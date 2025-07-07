Страны Балтии договорились укреплять сотрудничество в сфере всеобщей обороны

В сообщении отмечается, что, учитывая меняющуюся ситуацию в сфере безопасности, участники встречи подчеркнули необходимость уделять больше внимания не только военному потенциалу, но и гражданской обороне.

Заместители министров договорились начать обсуждение вопроса о разработке концепции всеобщей обороны в региональном масштабе.

При подготовке данной концепции планируется определить важнейшие направления трехстороннего сотрудничества: планирование и координация мобилизации, обеспечение поддержки союзников принимающей стороной в соответствии с имеющимися оборонными планами, организация совместных мобилизационных учений.

На встрече также обсуждалась необходимость возобновления ранее проводившихся совместных учений по логистике и поддержке принимающей стороны.