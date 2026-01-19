Парламент Японии будет распущен: премьер объявила о досрочных парламентских выборах

Тем самым лидер японских национал-консерваторов рассчитывает использовать свой чрезвычайно высокий рейтинг, чтобы увеличить парламентское большинство своей коалиции в составе ее Либерально-демократической партии (ЛДП) и консервативно-неолиберальной партии "Общество обновления Японии". По данным японских СМИ, более 70 процентов избирателей в настоящее время поддерживают партию Такаити.

Кроме того, глава японского правительства стремится заручиться поддержкой ​избирателей в реализации ее планов экономического роста за счет увеличения бюджетных расходов и снижения налогов, а также по вопросу новой оборонной стратегии Японии. "Я ставлю на карту свое политическое ​будущее как премьер-министра на этих выборах. Я ⁠хочу, чтобы общественность напрямую решила, доверит ли она мне управление страной", - заявила она.

Такаити назначена премьер-министром в октябре

Санаэ Такаити в конце октября стала первой женщиной на посту главы японского правительства. Кроме того, она стала четвертым премьер-министром Японии за последние пять лет.

Либерально-демократическая партия, которая почти непрерывно находилась у власти в Японии с 1955 года, недавно потеряла большинство в обеих палатах парламента на фоне скандалов. В конце октября правоцентристская партия "Комэйто" - коалиционный партнер ЛДП на протяжении 26 лет - вышла из коалиции в октябре из-за жесткой позиции Такаити в отношении финансирования партий и политики безопасности.