Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Press.lv - Новости, которые касаются Вас! LAT
Суббота Вести еженедельник 7 Супер Секретов Mājas virtuve
LAT Пн, 19. Января Завтра: Alnis, Andulis
Доступность

«Там США делают то и то»: реакция в Латвии на тарифные войны Трампа

© Lsm.lv 19 января, 2026 18:01

Мнения 0 комментариев

После угроз президента США Дональда Трампа ввести дополнительные таможенные тарифы против европейских стран, которые будут противиться его намерению установить контроль США над Гренландией, Европейский союз (ЕС) рассматривает возможность ввести не только таможенные тарифы на импорт из США в размере 93 миллиардов евро, но и ограничить доступ американских компаний к рынку ЕС. В Латвийской конфедерации работодателей полагают, что тарифы Трампа косвенно затронут и Латвию, сообщает Latvijas radio.

Дания, Франция, Великобритания, Нидерланды, Норвегия, Финляндия, Германия и Швеция, в отношении которых президент США Дональд Трамп ввел дополнительные таможенные тарифы за их возражения против его стремления установить контроль США над Гренландией, распространили совместное заявление. В нем говорится, что такие меры «подрывают трансатлантические отношения» и «влекут риск опасной спирали их дальнейшего понижения».

Все восемь стран заявили о своей приверженности «укреплению безопасности в Арктике в интересах общих трансатлантических интересов».

Депутат Европарламента Рихард Колс (Национальное объединение) заявил агентству LETA, что американские тарифы подорвут основы трансатлантических отношений и станут немедленным минусом, тогда как соглашение между ЕС и торговым блоком Mercosur, напротив, играет противоположную роль и является долгосрочным плюсом. Пока это единственные публичные заявления со стороны латвийских должностных лиц.

Президент LDDK Андрис Бите отметил, что информации о возможном влиянии американских тарифов пока недостаточно, к тому же позиция Трампа еще может измениться. Вместе с тем он подчеркнул, что среди стран, которым обещаны тарифы, есть и важные партнеры Латвии по экспорту — Германия, страны Скандинавии и Дания. Поэтому такое решение неизбежно скажется и на Латвии.

«Тарифные войны с приходом Трампа — это уже не новость. Такое звучит не в первый раз и, как правило, заканчивается некой прагматичной политикой: когда от угроз приходится переходить к действиям, включаются нормальные расчеты и приходит понимание последствий. В нынешних условиях нормально, что Европа должна обозначить свою позицию и противопоставить что-то, чтобы остудить, возможно, разгоряченные умы, которые пытаются решать все политические вопросы тарифами или угрозами», — сказал Бите.

Он добавил, что тарифные войны создают дополнительную неопределенность для бизнеса: клиенты становятся осторожнее с заказами, не зная, какие пошлины в итоге придется платить.

В отдельных отраслях возможны и краткосрочные выгоды — если для других стран будут установлены более высокие тарифы и это временно улучшит конкурентоспособность. Однако в целом, по его мнению, тарифные войны не приносят пользы: они не способствуют ни экономическим отношениям, ни торговле, и лучше всего, если бы их не было вовсе.

В свою очередь, эксперт по внешней политике и политолог Андис Кудорс отметил, что ЕС вынужден реагировать на действия США ответными мерами, потому что он не может просто наблюдать за действиями Трампа. При этом внутри ЕС нет полного единства по этому вопросу: часть стран считает, что конфликт лучше решать путем переговоров.

Если раньше Трамп чаще ограничивался резкой риторикой, то теперь следуют конкретные шаги, которые можно оценить как крайне негативные.

По его мнению, НАТО переживет эту ситуацию, однако если США приняли бы более жесткие решения — например, военные действия в отношении Гренландии, — это стало бы серьезным вызовом для альянса.

