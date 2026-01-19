Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Press.lv - Новости, которые касаются Вас! LAT
Суббота Вести еженедельник 7 Супер Секретов Mājas virtuve
LAT Пн, 19. Января Завтра: Alnis, Andulis
Доступность

Знают раньше врачей: что чувствуют животные, когда человек ещё «здоров»?

Редакция PRESS 19 января, 2026 14:31

Животные 0 комментариев

Вы когда-нибудь ловили себя на мысли, что питомец вдруг начал вести себя странно — задолго до того, как вы сами поняли, что с вами что-то не так?
Собака не отходит ни на шаг. Кошка ложится именно на то место, где потом появится боль. Попугай внезапно замолкает. Совпадение?

Историй — тысячи. Но интереснее другое: часть из них давно перестала быть «байками из жизни».

Некоторые собаки без всякой дрессировки начинают настойчиво нюхать одного и того же человека. Через месяцы у него находят онкологию.
Другие животные меняют поведение перед диабетическим кризом или приступом эпилепсии — ещё до первых симптомов.

И это не кино.

Человек пахнет не так стабильно, как ему кажется. Когда в организме начинается сбой, меняется состав выдыхаемого воздуха, пота, кожных выделений. Мы этого не замечаем. А вот нос, который различает десятки тысяч оттенков запахов — да.

Есть и другой слой. Животные считывают микродвижения, дыхание, напряжение мышц, даже то, как меняется походка. Иногда — за недели до диагноза. Иногда — за часы до обострения.

Любопытно, что питомцы не «сигналят» одинаково. Один становится тревожным. Другой — наоборот, слишком спокойным. Третий буквально «липнет» к хозяину, как будто стараясь удержать рядом.

В клиниках всё чаще используют животных как помощников. Не потому, что они «чувствуют энергию», а потому что они улавливают то, что для человека пока скрыто.

Но дома всё выглядит иначе. Без приборов. Без анализов. Просто странное поведение, которое сначала кажется смешным. Потом — раздражающим. А потом вдруг становится понятным.

Мы привыкли думать, что живём отдельно от природы.
А животные, возможно, просто не забыли, как слушать.

И да — иногда они действительно знают раньше.
 
 
 

  • Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Комментарии (0)
Комментарии (0)

Главные новости

Андрис Бите в шоке: в перенесенный выходной чиновники не работают?
Важно

Андрис Бите в шоке: в перенесенный выходной чиновники не работают? (1)

Жуткая история агрессивной семьи. Отец душил учительницу, дитятко угрожало воткнуть карандаш
Важно

Жуткая история агрессивной семьи. Отец душил учительницу, дитятко угрожало воткнуть карандаш (2)

«Мама, что делать?» Дети пошли кататься на горку в лес и нашли труп
Важно

«Мама, что делать?» Дети пошли кататься на горку в лес и нашли труп

Загрузка
Загрузка
Загрузка

«Там США делают то и то»: реакция в Латвии на тарифные войны Трампа

Важно 15:26

Важно 0 комментариев

После угроз президента США Дональда Трампа ввести дополнительные таможенные тарифы против европейских стран, которые будут противиться его намерению установить контроль США над Гренландией, Европейский союз (ЕС) рассматривает возможность ввести не только таможенные тарифы на импорт из США в размере 93 миллиардов евро, но и ограничить доступ американских компаний к рынку ЕС. В Латвийской конфедерации работодателей полагают, что тарифы Трампа косвенно затронут и Латвию, сообщает Latvijas radio.

После угроз президента США Дональда Трампа ввести дополнительные таможенные тарифы против европейских стран, которые будут противиться его намерению установить контроль США над Гренландией, Европейский союз (ЕС) рассматривает возможность ввести не только таможенные тарифы на импорт из США в размере 93 миллиардов евро, но и ограничить доступ американских компаний к рынку ЕС. В Латвийской конфедерации работодателей полагают, что тарифы Трампа косвенно затронут и Латвию, сообщает Latvijas radio.

Читать
Загрузка

Нового мэра Адажи предлагают выбрать после принятия бюджета

Новости Латвии 14:59

Новости Латвии 0 комментариев

Решение об избрании следующего мэра Адажская дума, вероятнее всего, примет после утверждения бюджета, однако переговоры о потенциальных кандидатах уже начались, выяснило агентство ЛЕТА.

Решение об избрании следующего мэра Адажская дума, вероятнее всего, примет после утверждения бюджета, однако переговоры о потенциальных кандидатах уже начались, выяснило агентство ЛЕТА.

Читать

«Мама, что делать?» Дети пошли кататься на горку в лес и нашли труп

Важно 14:52

Важно 0 комментариев

Жительница Лиепаи рассказала в соцсетях, что получила звонок от своих детей, которые пошли в лес на горку кататься на санках и обнаружили под деревом человека без сознания.

Жительница Лиепаи рассказала в соцсетях, что получила звонок от своих детей, которые пошли в лес на горку кататься на санках и обнаружили под деревом человека без сознания.

Читать

Министр обороны ЛР призывает не драматизировать ситуацию вокруг Гренландии

Новости Латвии 14:41

Новости Латвии 0 комментариев

Министр обороны Латвии Андрис Спрудс в утреннем шоу Europe Today на Euronews попытался развеять опасения о кризисе НАТО из-за Гренландии, заявив, что «не стал бы драматизировать».

Министр обороны Латвии Андрис Спрудс в утреннем шоу Europe Today на Euronews попытался развеять опасения о кризисе НАТО из-за Гренландии, заявив, что «не стал бы драматизировать».

Читать

Новый порядок уплаты автоналога: что на самом деле изменилось

Важно 14:38

Важно 0 комментариев

Разговоры о якобы новом порядке уплаты налога на эксплуатацию транспортного средства встревожили автоводителей в начале года. Поводом стали сообщения в социальных сетях о том, что налог теперь необходимо обязательно оплачивать до 31 января. Как сообщает LSM.lv, эта информация не соответствует действительности.

Разговоры о якобы новом порядке уплаты налога на эксплуатацию транспортного средства встревожили автоводителей в начале года. Поводом стали сообщения в социальных сетях о том, что налог теперь необходимо обязательно оплачивать до 31 января. Как сообщает LSM.lv, эта информация не соответствует действительности.

Читать

Парламент Японии будет распущен: премьер объявила о досрочных парламентских выборах

Мир 14:32

Мир 0 комментариев

Премьер-министр Японии Санаэ Такаити ⁠объявила о проведении досрочных парламентских выборах 8 февраля. С этой целью 23 января будет распущена нижняя палата парламента, объявила в понедельник, 19 января, 64-летняя глава правительства в Токио, находящаяся у власти лишь три месяца.

Премьер-министр Японии Санаэ Такаити ⁠объявила о проведении досрочных парламентских выборах 8 февраля. С этой целью 23 января будет распущена нижняя палата парламента, объявила в понедельник, 19 января, 64-летняя глава правительства в Токио, находящаяся у власти лишь три месяца.

Читать