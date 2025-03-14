Стой, кто идет!? В погранохрану принимают… охранников

"Самая сложная ситуация сейчас в Риге, Вентспилсе, который к тому же находится дальше от школы пограничников. Поэтому мы работаем над программой повышения квалификации, которую можно было бы проводить в Риге", - сказал начальник Государственной пограничной охраны Гунтис Пуятс. И в Вентспилсе, и на границе с Белоруссией и Россией не хватает людей для работы на мониторах видеонаблюдения, поэтому вместо пограничников будут наняты охранники.

"Одним из успешных решений являются гражданские сотрудники, которые не служат в пограничной охране, а нанимаются на контрактной основе", - сказал Пуятс. Часто это бывшие пограничники, вышедшие на пенсию. Им предлагают более низкую зарплату, но и требования легче. На белорусской границе пограничникам помогает полиция. Хотя полицейских больше всего не хватает в Риге, вакантные должности имеются и в Латгале - целых 35.