Эксперт напомнил, что Трамп часто использует тактику торга — начинает переговоры с завышенных требований, которые не планирует реализовывать полностью. Тем не менее нынешняя ситуация является новым прецедентом: противостояние западных стран друг другу нездорово, и больше всего от этого выигрывает Россия, которая уже давно стремится ослабить отношения между Европой и США.

Кудорс допустил, что латвийские дипломаты сейчас действуют осторожно, поскольку США являются для Латвии ключевым стратегическим партнером в сдерживании РФ. Поэтому Латвия не будет среди первых стран, которые публично критикуют США.

«В этом смысле Латвия присоединяется к общей политике Европейского союза, и, на мой взгляд, это соответствует ситуации. Разумеется, мы будем едины, Латвия проявит солидарность с Данией — важной для нас страной, — и с ЕС в целом в ответных шагах. Но это нормально, что мы не первые, кто прибегает к микрофону и говорит: «Вот, там США делают то и то», но и полностью молчать, конечно, тоже неправильно. Я не вижу сейчас особых оснований упрекать латвийских политиков и дипломатов. То, что у нас более осторожная позиция, что мы, может быть, немного делаем паузу в этом плане, это соответствует ситуации», — отметил Кудорс.

Он признал, что Латвия выбрала верную тактику — оставаясь верной своим ценностям и одновременно оставляя более жесткую публичную критику США другим странам ЕС. По его мнению, такой осторожный подход в латвийских условиях понятен и логичен.

Сегодня в швейцарском Давосе начинается ежегодный Всемирный экономический форум, который соберет около трех тысяч участников — политических лидеров, а также представителей экономической, общественной и научной элиты. Особое внимание на форуме будет уделено Трампу; в среду запланировано его выступление. В Давос отправился и президент Латвии Эдгар Ринкевич.

  • Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Комментарии (0)
Комментарии (0)

Главные новости

«Мама, что делать?» Дети пошли кататься на горку в лес и нашли труп
Важно

«Мама, что делать?» Дети пошли кататься на горку в лес и нашли труп

«Девочка сломала спину, а мальчик, похоже, шею»: страсти на рижской горке
Важно

«Девочка сломала спину, а мальчик, похоже, шею»: страсти на рижской горке

Не едет один, не едут все: школа решила полностью отказаться от экскурсий
Важно

Не едет один, не едут все: школа решила полностью отказаться от экскурсий

Загрузка
Загрузка
Загрузка

Свидетельство единства: Силиня приветствует флагман сил НАТО в Риге

Новости Латвии 18:45

Новости Латвии 0 комментариев

Присутствие кораблей союзников в Риге является как мощным сигналом сдерживания, так и явным свидетельством единства НАТО в условиях сохраняющейся угрозы со стороны России, заявила сегодня после посещения флагмана первой постоянной группы военно-морских сил НАТО (SNMG1) "Almirante Juan de Borbón" премьер-министр Эвика Силиня.

Присутствие кораблей союзников в Риге является как мощным сигналом сдерживания, так и явным свидетельством единства НАТО в условиях сохраняющейся угрозы со стороны России, заявила сегодня после посещения флагмана первой постоянной группы военно-морских сил НАТО (SNMG1) "Almirante Juan de Borbón" премьер-министр Эвика Силиня.

Читать
Загрузка

Впервые в Латвии: в Даугавпилсе проведена уникальная операция

Азбука здоровья 18:37

Азбука здоровья 0 комментариев

В Даугавпилсе в Klīnika LUC пациенту с тяжёлым доброкачественным увеличением предстательной железы, полным отсутствием самостоятельного мочеиспускания и выраженным стенозом мочеиспускательного канала была выполнена высокосложная хирургическая операция, которая ранее в Латвии не проводилась, сообщает LETA.

В Даугавпилсе в Klīnika LUC пациенту с тяжёлым доброкачественным увеличением предстательной железы, полным отсутствием самостоятельного мочеиспускания и выраженным стенозом мочеиспускательного канала была выполнена высокосложная хирургическая операция, которая ранее в Латвии не проводилась, сообщает LETA.

