Тысячи звонков: дети звонят по телефону доверия чаще, чем мы думаем

Она пояснила, что заявления поступили в структурное подразделение ЦЗД - службу надзора за правами детей. С заявлениями обращались в том числе различные учреждения - образовательные организации, торговые центры, сиротские суды и другие учреждения, у которых возникли подозрения о возможных нарушениях прав детей.

492 сигнала поступили от самих детей по телефону доверия ЦЗД и из переписки со специалистами центра в социальных сетях.

В прошлом году ЦЗД также рассмотрел 156 дел о возможном физическом или эмоциональном насилии в отношении детей в государственных и муниципальных учреждениях. В 29 случаях к нарушителям были применены наказания.

Заместитель руководителя ЦЗД Анда Саулюна заявила журналистам, что распространяемая в публичной сфере информация о том, что на телефон доверия центра ежедневно поступает только один-два звонка, не соответствует действительности. В прошлом году по телефону было предоставлено 8437 консультаций.

В 1264 случаях в прошлом году ЦЗД оказал поддержку детям через чаты в социальных сетях.