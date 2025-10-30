Стамбульская конвенция как сакральная жертва

Никто толком не спорит о том, что написано в её статьях. Споры по существу просто не выживают и всё равно превращаются в спор о том, кто сегодня сильнее - консерватор или прогрессивный либерал. Кого больше.

- "Нас больше".

- "Нет нас больше".

- "Вот будет голосование и мы посмотрим кого больше".

- "Через год выборы, тогда перепроверим".

Вот о чём вкратце этот диалог.

Как в древних ритуалах, где жертвоприношение служило укреплению общины, так и сегодня политические силы приносят в жертву символы, чтобы подтвердить свою веру - одни в "традиционные ценности", другие в "европейскую цивилизацию".

Если бы не было Стамбульской конвенции, они нашли бы другой символ. Спор не о защите женщин, а о праве владеть смыслом. О том, кто определяет, что такое "нормальность" и "принадлежность" к цивилизации.

Жаль лишь, что в этом театре символов реальные люди и реальные проблемы - насилие, бедность, страх - остаются без внимания".