Читать

Опасный секрет невидимых землятресений — ученые в шоке!

Наука 18:28

Наука 0 комментариев

Они слишком слабые, чтобы их почувствовать.
Они не рушат дома и не попадают в новости.
Но именно эти микроземлетрясения сейчас заставляют учёных нервничать.

Они слишком слабые, чтобы их почувствовать.
Они не рушат дома и не попадают в новости.
Но именно эти микроземлетрясения сейчас заставляют учёных нервничать.

Читать

Банкомат «растерялся»: женщине положили на карту 2000 евро из другого города

Важно 18:17

Важно 0 комментариев

На банковский счёт Лиене неожиданно поступили 2 тысячи евро. Это внезапное событие вызвало большое недоумение, поскольку деньги были внесены наличными через банкомат, расположенный в Риге, сообщает Bez Tabu. 

На банковский счёт Лиене неожиданно поступили 2 тысячи евро. Это внезапное событие вызвало большое недоумение, поскольку деньги были внесены наличными через банкомат, расположенный в Риге, сообщает Bez Tabu. 

Читать

Новый порядок уплаты автоналога: что на самом деле изменилось

Выбор редакции 18:15

Выбор редакции 0 комментариев

Разговоры о якобы новом порядке уплаты налога на эксплуатацию транспортного средства встревожили автоводителей в начале года. Поводом стали сообщения в социальных сетях о том, что налог теперь необходимо обязательно оплачивать до 31 января. Как сообщает LSM.lv, эта информация не соответствует действительности.

Разговоры о якобы новом порядке уплаты налога на эксплуатацию транспортного средства встревожили автоводителей в начале года. Поводом стали сообщения в социальных сетях о том, что налог теперь необходимо обязательно оплачивать до 31 января. Как сообщает LSM.lv, эта информация не соответствует действительности.

Читать

А что, если русские заберут остров Хийумаа? Вейдемане о слабых местах Балтийского моря

Важно 18:09

Важно 0 комментариев

О 65-километровом Сувалкском коридоре знают практически все. Когда страны Балтии и Польша вступили в НАТО, Сувалкский коридор между Польшей и Литвой стал уязвимым местом военного блока. Если бы между Россией и Белоруссией с одной стороны и НАТО с другой стороны начался военный конфликт, захват Сувалкского коридора мог бы поставить под угрозу усилия НАТО по защите стран Балтии. Но есть ещё один участок суши, который находится в Балтийском море и, возможно, является для нашей безопасности ещё более уязвимым, чем Сувалки. Это принадлежащий Эстонии остров Хийумаа, пишет в "Неаткариге" Эдита Вейдемане.

О 65-километровом Сувалкском коридоре знают практически все. Когда страны Балтии и Польша вступили в НАТО, Сувалкский коридор между Польшей и Литвой стал уязвимым местом военного блока. Если бы между Россией и Белоруссией с одной стороны и НАТО с другой стороны начался военный конфликт, захват Сувалкского коридора мог бы поставить под угрозу усилия НАТО по защите стран Балтии. Но есть ещё один участок суши, который находится в Балтийском море и, возможно, является для нашей безопасности ещё более уязвимым, чем Сувалки. Это принадлежащий Эстонии остров Хийумаа, пишет в "Неаткариге" Эдита Вейдемане.

Читать

Норвегия информирует граждан о возможной реквизиции имущества в военное время

Важно 18:05

Важно 0 комментариев

В понедельник тысячи норвежцев получат письма от военных с информацией о том, что их дома, автомобили, лодки и техника могут быть реквизированы в случае войны. Письма не имеют практического значения в мирное время, но предупреждают о том, что личное имущество может быть реквизировано государством в случае войны.

В понедельник тысячи норвежцев получат письма от военных с информацией о том, что их дома, автомобили, лодки и техника могут быть реквизированы в случае войны. Письма не имеют практического значения в мирное время, но предупреждают о том, что личное имущество может быть реквизировано государством в случае войны.

Читать