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Стой, кто идет!? В погранохрану принимают… охранников

© LETA 14 марта, 2025 11:00

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Пограничная охрана приняла решение нанимать и тех людей, кто не хочет или не может поступить на службу, но готов работать. Хотя заработная плата в отрасли и выросла в среднем на 10%, а также были выплачены премии в размере 300 евро, дефицит сотрудников сохраняется.

"Самая сложная ситуация сейчас в Риге, Вентспилсе, который к тому же находится дальше от школы пограничников. Поэтому мы работаем над программой повышения квалификации, которую можно было бы проводить в Риге", - сказал начальник Государственной пограничной охраны Гунтис Пуятс. И в Вентспилсе, и на границе с Белоруссией и Россией не хватает людей для работы на мониторах видеонаблюдения, поэтому вместо пограничников будут наняты охранники.

"Одним из успешных решений являются гражданские сотрудники, которые не служат в пограничной охране, а нанимаются на контрактной основе", - сказал Пуятс. Часто это бывшие пограничники, вышедшие на пенсию. Им предлагают более низкую зарплату, но и требования легче. На белорусской границе пограничникам помогает полиция. Хотя полицейских больше всего не хватает в Риге, вакантные должности имеются и в Латгале - целых 35.

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