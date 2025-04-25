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Стармер рассказал о представленном в Лондоне мирном плане

© Deutsche Welle 25 апреля, 2025 14:02

Мир 0 комментариев

Премьер Великобритании Кир Стармер настаивает, что Украина должна иметь возможность сама принимать решения относительно условий мирного соглашения с РФ, и бросает вызов предложениям президента США Дональда Трампа. Глава британского кабмина на борту авианосца HMS Prince of Wales дал интервью газете The Daily Telegraph, которая опубликовала выдержки из беседы в четверг, 24 апреля.

Кир Стармер требует от Москвы "безусловного прекращения огня"

Стармер отказался поддержать план США признать аннексированный РФ у Украины Крым российским и потребовал от Москвы согласия на "безусловное прекращение огня".

Украина должна принимать решения, а не другие люди - "от имени Украины", уверен Кир Стармер. "И Россия должна сесть за стол переговоров, чтобы добиться безоговорочного прекращения огня", - добавил он.

Британский политик продолжает добиваться от США гарантий безопасности для сил так называемой "коалиции желающих", в рамках которой западные миротворцы должны будут базироваться в Украине. Ранее, 24 апреля, стало известно, что Великобритания смягчила планы и намерена отправить туда военных инструкторов вместо многотысячного контингента.

Премьер-министр также выразил надежду, что прекращение огня может быть объявлено к лету.

План из пяти пунктов

Новые предложения состоят из пяти пунктов, в  то время как в появившемся на этой неделе плане США - семь пунктов. В центре нового документа - "настойчивое требование", чтобы аннексированный РФ у Украины Крым, не был официально признан российским, подчеркивает The Daily Telegraph.

В пунктах 1 и 2 говорится, что любое мирное соглашение должно было "основано на международном праве, а не на капитуляции", там же содержится конкретная отсылка к Тайваню и Китаю. Кроме того, в документе подчеркивается важность четких "гарантий безопасности" для достижения мирного соглашения, по которому Украина уступит России территории - даже если это произойдет на временной основе.

Третий пункт - попытка Европы вернуть контроль над переговорами и Украину - в центр мирного процесса, пишет газета.

В четвертом пункте содержатся предупреждения для США и НАТО, что сохранение контроля России над Крымом позволяет ей угрожать нападениями не только на Украину, но и на Турцию, Румынию и Болгарию.

В пятом пункте подчеркивается, что России нельзя позволить использовать мирную сделку для ограничения численности вооруженных сил или оборонно-промышленной базы Украины.

Несмотря на разногласия с США - Кир Стармер настаивает, что Европа не может отказаться от связей с Вашингтоном в области безопасности.

 "Нет, Россия - агрессор"

Отвечая на вопрос, виноват ли президент Украины Владимир Зеленский в том, что мирное соглашение пока не достигнуто, премьер Великобритании указал: "Нет, Россия - агрессор". Стармер также уверен, что Зеленский "с огромным мужеством и стойкостью на протяжении более трех лет" руководит Украиной.

Глава кабмина Великобритании подчеркивает, что остановка боевых действий должна быть на условиях, которые смогут принять все стороны, включая Украину, и речь должна идти о длительном прекращении огня.

"Общее видение" Франции, Великобритании, Германии и Украины

Ранее, 24 апреля, со ссылкой на украинского лидера стало известно, что новые предложения по урегулированию в войне были представлены на встрече представителей Украины, стран Европы и США в Лондоне.

По версии Зеленского, предложения уже передали главе Белого дома. "Считаю, что сегодня… этот документ находится на столе у Трампа", - заявил глава украинского государства.

По данным источника "РБК Украина", речь шла об "общем видении" Франции, Великобритании, Германии и Украины.

Соответствующие предложения в Вашингтон должен был доставить спецпосланник президента США по Украине и России Кит Келлог.

В Лондоне 23 апреля прошли переговоры представителей Украины, Великобритании, Франции, Германии и США на уровне экспертов. Изначально во встрече должны были участвовать главы МИД. Однако госсекретарь США Марко Рубио неожиданно отказался от поездки в британскую столицу, и его примеру последовали коллеги из Франции и Германии.

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