики могут узнать последние цены на сайте компании", — говорится в заявлении.

"Обновления цен на всех наших рынках отражают ценность Spotify, позволяя нам продолжать предлагать лучший возможный опыт и приносить пользу артистам", — поясняет компания.

Как пишет портал Variety, этот рост цен был уже прогнозируем после того, как в прошлом году компания повысила цены в Великобритании и Швейцарии.