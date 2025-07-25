Столовая больницы RAKUS: инспекторы ПВС ищут санитарные нормы среди грязи и плесени

Согласно письму ПВС, имеющемуся в распоряжении LETA, служба, проводя проверки пищевого блока RAKUS на улице Хипократа, где услуги питания предоставляет SIA "CNC", выявила повторные несоответствия в гигиене помещений для обращения с пищей, которые могут повлиять на безопасность и безвредность продуктов. В частности, установлено, что состав помещений, их планировка и технологическое оснащение не обеспечивают гигиеническое проведение процессов, соблюдение принципа поточности и разделения на чистые и грязные зоны, а также надлежащую очистку и дезинфекцию.

Также служба установила, что помещения не защищены от накопления загрязнений, внешнего загрязнения, риска проникновения вредителей и образования плесени на поверхностях. Кроме того, не обеспечены достаточные мощности холодильного оборудования для обработки продуктов питания, в частности — для размораживания замороженных продуктов, охлаждения готовых продуктов и блюд, а также соблюдения условий хранения.

Указанные несоответствия, по информации, имеющейся в распоряжении агентства LETA, были зафиксированы и в ходе предыдущих проверок, в том числе, 17 апреля и 12 сентября 2024 года, а также 27 февраля и 21 марта этого года.

Тукишс подчеркнул, что ответственность за соответствие помещений и оборудования гигиеническим требованиям несёт предприятие общественного питания "CNC", предоставляющее услуги в пищевом блоке RAKUS.

Он также отметил, что предприятию поручено устранить выявленные в ходе проверки несоответствия до понедельника, 28 июля, а во вторник, 29 июля, состоится повторная проверка службы.

С учётом установленного срока для устранения нарушений, в настоящее время никаких штрафов предприятию не применено, добавил Тукишс.

ПВС является государственной учреждением, находящимся в подчинении Министерства земледелия, и осуществляет государственный надзор и контроль в сфере оборота пищевых продуктов и ветеринарии.

SIA "CNC" в период с 20 июля 2022 года по 31 декабря 2023 года работала с оборотом в 12,641 миллиона евро и прибылью в 2,296 миллиона евро. Финансовые показатели за прошедший год пока не опубликованы.

Компания зарегистрирована в июле 2022 года, её уставный капитал составляет 2800 евро. Предприятие в равных долях принадлежит зарегистрированной на имя гражданина Литвы Ирмантаса Норкум компании SIA "Concord Service Group", а также компании SIA "Aleks un V", владельцами которой в равных долях являются Анатолий Половнюк и Игорь Булатов.

Варегистрирована в июле 2022 года, её уставный капитал составляет 2800 евро. Предприятие в равных долях принадлежит зарегистрированной на имя гражданина Литвы Ирманту Норкуму компании SIA "Concord Service Group", а также компании SIA "Aleks un V", владельцами которой в равных долях являются Анатолий Половнюк и Игорь Булатов.