Стрельба по правительственному зданию в США: два человека погибли

По меньшей мере два человека погибли и один получил ранения в результате стрельбы в здании Службы иммиграционного и таможенного контроля (ICE) в штате Даллас в США. Злоумышленник мертв. Местные СМИ сообщают, что он скончался от огнестрельного ранения, нанесенного самому себе. Тело стрелка было найдено на крыше соседнего здания.

"В ходе предварительного расследования было установлено, что подозреваемый открыл огонь по правительственному зданию из соседнего дома", - говорится в заявлении полиции.

Исполняющий обязанности директора ICE Тодд Лайонс сообщил CNN, что агентство все еще работает над установлением личности жертв и пострадавших."Это могут быть сотрудники, гражданские лица, посещавшие объект, а могут быть и заключенные", - сказал Лайонс о тех, кто получил огнестрельные ранения.

В среду утром на шоссе рядом с объектом были замечены десятки машин экстренных служб. Дорожные камеры, установленные неподалеку от места происшествия, показывают, что шесть полос обычно оживленной автострады пусты, а машины остановились на съезде с шоссе.

"Постоянные нападения на правоохранительные органы, особенно на ICE, должны прекратиться. Я молюсь за всех, кто пострадал в этом нападении, и за их семьи", - заявил вице-президент США Джей Ди Вэнс в эфире телеканала X.

Министр внутренней безопасности США Кристи Ноэм заявила, что подробности еще выясняются, но подтвердила, что в результате стрельбы пострадалди и погибли люди. Ноэм сказала, что мотив остается неясным, но отметила, что в последнее время участились случаи нападения на агентов ICE.

В результате нападения, совершенного 4 июля в центре содержания мигрантов в Техасе, пострадал полицейский, получивший пулю в шею. По словам федеральных прокуроров, нападавшие, одетые в черную одежду военного образца, открыли огонь у центра содержания под стражей "Прайриленд" в Альварадо, к юго-западу от Далласа. Обвинения в связи с нападением были предъявлены по меньшей мере 11 людям.

В другом инциденте 7 июля мужчина со штурмовой винтовкой выпустил десятки патронов в федеральных агентов, покидавших пограничный пост США в Мак-Аллене, штат Техас.

Мужчина, которого зовут Райан Луис Москеда, ранил офицера полиции, прибывшего на место происшествия, после чего сотрудники полиции застрелили его. Позже полиция обнаружила в его машине другое оружие.