Стихийный общественный туалет на Привокзальной площади — кто все это уберет?

Выяснить, чья это территория, и кто должен ее убирать, оказалось непросто. Здание игорного зала и территория вокруг него не принадлежит ни Рижской думе, ни Латвийской железной дороге, ни торговому центру Origo. Владельцем объекта является некая малоизвестная фирма. Представители Origo уже обращались к владельцу, чтобы тот навел порядок. Но на деле порядок такой, какой есть.

В Рижской думе говорят: частная территория тоже должна быть чистой. А следить за этим обязана полиция самоуправления.

Вот что говорят ответственные за территорию полицейские.

«О такого вида нарушениях в конкретном районе получено более тысячи сообщений от жителей. Полиция реагирует, проводит процессуальные работы: согласно правилам Рижской думы, фиксируем неубранные территории, констатируем нарушения, и начинаем [административные] процессы. В зависимости от того, юридическое это лицо или физическое, после принимается решение о штрафе. Физическому — до 70 денежных единиц, юридическому — до 280», — сообщил Марис Лапиньш, начальник Латгальского отделения Рижской полиции самоуправления.

Однако на вопрос, начат ли административный процесс, выписаны ли штрафы, да и вообще была ли хоть какая-то реакция на стихийный общественный туалет у Центрального вокзала, в полиции отвечать отказались, сославшись почему-то на защиту персональных данных.

При этом стражи порядка призвали жителей Риги продолжать наблюдение. И, конечно, сообщать о подобных случаях в полицию. Вопрос только – зачем? Рижская дума вообще способна заставить владельца убрать территорию?

«Сначала владельцу дается возможность убрать самому. Если он этого долго не делает, то в редких случаях, как исключение, это делает самоуправление. Само убирает и взыскивает средства с владельца. Но это трудный юридический вопрос. Но это очень важное место, и мы ему уделим большое внимание — чтобы полиция самоуправления присмотрела, чтобы все там убрали. Но в первую очередь — будем работать с владельцем, чтобы он убрал эту территорию», — сказал представитель Рижской думы Мартиньш Вилемсонс.

А пока территория не убрана, обходите это стороной: запах здесь невыносим.