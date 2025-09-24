Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Стрельба по правительственному зданию в США: два человека погибли

Euronews 24 сентября, 2025 17:46

Важно 0 комментариев

В США начато расследование обстоятельств стрельбы в Далласе. Неизвестный открыл огонь по арестованным мигрантам. Убиты не менее двух человек, сообщает Euronews.

По меньшей мере два человека погибли и один получил ранения в результате стрельбы в здании Службы иммиграционного и таможенного контроля (ICE) в штате Даллас в США. Злоумышленник мертв. Местные СМИ сообщают, что он скончался от огнестрельного ранения, нанесенного самому себе. Тело стрелка было найдено на крыше соседнего здания.

"В ходе предварительного расследования было установлено, что подозреваемый открыл огонь по правительственному зданию из соседнего дома", - говорится в заявлении полиции.

Исполняющий обязанности директора ICE Тодд Лайонс сообщил CNN, что агентство все еще работает над установлением личности жертв и пострадавших."Это могут быть сотрудники, гражданские лица, посещавшие объект, а могут быть и заключенные", - сказал Лайонс о тех, кто получил огнестрельные ранения.

В среду утром на шоссе рядом с объектом были замечены десятки машин экстренных служб. Дорожные камеры, установленные неподалеку от места происшествия, показывают, что шесть полос обычно оживленной автострады пусты, а машины остановились на съезде с шоссе.

 "Постоянные нападения на правоохранительные органы, особенно на ICE, должны прекратиться. Я молюсь за всех, кто пострадал в этом нападении, и за их семьи", - заявил вице-президент США Джей Ди Вэнс в эфире телеканала X.

Министр внутренней безопасности США Кристи Ноэм заявила, что подробности еще выясняются, но подтвердила, что в результате стрельбы пострадалди и погибли люди. Ноэм сказала, что мотив остается неясным, но отметила, что в последнее время участились случаи нападения на агентов ICE.

В результате нападения, совершенного 4 июля в центре содержания мигрантов в Техасе, пострадал полицейский, получивший пулю в шею. По словам федеральных прокуроров, нападавшие, одетые в черную одежду военного образца, открыли огонь у центра содержания под стражей "Прайриленд" в Альварадо, к юго-западу от Далласа. Обвинения в связи с нападением были предъявлены по меньшей мере 11 людям.

В другом инциденте 7 июля мужчина со штурмовой винтовкой выпустил десятки патронов в федеральных агентов, покидавших пограничный пост США в Мак-Аллене, штат Техас.

Мужчина, которого зовут Райан Луис Москеда, ранил офицера полиции, прибывшего на место происшествия, после чего сотрудники полиции застрелили его. Позже полиция обнаружила в его машине другое оружие.

24.09.2025
«Не ходить в школу — это не решение»: Мелбарде борется с прогульщиками

18:53

Важно 0 комментариев

Министр образования Даце Мелбарде (JV) предлагает бороться с большим числом пропусков занятий, введя более строгие правила их оправдания и усилив ответственность родителей.

Министр образования Даце Мелбарде (JV) предлагает бороться с большим числом пропусков занятий, введя более строгие правила их оправдания и усилив ответственность родителей.

Чаевые за круассан на вынос? Соцсети возмутились «американской модой» в Латвии

18:47

Бизнес 0 комментариев

Оставляете ли вы чаевые, обедая в ресторане? Для многих это привычно и считается правилом хорошего тона. Но случай, с которым столкнулся латвийский пользователь Виестурс Лиепкалнс, вызвал у него недоумение — и настоящую бурю в соцсетях.

Оставляете ли вы чаевые, обедая в ресторане? Для многих это привычно и считается правилом хорошего тона. Но случай, с которым столкнулся латвийский пользователь Виестурс Лиепкалнс, вызвал у него недоумение — и настоящую бурю в соцсетях.

Ушла из жизни звезда «Розовой пантеры» Клаудия Кардинале

18:45

Важно 0 комментариев

Итальянская актриса Клаудия Кардинале ушла из жизни во Франции, в городе Немур недалеко от Парижа, на 88-м году, в окружении своих детей. Об этом вечером 23 сентября агентству AFP сообщил её представитель Лоран Саври.

Итальянская актриса Клаудия Кардинале ушла из жизни во Франции, в городе Немур недалеко от Парижа, на 88-м году, в окружении своих детей. Об этом вечером 23 сентября агентству AFP сообщил её представитель Лоран Саври.

Появляются закрытые этнические группы: с ними придется считаться

18:41

ЧП и криминал 0 комментариев

В Латвии наблюдается тенденция к образованию замкнутых этнических сообществ среди приезжих, сообщил в среду на заседании комиссии Сейма по гражданству, миграции и общественной сплочённости представитель Управления криминальной разведки Государственной полиции (ГП) Дмитрий Вегнер.

В Латвии наблюдается тенденция к образованию замкнутых этнических сообществ среди приезжих, сообщил в среду на заседании комиссии Сейма по гражданству, миграции и общественной сплочённости представитель Управления криминальной разведки Государственной полиции (ГП) Дмитрий Вегнер.

Мистическая пропажа: памятник латвийскому поэту лишился головы

18:34

Важно 0 комментариев

В редакцию передачи «Bez Tabu» обратилась Лига, которая заметила, что памятник поэту Янису Зиемельниексу оказался повреждён. Жительницу Риги поразило увиденное на Рижском лесном кладбище — памятник любимому народом поэту теперь выглядит иначе: по неизвестным причинам у него исчезла стеклянная голова.

В редакцию передачи «Bez Tabu» обратилась Лига, которая заметила, что памятник поэту Янису Зиемельниексу оказался повреждён. Жительницу Риги поразило увиденное на Рижском лесном кладбище — памятник любимому народом поэту теперь выглядит иначе: по неизвестным причинам у него исчезла стеклянная голова.

СГБ сделала видеоролик с инструкцией: что делать при теракте

18:31

Новости Латвии 0 комментариев

Служба государственной безопасности (СГБ) подготовила видеоролик для повышения информированности общества о том, как действовать в случае террористического акта, сообщили агентству ЛЕТА в СГБ.

Служба государственной безопасности (СГБ) подготовила видеоролик для повышения информированности общества о том, как действовать в случае террористического акта, сообщили агентству ЛЕТА в СГБ.

Хочу извиниться от имени Латвии: Херманис обратился к Трампу

18:22

Важно 0 комментариев

«Трамп вчера в своей речи в ООН озвучил мои мысли и мысли большинства латышей. По всем пунктам. Я и сам не смог бы сказать лучше, спасибо. Наконец-то в этом доме кто-то набрался смелости высказать здравый смысл», — написал на своей странице в «Facebook» художественный руководитель Нового Рижского театра Алвис Херманис, комментируя выступление президента США Дональда Трампа на вчерашнем саммите ООН.

«Трамп вчера в своей речи в ООН озвучил мои мысли и мысли большинства латышей. По всем пунктам. Я и сам не смог бы сказать лучше, спасибо. Наконец-то в этом доме кто-то набрался смелости высказать здравый смысл», — написал на своей странице в «Facebook» художественный руководитель Нового Рижского театра Алвис Херманис, комментируя выступление президента США Дональда Трампа на вчерашнем саммите ООН.

