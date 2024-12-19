Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Press.lv - Новости, которые касаются Вас! LAT
Суббота Вести еженедельник 7 Супер Секретов Mājas virtuve
LAT Чт, 19. Декабря Завтра: Lelde, Sarmis

Стафилококк, микоз, лишай — скрытая угроза в одежде из секонд-хэнда: как от неё избавиться

la.lv 19 декабря, 2024 10:31

Важно 0 комментариев

Магазины подержанной одежды стали чрезвычайно популярны в последние годы, поскольку они предлагают возможность экономично пополнить свой гардероб стильными вещами и при этом снизить ущерб окружающей среде, способствуя устойчивому потреблению. Однако такие покупки могут нанести значительный ущерб здоровью.

Человеческая кожа от природы населена миллионами бактерий, грибков и вирусов, известных как микробиом кожи, пишет la.lv со ссылкой на  The Conversation. Это означает, что любой предмет одежды, который носит человек, вступает в тесный контакт с этими микроорганизмами.

«Очень важно дезинфицировать одежду, которую вы покупаете, поскольку она может быть важным резервуаром для инфекционных заболеваний». Доктор Примроуз Фристоун, старший преподаватель клинической микробиологии в Университете Лестера, предупреждает.

«Микробиом кожи часто включает в себя бактерии стафилококка (вызывающие стафилококковую инфекцию), стрептококка (ассоциированного со стрептококком А), грибки, такие как Candida (чаще всего вызывающие молочницу), и вирусы, включая вирус папилломы человека (ВПЧ)», - объясняет эксперт.

Она подчеркивает, что микробиом кожи каждого человека уникально приспособлен к определенному микробному балансу, и то, что безвредно для одного человека, может вызвать заболевание у другого.

Если одежда не подвергается достаточной чистке перед продажей, на ней могут остаться микробы предыдущего владельца, что повышает риск заражения.

«Исследования показали, что одежда может быть домом для многих инфекционных агентов, таких как золотистый стафилококк (который вызывает инфекции кожи и крови), бактерии, такие как сальмонелла, кишечная палочка, норовирус и ротавирус (которые вызывают лихорадку, рвоту и диарею), а также грибки, которые могут вызывать микоз и стригущий лишай», - объясняет ученый.

Она приводит пример из Пакистана, где исследователи обнаружили в подержанной одежде микроорганизмы, которые могут вызывать кожные и кровяные инфекции. Кроме того, было обнаружено, что многие патогенные микроорганизмы, такие как кишечная палочка, золотистый стафилококк и Streptococcus pyogenes, могут выживать в течение нескольких месяцев при комнатной температуре.

«Микроорганизмы оставались живыми до 90 дней на тканях из хлопка или смешанных волокон и до 200 дней на тканях из полиэстера», - поясняет эксперт.

Она также отмечает, что высокий уровень влажности в тканях значительно увеличивает шансы на выживание микроорганизмов.

Ткани, которые соприкасаются с влажной кожей - подмышки, ступни и интимные зоны - находятся в зоне риска.

Наличие микробов на одежде не обязательно означает 100-процентный риск заражения. Однако этот риск значительно возрастает у людей с ослабленной иммунной системой.

Как снизить риск?

Чтобы снизить потенциальный риск, ученые рекомендуют придерживаться следующих правил:

Стирка: всю купленную одежду, включая предметы роскоши, следует сразу же выстирать при температуре 60°C. Такая температура эффективно убивает большинство микробов и патогенных микроорганизмов.

Дезинфекция: если одежду нельзя стирать при высокой температуре, рекомендуется использовать специальные дезинфицирующие средства, убивающие микроорганизмы.

Раздельная стирка: использованную одежду не следует стирать вместе с повседневной одеждой перед дезинфекцией.

Глажка: желательно обрабатывать выстиранную и высушенную одежду горячим утюгом или паровым утюгом, что помогает уничтожить оставшиеся микроорганизмы и яйца паразитов.

  • Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Комментарии (0) 1 реакций
Комментарии (0) 1 реакций
Загрузка
Загрузка
Загрузка
Загрузка

Как в триллере: полиция гналась за нетрезвым водителем через половину Земгале. ВИДЕО

Важно 12:30

Важно 0 комментариев

В понедельник в Добельском крае был задержан водитель с уровнем алкоголя в крови 2,04 промилле, который начал убегать от полиции еще в Елгавском крае, сообщила Государственная полиция (VP).

