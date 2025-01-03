Ставлю три стратегические цели: чего требует президент страны от правительства Латвии?

По словам политика, в прошлом году стратегические цели правительства по сути не были определены, но в этом году их должно быть не менее трех. Первой он назвал остановку демографического спада: в этой сфере есть вещи, на которые правительство может повлиять, например, финансовая поддержка молодых семей, и вещи, влияющие на рождаемость, но не зависящие напрямую от нынешнего правительства, такие как демографические ямы 90-х годов и влияние войны.

В качестве второй стратегической цели, над достижением которой следует работать правительству, Ринкевич назвал вопросы безопасности, и в этой сфере, по мнению президента, правительство можно похвалить за уже проделанную работу. А третьей целью должно стать стимулирование экономического роста.

Если достичь этих целей, доверие к правительству повысится, считает президент, который признает, что сейчас в обществе достаточно критичная оценка правительства.

Президент рассказал, что в начале года встретится со всеми представленными в Сейме партиями, чтобы обсудить актуальные вопросы политики.

Он признал, что вопрос о кандидате на пост президента Банка Латвии поставил определенные вопросы о стабильности коалиции. Ринкевич призвал политиков найти кандидата, который имеет в Сейме более широкую поддержку и будет поддержан не только голосами правящей коалиции.

Если же говорить о возникших в начале года очередных проблемах в государственной авиакомпании "airBaltic", то, по словам президента, возникают серьезные вопросы об управлении предприятием и о привлечении стратегического инвестора. Президент в этой связи отметил: "Мне трудно поверить, что "airBaltic" не могла прогнозировать проблемы с обслуживанием двигателей, когда продавала билеты на рейсы, которые сейчас отменяются".

Ринкевич подчеркнул, что ждет не только публикаций министров в твиттере, но и серьезных действий, в том числе Министерство сообщения как держатель акций должно объяснить обществу происходящее на предприятии.

Год будет очень сложным и динамичным, так оценил президент ситуацию в целом.