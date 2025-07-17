Ставка на искусственный интеллект: в Службе Госдоходов ожидаются увольнения работников

По её словам, служба уже предпринимает шаги по снижению затрат: сокращаются используемые площади в здании на улице Талеяс, уменьшается число служебных автомобилей, внедряются более экологичные решения.

Что касается расходов на персонал, Шмите-Роке отметила, что планируется пересмотр неэффективных функций с возможной автоматизацией ряда процессов. Это может повлечь за собой и сокращения, хотя в первую очередь речь идёт об анализе вакантных позиций.

Ведомство также стремится отказаться от дублирующих методов контроля и сделать ставку на использование анализа данных, алгоритмов и технологий искусственного интеллекта. Поэтому инвестиции в ИТ-сферу будут продолжены, так как именно эти решения считаются ключевыми для повышения эффективности и модернизации службы.

При этом изменения в численности персонала будут производиться взвешенно – не исходя из фиксированного процента, а с целью сохранить квалифицированных специалистов и обеспечить максимальную отдачу от каждой штатной единицы.