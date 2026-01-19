«Там США делают то и то»: реакция в Латвии на тарифные войны Трампа

Дания, Франция, Великобритания, Нидерланды, Норвегия, Финляндия, Германия и Швеция, в отношении которых президент США Дональд Трамп ввел дополнительные таможенные тарифы за их возражения против его стремления установить контроль США над Гренландией, распространили совместное заявление. В нем говорится, что такие меры «подрывают трансатлантические отношения» и «влекут риск опасной спирали их дальнейшего понижения».

Все восемь стран заявили о своей приверженности «укреплению безопасности в Арктике в интересах общих трансатлантических интересов».

Депутат Европарламента Рихард Колс (Национальное объединение) заявил агентству LETA, что американские тарифы подорвут основы трансатлантических отношений и станут немедленным минусом, тогда как соглашение между ЕС и торговым блоком Mercosur, напротив, играет противоположную роль и является долгосрочным плюсом. Пока это единственные публичные заявления со стороны латвийских должностных лиц.

Президент LDDK Андрис Бите отметил, что информации о возможном влиянии американских тарифов пока недостаточно, к тому же позиция Трампа еще может измениться. Вместе с тем он подчеркнул, что среди стран, которым обещаны тарифы, есть и важные партнеры Латвии по экспорту — Германия, страны Скандинавии и Дания. Поэтому такое решение неизбежно скажется и на Латвии.

«Тарифные войны с приходом Трампа — это уже не новость. Такое звучит не в первый раз и, как правило, заканчивается некой прагматичной политикой: когда от угроз приходится переходить к действиям, включаются нормальные расчеты и приходит понимание последствий. В нынешних условиях нормально, что Европа должна обозначить свою позицию и противопоставить что-то, чтобы остудить, возможно, разгоряченные умы, которые пытаются решать все политические вопросы тарифами или угрозами», — сказал Бите.

Он добавил, что тарифные войны создают дополнительную неопределенность для бизнеса: клиенты становятся осторожнее с заказами, не зная, какие пошлины в итоге придется платить.

В отдельных отраслях возможны и краткосрочные выгоды — если для других стран будут установлены более высокие тарифы и это временно улучшит конкурентоспособность. Однако в целом, по его мнению, тарифные войны не приносят пользы: они не способствуют ни экономическим отношениям, ни торговле, и лучше всего, если бы их не было вовсе.

В свою очередь, эксперт по внешней политике и политолог Андис Кудорс отметил, что ЕС вынужден реагировать на действия США ответными мерами, потому что он не может просто наблюдать за действиями Трампа. При этом внутри ЕС нет полного единства по этому вопросу: часть стран считает, что конфликт лучше решать путем переговоров.

Если раньше Трамп чаще ограничивался резкой риторикой, то теперь следуют конкретные шаги, которые можно оценить как крайне негативные.

По его мнению, НАТО переживет эту ситуацию, однако если США приняли бы более жесткие решения — например, военные действия в отношении Гренландии, — это стало бы серьезным вызовом для альянса.

Эксперт напомнил, что Трамп часто использует тактику торга — начинает переговоры с завышенных требований, которые не планирует реализовывать полностью. Тем не менее нынешняя ситуация является новым прецедентом: противостояние западных стран друг другу нездорово, и больше всего от этого выигрывает Россия, которая уже давно стремится ослабить отношения между Европой и США.

Кудорс допустил, что латвийские дипломаты сейчас действуют осторожно, поскольку США являются для Латвии ключевым стратегическим партнером в сдерживании РФ. Поэтому Латвия не будет среди первых стран, которые публично критикуют США.

«В этом смысле Латвия присоединяется к общей политике Европейского союза, и, на мой взгляд, это соответствует ситуации. Разумеется, мы будем едины, Латвия проявит солидарность с Данией — важной для нас страной, — и с ЕС в целом в ответных шагах. Но это нормально, что мы не первые, кто прибегает к микрофону и говорит: «Вот, там США делают то и то», но и полностью молчать, конечно, тоже неправильно. Я не вижу сейчас особых оснований упрекать латвийских политиков и дипломатов. То, что у нас более осторожная позиция, что мы, может быть, немного делаем паузу в этом плане, это соответствует ситуации», — отметил Кудорс.

Он признал, что Латвия выбрала верную тактику — оставаясь верной своим ценностям и одновременно оставляя более жесткую публичную критику США другим странам ЕС. По его мнению, такой осторожный подход в латвийских условиях понятен и логичен.

Сегодня в швейцарском Давосе начинается ежегодный Всемирный экономический форум, который соберет около трех тысяч участников — политических лидеров, а также представителей экономической, общественной и научной элиты. Особое внимание на форуме будет уделено Трампу; в среду запланировано его выступление. В Давос отправился и президент Латвии Эдгар Ринкевич.