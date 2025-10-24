Стармер призовёт «коалицию решительных» увеличить поставки дальнобойных ракет Киеву

«Мы снова и снова предлагаем Путину шанс прекратить его бессмысленное вторжение, прекратить убийства и отозвать свои войска, но он постоянно отвергает эти предложения и любые шансы на мир», — заявил премьер-министр Великобритании Кир Стармер.

«За последние две недели международное сообщество активизировало свои решительные действия, чтобы заставить президента Путина вернуться за стол переговоров и обеспечить справедливый и прочный мир для Украины, — сказано в заявлении. — Это включает в себя решительные действия США на этой неделе по перекрытию финансовых потоков и введению санкций против двух крупнейших российских нефтяных компаний» (ранее санкции против «Роснефти» и «Лукойла» ввела Британия).

Как сообщает британское правительство, Стармер призовет лидеров обеспечить Украине «максимально прочные позиции в преддверии зимы», «принять меры для вывода российской нефти и газа с мирового рынка», «завершить работу с российскими суверенными активами» и «увеличить поставки средств дальнего радиуса действия», то есть дальнобойных ракет.