Стали задавать вопросы о его прошлом: премьер-министр Литвы ушел в отставку

Президент Гитанас Науседа подтвердил, что в четверг утром ему сообщили о решении Палуцкаса. Палуцкас также сообщил товарищам по партии о своей отставке на заседании правления партии.

"Я приветствую его решение", - заявил президент журналистам в Мядининкай.

Палуцкас занимал премьерскую должность с декабря прошлого года, когда было приведено к присяге правительство, сформированное после октябрьских выборов Сейма.

Временно на должности председателя партии его будет заменять бывший первый заместитель и мэр Йонавского района Миндаугас Синкявичюс.

Палуцкас сообщил об отставке во время проведения правоохранительными органами обысков в компании жены его брата "Dankora", которая планировала закупить аккумуляторные системы у компании премьера "Garnis" за средства европейской помощи.