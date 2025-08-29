Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Страх войны! Профессионалы в Эстонии и Латвии строят план «Б» пока чиновники рассказывают о закупке оружия

Редакция PRESS 29 августа, 2025 18:03

Важно 0 комментариев

Соосновательница Re:Baltica Инга Сприньге в социальной сети LinkedIn поделилась впечатлениями от серии материалов эстонских медиа о том, как разговоры о возможной войне влияют на жизнь жителей страны.

Эстонские журналисты отмечают: часть эстонских женщин откладывает или вовсе отказывается от планов завести детей, объясняя это страхом перед будущим. Средний класс ищет «запасной аэродром» за границей — в Португалии, Испании, Нидерландах и США. Так, испанская школа дистанционного обучения собрала около 90 детей из Эстонии, а фирма, планировавшая продать пять домов в Португалии, без рекламы реализовала двадцать. Владельцы крупных сбережений переводят их на иностранные счета, растёт интерес к инвестициям в Люксембурге.

В то же время есть и обратные примеры: кто-то возвращается в Эстонию, чтобы при необходимости защищать страну. Жители приграничья больше думают о бытовой выживаемости — покупают генераторы, запасаются продуктами. Но чувствуют себя отстранёнными: о мерах безопасности чаще узнают из медиа, а не от государства напрямую.

Согласно опросам, 82% эстонцев считают, что страну надо защищать, но лишь 49% верят в способность продержаться до прихода союзников. Для сравнения: в Финляндии уверены в победе 89%. Эксперты отмечают: предупреждения политиков, которые часто адресованы внешней аудитории,  усиливают тревожность  у внутренней аудитории.

Публикация Сприньге задела и латвийскую аудиторию. В комментариях к ее посту прозвучали такие мнения небезызвестных в профессиональных кругах латвийцев:

«Уже давно думаю о плане Б. Перевожу сбережения за границу, рассматриваю покупку жилья для родственников — на случай, если придётся бежать.»
«Уже два года почти не читаю латвийские новости — слишком много запугивания. Когда смотрю международные каналы, чувствую себя спокойнее.»
«В 2022 году мы купили квартиру на Тенерифе именно как резерв, если случится худшее. Жизнь и работа у нас в Латвии, но альтернатива даёт чувство безопасности.»
«Интересно было бы узнать, сколько людей начали учиться стрелять и покупать оружие. В моём окружении это становится нормой.»
«Когда общественные медиа день за днём транслируют сюжеты о нашей уязвимости, создаётся впечатление, что нужно бояться ещё больше. Хотелось бы более спокойной подачи, как это делают в Финляндии.»
«Бежать смогут только богатые. Настоящий патриотизм останется у тех, кто не может уехать. Но тревожно, что ресурсы для укрепления устойчивости уходят за границу, а приграничные жители остаются без поддержки.»

