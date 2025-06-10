Степаненко готова на сотрудничество с партией Шлесерса и предлагает полный аудит Рижской думы

В эфире на Латвийском телевидении Степаненко отметила, что объединение «Суверенная власть / Младолатыши» «со своим интеллектом и опытом готово тянуть за собой каждого, кто избран в Рижскую думу». Она добавила, что даже в оппозиции они смогут «заставить работать тех, кто этого не хочет».

Степаненко сообщила, что планирует выступить с предложением провести полный аудит работы самоуправления.

Комментируя текущие переговоры о формировании коалиции, Степаненко выразила удивление возможным сотрудничеством Национального объединения (НО) и партии Прогрессивные (П).

Она также заявила, что объединение «Суверенная власть / Младолатыши» первыми выступят с предложением о роспуске думы через год, если увидят, что она не работает так, как этого ожидают избиратели. По её словам, среди рижан уже сейчас ощущается сильное разочарование.

Ранее сообщалось, что инициативу по формированию новой правящей коалиции в Риге взяли на себя Прогрессивные, ведущие переговоры с Национальным объединением, партией Новое Единство и Объединённым списком . Такая коалиция могла бы получить 34 мандата из 60.

Интересно что ранее Степаненко резко критиковала Айнара Шлесерса.