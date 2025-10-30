Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Стамбульская конвенция как сакральная жертва

Редакция PRESS 30 октября, 2025 11:52

Новости Латвии 0 комментариев

Надпись на картонке: "Прыжок навстречу Кремлю".

"Стамбульская конвенция в итоге для политического истеблишмента стала не юридическим документом, а символом. Её смысл давно утратился под слоями политических интерпретаций. В итоге она превратилась в сакральную жертву, принесённую на алтарь партийной идентичности, - пишет экс-депутат Рижской думы Константин Чекушин.

Никто толком не спорит о том, что написано в её статьях. Споры по существу просто не выживают и всё равно превращаются в спор о том, кто сегодня сильнее - консерватор или прогрессивный либерал. Кого больше.

- "Нас больше".

- "Нет нас больше".

- "Вот будет голосование и мы посмотрим кого больше".

- "Через год выборы, тогда перепроверим".

Вот о чём вкратце этот диалог.

Как в древних ритуалах, где жертвоприношение служило укреплению общины, так и сегодня политические силы приносят в жертву символы, чтобы подтвердить свою веру - одни в "традиционные ценности", другие в "европейскую цивилизацию".

Если бы не было Стамбульской конвенции, они нашли бы другой символ. Спор не о защите женщин, а о праве владеть смыслом. О том, кто определяет, что такое "нормальность" и "принадлежность" к цивилизации.

Жаль лишь, что в этом театре символов реальные люди и реальные проблемы - насилие, бедность, страх - остаются без внимания".

 

 

В связи с расстрелом собак в Баусском крае уволен шеф муниципальной полиции

Важно 14:48

Важно 0 комментариев

В связи с расстрелом собак в начале октября в Бауском крае уволен начальник муниципальной полиции Эгил Гайлис. Решение принято на основе промежуточного отчёта служебной проверки.

Загрузка

Те, кто должен был защищать: отцу и мачихе убитой Юстине увеличили сроки

Важно 14:39

Важно 0 комментариев

В четверг, 30 октября, Латгальский окружной суд принял решение увеличить назначенное судом первой инстанции наказание Владимиру и Сандре Рейниковым по уголовному делу об убийстве семилетней Юстине. Срок тюремного заключения отца Юстине увеличен с 20 до 23 лет, а мачехи — с 17 до 20 лет. Обоим также назначен пробационный надзор на три года, пишет LSM+.

Как однушка на селе: сколько должен каждый житель Латвии, если разделить госдолг на всех

Новости Латвии 14:35

Новости Латвии 0 комментариев

По состоянию на конец июня этого года государственный долг Латвии в расчете на одного жителя составлял 10 600 евро, свидетельствуют данные Совета по фискальной дисциплине (СФД).

Оксана и её космические чудики: живёт в Риге одна художница…

Для настроения 14:28

Для настроения 0 комментариев

Одни верят в загробную жизнь, другие — в вечную любовь. А вот рижанка Оксана Мамонова, сколько себя помнит, чувствует окружающий мир совсем не так, как многие другие люди. Как художник, она в каждом воробышке, порхающем в городской толчее, видит то Принца, то Нищего…

Ринкевич вручал Путину майку, а Херманис ничем не лучше: Пуче прошёлся по «своим»

Важно 14:16

Важно 0 комментариев

Публицист Армандс Пуче на pietiek.com прошелся своим пером по партии режиссера Алвиса Херманиса. 

Сможет ли Россия взять Таллин, Ригу или Вильнюс за 24 часа? Варламов выпустил об этом фильм. ВИДЕО

Важно 14:15

Важно 0 комментариев

Блогер Илья Варламов, которого в России заочно приговорили к восьми годам и штрафу в размере более 99,5 млн рублей за распространение «фейков» об армии и уклонение от обязанностей иноагента, выпустил на YouTube видео, которое озаглавил "Что, если Россия вторгнется в страны Балтии? | Война с Эстонией, Латвией, Литвой, дроны, мобилизация".

Виктория Таран: «Мы не оставим вас одних — даже на перепутье неизвестности»

Стабильности! 14:15

Стабильности! 0 комментариев

Как партия Stabilitātei! помогает тем, кого поставили перед выдворением

