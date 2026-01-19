Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Рост числа пожаров: за неполный месяц — девять погибших в огне

Редакция PRESS 19 января, 2026 14:17

ЧП и криминал 0 комментариев

LETA

В этом году в пожарах в жилом секторе погибли уже девять человек, сообщили агентству ЛЕТА в Государственной пожарно-спасательной службе (ГПСС).

Несмотря на то, что количество пожаров сохранилось на уровне минувшего года, их последствия гораздо более трагичны: за 18 дней в пожарах погибли девять человек, пострадали 36, а спасены 78 человек, признали в службе.

Пока сохраняются низкие температуры воздуха, люди ищут способы согреться - активно используют отопительные приборы и включают электрические обогреватели. В этот период ГПСС отмечает рост числа пожаров, вызванных неправильной эксплуатацией отопительных приборов.

ГПСС призывает помнить, что каждый житель несет ответственность за безопасность своего жилья. Пожары, связанные с обогревом помещений, могут привести к тяжелым последствиям: представлять угрозу жизни и здоровью людей, а также наносить существенный ущерб имуществу.

Опыт ГПСС свидетельствует о том, что наиболее часто трагические ошибки люди допускают, когда перетапливают отопительную печь, не закрывают дверцы отопительных приборов, пересыпают горячую золу в картонный ящик или пластиковое ведро и помещают их в шкафы, выносят на веранду или на крыльцо.

Кроме того, к наиболее распространенным ошибкам относится сушка одежды и обуви на отопительных печах или электрических обогревателях, а также размещение легко воспламеняющихся предметов на отопительных приборах или в непосредственной близости от них.

В службе также отметили, что нередко для розжига отопительных приборов используются топливо или горючие жидкости, что может привести к вспышке, вызвать ожоги и спровоцировать пожар.

Наряду с этим в холодное время года пожарные ежедневно выезжают на многочисленные случаи возгорания сажи в дымоходах, что свидетельствует о том, что жители перед началом отопительного сезона не очищали дымоходы либо сжигали в отопительных устройствах мусор и другие материалы, не предназначенные для отопления. В результате на стенках дымоходов стремительно образуется новый слой сажи, пояснили в ГПСС.

Пожарные призывают жителей, чьи родители или другие близкие пользуются дровяными отопительными печами, обсудить с ними правила правильной и безопасной эксплуатации отопительных приборов, поскольку нередко именно устоявшиеся годами привычки, несовместимые с требованиями пожарной безопасности, становятся причиной пожаров.

О возникновении пожара своевременно предупреждают дымовые детекторы, напоминает ГПСС.

Ранее сообщалось, что утром в минувшую пятницу при пожаре жилого дома в поселке Крусткалны погибли двое детей. Телеканал TV3 сообщил, что мать погибших детей находится в тяжелом состоянии в больнице. О ее третьем ребенке - четырехлетней девочке, также пострадавшей в трагедии, сейчас заботятся медики Детской больницы.

