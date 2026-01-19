Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Press.lv - Новости, которые касаются Вас! LAT
Суббота Вести еженедельник 7 Супер Секретов Mājas virtuve
LAT Пн, 19. Января Завтра: Alnis, Andulis
Доступность

Парламент Японии будет распущен: премьер объявила о досрочных парламентских выборах

Редакция PRESS 19 января, 2026 14:32

Мир 0 комментариев

Scanpix (Credit Image: © Rodrigo Reyes Marin/ZUMA Press Wire)

Премьер-министр Японии Санаэ Такаити ⁠объявила о проведении досрочных парламентских выборах 8 февраля. С этой целью 23 января будет распущена нижняя палата парламента, объявила в понедельник, 19 января, 64-летняя глава правительства в Токио, находящаяся у власти лишь три месяца.

Тем самым лидер японских национал-консерваторов рассчитывает использовать свой чрезвычайно высокий рейтинг, чтобы увеличить парламентское большинство своей коалиции в составе ее Либерально-демократической партии (ЛДП) и консервативно-неолиберальной партии "Общество обновления Японии". По данным японских СМИ, более 70 процентов избирателей в настоящее время поддерживают партию Такаити.

Кроме того, глава японского правительства стремится заручиться поддержкой ​избирателей в реализации ее планов экономического роста за счет увеличения бюджетных расходов и снижения налогов, а также по вопросу новой оборонной стратегии Японии. "Я ставлю на карту свое политическое ​будущее как премьер-министра на этих выборах. Я ⁠хочу, чтобы общественность напрямую решила, доверит ли она мне управление страной", - заявила она.

Такаити назначена премьер-министром в октябре

Санаэ Такаити в конце октября стала первой женщиной на посту главы японского правительства. Кроме того, она стала четвертым премьер-министром Японии за последние пять лет.

Либерально-демократическая партия, которая почти непрерывно находилась у власти в Японии с 1955 года, недавно потеряла большинство в обеих палатах парламента на фоне скандалов. В конце октября правоцентристская партия "Комэйто" - коалиционный партнер ЛДП на протяжении 26 лет - вышла из коалиции в октябре из-за жесткой позиции Такаити в отношении финансирования партий и политики безопасности.

  • Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Комментарии (0)
Комментарии (0)

Главные новости

«Мама, что делать?» Дети пошли кататься на горку в лес и нашли труп
Важно

«Мама, что делать?» Дети пошли кататься на горку в лес и нашли труп

Жуткая история агрессивной семьи. Отец душил учительницу, дитятко угрожало воткнуть карандаш
Важно

Жуткая история агрессивной семьи. Отец душил учительницу, дитятко угрожало воткнуть карандаш (2)

Подарок от бабушки изменил жизнь: 250 тысяч евро на Рождество
Важно

Подарок от бабушки изменил жизнь: 250 тысяч евро на Рождество (5)

Загрузка
Загрузка
Загрузка

«Там США делают то и то»: реакция в Латвии на тарифные войны Трампа

Важно 15:26

Важно 0 комментариев

После угроз президента США Дональда Трампа ввести дополнительные таможенные тарифы против европейских стран, которые будут противиться его намерению установить контроль США над Гренландией, Европейский союз (ЕС) рассматривает возможность ввести не только таможенные тарифы на импорт из США в размере 93 миллиардов евро, но и ограничить доступ американских компаний к рынку ЕС. В Латвийской конфедерации работодателей полагают, что тарифы Трампа косвенно затронут и Латвию, сообщает Latvijas radio.

После угроз президента США Дональда Трампа ввести дополнительные таможенные тарифы против европейских стран, которые будут противиться его намерению установить контроль США над Гренландией, Европейский союз (ЕС) рассматривает возможность ввести не только таможенные тарифы на импорт из США в размере 93 миллиардов евро, но и ограничить доступ американских компаний к рынку ЕС. В Латвийской конфедерации работодателей полагают, что тарифы Трампа косвенно затронут и Латвию, сообщает Latvijas radio.

Читать
Загрузка

Нового мэра Адажи предлагают выбрать после принятия бюджета

Новости Латвии 14:59

Новости Латвии 0 комментариев

Решение об избрании следующего мэра Адажская дума, вероятнее всего, примет после утверждения бюджета, однако переговоры о потенциальных кандидатах уже начались, выяснило агентство ЛЕТА.

Решение об избрании следующего мэра Адажская дума, вероятнее всего, примет после утверждения бюджета, однако переговоры о потенциальных кандидатах уже начались, выяснило агентство ЛЕТА.

Читать

«Мама, что делать?» Дети пошли кататься на горку в лес и нашли труп

Важно 14:52

Важно 0 комментариев

Жительница Лиепаи рассказала в соцсетях, что получила звонок от своих детей, которые пошли в лес на горку кататься на санках и обнаружили под деревом человека без сознания.

Жительница Лиепаи рассказала в соцсетях, что получила звонок от своих детей, которые пошли в лес на горку кататься на санках и обнаружили под деревом человека без сознания.

Читать

Министр обороны ЛР призывает не драматизировать ситуацию вокруг Гренландии

Новости Латвии 14:41

Новости Латвии 0 комментариев

Министр обороны Латвии Андрис Спрудс в утреннем шоу Europe Today на Euronews попытался развеять опасения о кризисе НАТО из-за Гренландии, заявив, что «не стал бы драматизировать».

Министр обороны Латвии Андрис Спрудс в утреннем шоу Europe Today на Euronews попытался развеять опасения о кризисе НАТО из-за Гренландии, заявив, что «не стал бы драматизировать».

Читать

Новый порядок уплаты автоналога: что на самом деле изменилось

Важно 14:38

Важно 0 комментариев

Разговоры о якобы новом порядке уплаты налога на эксплуатацию транспортного средства встревожили автоводителей в начале года. Поводом стали сообщения в социальных сетях о том, что налог теперь необходимо обязательно оплачивать до 31 января. Как сообщает LSM.lv, эта информация не соответствует действительности.

Разговоры о якобы новом порядке уплаты налога на эксплуатацию транспортного средства встревожили автоводителей в начале года. Поводом стали сообщения в социальных сетях о том, что налог теперь необходимо обязательно оплачивать до 31 января. Как сообщает LSM.lv, эта информация не соответствует действительности.

Читать

Знают раньше врачей: что чувствуют животные, когда человек ещё «здоров»?

Животные 14:31

Животные 0 комментариев

Вы когда-нибудь ловили себя на мысли, что питомец вдруг начал вести себя странно — задолго до того, как вы сами поняли, что с вами что-то не так?
Собака не отходит ни на шаг. Кошка ложится именно на то место, где потом появится боль. Попугай внезапно замолкает. Совпадение?

Вы когда-нибудь ловили себя на мысли, что питомец вдруг начал вести себя странно — задолго до того, как вы сами поняли, что с вами что-то не так?
Собака не отходит ни на шаг. Кошка ложится именно на то место, где потом появится боль. Попугай внезапно замолкает. Совпадение?

Читать