В понедельник в Добельском крае был задержан водитель с уровнем алкоголя в крови 2,04 промилле, который начал убегать от полиции еще в Елгавском крае, сообщила Государственная полиция (VP).

Читать
Загрузка

В Латвии начат уголовный процесс по Rail Baltica

Новости Латвии 12:19

Новости Латвии 0 комментариев

В тот же день, когда был заслушан отчет парламентской следственной комиссии, Генеральная прокуратура сообщила, что 10 декабря начала уголовный процесс о возможных нарушениях со стороны должностных лиц, ответственных за реализацию железнодорожного проекта "Rail Baltica".

В тот же день, когда был заслушан отчет парламентской следственной комиссии, Генеральная прокуратура сообщила, что 10 декабря начала уголовный процесс о возможных нарушениях со стороны должностных лиц, ответственных за реализацию железнодорожного проекта "Rail Baltica".

Читать

Верховный суд отменил приговор Рижского окружного суда по делу о Золитудской трагедии

Важно 11:57

Важно 0 комментариев

Верховный суд отменил приговор Рижского окружного суда по уголовному делу о Золитудской трагедии в части, касающейся инженера-строителя Иварса Сергетса, поскольку из обвинительного заключения необоснованно был исключен ряд обстоятельств, сообщили агентству ЛЕТА в суде.

Верховный суд отменил приговор Рижского окружного суда по уголовному делу о Золитудской трагедии в части, касающейся инженера-строителя Иварса Сергетса, поскольку из обвинительного заключения необоснованно был исключен ряд обстоятельств, сообщили агентству ЛЕТА в суде.

Читать
Загрузка

Судан отказался размещать у себя военно-морскую базу России

Мир 11:40

Мир 0 комментариев

По словам сотрудника суданской разведки, его страна отвергла предложение РФ о передаче ей зенитно-ракетного комплекса С-400 из-за опасения, что это может вызвать негативную реакцию США и других стран Запада.

По словам сотрудника суданской разведки, его страна отвергла предложение РФ о передаче ей зенитно-ракетного комплекса С-400 из-за опасения, что это может вызвать негативную реакцию США и других стран Запада.

Читать

Громко обвинять Латвию никто не будет, но: Смилтенс намекает, что правящей элите пора перестать восхищаться Лободой

Важно 11:37

Важно 0 комментариев

Экс-спикер Сейма, сопредседатель СЗК Эдвардс Смилтенс на своей странице в Твиттере/X задался вопросом - как наша правящая элита может до сих пор восхвалять певицу Светлану Лободу, если даже посольство Украины больше не приветствует её. И существует ли вообще в Латвии единая внешняя политика?

Экс-спикер Сейма, сопредседатель СЗК Эдвардс Смилтенс на своей странице в Твиттере/X задался вопросом - как наша правящая элита может до сих пор восхвалять певицу Светлану Лободу, если даже посольство Украины больше не приветствует её. И существует ли вообще в Латвии единая внешняя политика?

Читать

Так где же служил пастор Шлаг? Прогулки по Риге

История и культура 11:34

История и культура 0 комментариев

Не секрет, что многие эпизоды легендарных «Семнадцати мгновений весны» снимали в Риге. В их числе церковь, в которой служил пастор Шлаг. Только с этим есть нестыковки: одни уверяют, что на экране - храм Святого Павла на улице Деглава, 1, другие – храм Святого Креста на улице Ропажу, 120, возле ж/д переезда. Кто же прав?

Не секрет, что многие эпизоды легендарных «Семнадцати мгновений весны» снимали в Риге. В их числе церковь, в которой служил пастор Шлаг. Только с этим есть нестыковки: одни уверяют, что на экране - храм Святого Павла на улице Деглава, 1, другие – храм Святого Креста на улице Ропажу, 120, возле ж/д переезда. Кто же прав?

Читать

«Поющий лягушонок»: Илона Яхимович приглашает на презентацию сказки

Для настроения 11:21

Для настроения 0 комментариев

Радиоведущая Илона Яхимович написала сказку «Поющий лягушонок» и приглашает на презентацию всех интересующихся. Мероприятие бесплатное, оно пройдет 21 декабря, в субботу, в 13:00 в книжном кафе Polaris.

Радиоведущая Илона Яхимович написала сказку «Поющий лягушонок» и приглашает на презентацию всех интересующихся. Мероприятие бесплатное, оно пройдет 21 декабря, в субботу, в 13:00 в книжном кафе Polaris.

Читать