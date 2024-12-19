Стафилококк, микоз, лишай — скрытая угроза в одежде из секонд-хэнда: как от неё избавиться

Человеческая кожа от природы населена миллионами бактерий, грибков и вирусов, известных как микробиом кожи, пишет la.lv со ссылкой на The Conversation. Это означает, что любой предмет одежды, который носит человек, вступает в тесный контакт с этими микроорганизмами.

«Очень важно дезинфицировать одежду, которую вы покупаете, поскольку она может быть важным резервуаром для инфекционных заболеваний». Доктор Примроуз Фристоун, старший преподаватель клинической микробиологии в Университете Лестера, предупреждает.

«Микробиом кожи часто включает в себя бактерии стафилококка (вызывающие стафилококковую инфекцию), стрептококка (ассоциированного со стрептококком А), грибки, такие как Candida (чаще всего вызывающие молочницу), и вирусы, включая вирус папилломы человека (ВПЧ)», - объясняет эксперт.

Она подчеркивает, что микробиом кожи каждого человека уникально приспособлен к определенному микробному балансу, и то, что безвредно для одного человека, может вызвать заболевание у другого.

Если одежда не подвергается достаточной чистке перед продажей, на ней могут остаться микробы предыдущего владельца, что повышает риск заражения.

«Исследования показали, что одежда может быть домом для многих инфекционных агентов, таких как золотистый стафилококк (который вызывает инфекции кожи и крови), бактерии, такие как сальмонелла, кишечная палочка, норовирус и ротавирус (которые вызывают лихорадку, рвоту и диарею), а также грибки, которые могут вызывать микоз и стригущий лишай», - объясняет ученый.

Она приводит пример из Пакистана, где исследователи обнаружили в подержанной одежде микроорганизмы, которые могут вызывать кожные и кровяные инфекции. Кроме того, было обнаружено, что многие патогенные микроорганизмы, такие как кишечная палочка, золотистый стафилококк и Streptococcus pyogenes, могут выживать в течение нескольких месяцев при комнатной температуре.

«Микроорганизмы оставались живыми до 90 дней на тканях из хлопка или смешанных волокон и до 200 дней на тканях из полиэстера», - поясняет эксперт.

Она также отмечает, что высокий уровень влажности в тканях значительно увеличивает шансы на выживание микроорганизмов.

Ткани, которые соприкасаются с влажной кожей - подмышки, ступни и интимные зоны - находятся в зоне риска.

Наличие микробов на одежде не обязательно означает 100-процентный риск заражения. Однако этот риск значительно возрастает у людей с ослабленной иммунной системой.

Как снизить риск?

Чтобы снизить потенциальный риск, ученые рекомендуют придерживаться следующих правил:

Стирка: всю купленную одежду, включая предметы роскоши, следует сразу же выстирать при температуре 60°C. Такая температура эффективно убивает большинство микробов и патогенных микроорганизмов.

Дезинфекция: если одежду нельзя стирать при высокой температуре, рекомендуется использовать специальные дезинфицирующие средства, убивающие микроорганизмы.

Раздельная стирка: использованную одежду не следует стирать вместе с повседневной одеждой перед дезинфекцией.

Глажка: желательно обрабатывать выстиранную и высушенную одежду горячим утюгом или паровым утюгом, что помогает уничтожить оставшиеся микроорганизмы и яйца паразитов.