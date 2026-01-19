В декабре годовая инфляция в Латвии была выше, чем в среднем по ЕС и еврозоне

Годовая инфляция в декабре наблюдалась во всех странах ЕС.

Самая низкая инфляция в прошлом месяце была зафиксирована на Кипре - 0,1%. Во Франции она составила 0,7%, в Италии - 1,2%, в Финляндии - 1,7%.

Более высокая годовая инфляция, чем в Латвии, была в Румынии - 8,6%, Словакии - 4,1%, Эстонии - 4%, Хорватии и Австрии - в обеих 3,8%, в Болгарии - 3,5%. В Литве годовая инфляция составила 3,2%.

В среднем по ЕС годовая инфляция в декабре составила 2,3%, в еврозоне - 1,9%.

По сравнению с ноябрем потребительские цены в ЕС выросли в декабре на 0,1%, в еврозоне - на 0,2%.