Странная «дыра» в гравитации под Антарктидой — её загадка разадана

Самое поразительное в этом открытии — источник аномалии скрыт не на поверхности, а глубоко внутри планеты. Земля вовсе не притягивает всё одинаково: из-за различий в плотности пород сила тяжести в разных местах немного отличается. В районе Антарктиды она чуть слабее, поэтому вода здесь буквально «держится» иначе — уровень океана относительно центра Земли оказывается немного ниже.

Учёные словно заглянули в прошлое планеты и восстановили историю этой аномалии. Их расчёты показали: когда-то она была гораздо слабее, но примерно между 50 и 30 миллионами лет назад резко усилилась. И это совпало с драматическими переменами в Антарктиде — именно тогда климат резко изменился и началось масштабное оледенение континента.

Чтобы раскрыть эту загадку, исследователи объединили данные землетрясений со всего мира и мощные компьютерные модели. Отслеживая, как сейсмические волны проходят через толщу Земли, они смогли буквально «просканировать» её внутренности и создать объёмную карту недр. Затем эту картину сравнили со спутниковыми измерениями гравитации — и пазл начал складываться.

Но история на этом не заканчивается. Теперь учёные пытаются понять: могла ли эта загадочная гравитационная аномалия сыграть роль в формировании гигантского ледяного щита Антарктиды? Ответ на этот вопрос может помочь по-новому увидеть связь между климатом Земли, уровнем мирового океана и теми медленными, но мощными процессами, которые происходят глубоко под нашими ногами.