Нового мэра Адажи предлагают выбрать после принятия бюджета

Редакция PRESS 19 января, 2026 14:59

Новости Латвии 0 комментариев

Решение об избрании следующего мэра Адажская дума, вероятнее всего, примет после утверждения бюджета, однако переговоры о потенциальных кандидатах уже начались, выяснило агентство ЛЕТА.

Как сообщил агентству ЛЕТА заместитель мэра, исполняющий обязанности мэра Гатис Мигланс (СЗК), в настоящее время ведется работа над проектом бюджета самоуправления, поскольку процесс его подготовки и принятия задержался.

На этой неделе проект бюджета планируется рассмотреть в финансовом комитете, а принять - на очередном заседании думы 29 января.

Основные изменения в проекте бюджета внесены в инвестиционный раздел - они предусматривают вложения во все волости края. Раздел, посвященный бюджетной базе и зарплатам, остался без изменений, отметил Мигланс.

Избрание следующего мэра может состояться после принятия бюджета, добавил он.

Он также сообщил, что Латвийское объединение регионов (ЛОР), представленное бывшим председателем думы Кариной Микелсоне, не приглашало его на переговоры о формировании возможной коалиции, хотя в социальных сетях появилась информация о том, что переговоры уже ведутся.

Микелсоне на вопрос агентства ЛЕТА в этой связи ответила, что ЛОР только начало консультации с другими политическими силами.

Как следует из записи ЛОР на странице в "Facebook", в числе приоритетов объединения в Адажской думе - качественное образование, развитие спортивных возможностей, улучшение мобильности, создание эффективной бизнес-среды, а также предотвращение загрязнения и деградации окружающей среды.

Кроме того, ЛОР обещает поддержать выраженное жителями Царникавской волости желание о разделении Адажского и Царникавского краев.

Как сообщалось, не добившись поддержки депутатов по бюджету самоуправления на 2026 год, председатель Адажской краевой думы Карина Микелсоне (Латвийское объединение регионов, ЛОР) объявила об уходе с должности.

