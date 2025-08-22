Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Хочу остаться гражданкой РФ, но пенсию получать латвийскую: это возможно?

© Lsm.lv 22 августа, 2025 16:14

Можно ли отказаться от российской пенсии, чтобы получать более высокую латвийскую пенсию, но при этом сохранив гражданство России? Таким вопросом задалась жительница Латвии Ольга, чья мать всю жизнь проработала в Латвии, но получает российскую пенсию. А ведь по вине РФ она не выплачивается уже более полугода, так что некоторые пожилые люди теперь ищут выход из сложной ситуации, сообщает rus.lsm.lv со ссылкой на ЛР.

Уже более полугода проживающие в Латвии пенсионеры с гражданством РФ не получают российскую пенсию, поскольку российская сторона не перечисляет на это средства. Заявления РФ о том, что это невозможно по причине санкций, являются ложью и осознанной тактикой гибридной войны с целью создать дополнительную нагрузку на латвийскую социальную систему, заявил министр благосостояния Рейнис Узулниекс (Союз «зеленых» и крестьян).

В данном контексте у одной из жительниц Латвии возник вопрос: можно ли отказаться от российской пенсии, чтобы получать латвийскую пенсию (которая выше), и при этом сохранить российское гражданство? Мать автора вопроса является гражданкой РФ, которая всю жизнь работала в Латвии. Латвийская пенсия женщины составляет 230 евро, российская также является небольшой, и она, как и другие российские пенсионеры, не получает ее уже более полугода.

В Госагентстве соцстрахования объясняют, что с 19 января 2011 года в силу вступил договор между Латвией и Россией о сотрудничестве в сфере социальной безопасности.

«У проживающих в Латвии граждан России [в соответствии с этим договором] есть две возможности, как запросить пенсию. Первая — в соответствии с общими условиями договора. Вторая — по гражданству. Если выбрать вариант запроса российской пенсии по гражданству, она предоставляется в соответствии с правовыми актами Российской Федерации за рабочие и приравниваемые к таковым периоды в России, а также вне ее, в том числе в Латвии, до 31 декабря 2001 года», — поясняет старший эксперт отдела методического управления пенсий агентства Байба Фелсберга.

Начиная с 1 января 2002 года при расчете российской пенсии учитываются страховые периоды только в Российской Федерации. В агентстве подчеркнули, что из контекста вопроса жительницы следует, что российская пенсия была предоставлена по принципу гражданства. То есть страховые периоды, накопленные в Латвии до 1 января 2002 года, не учитываются при расчете латвийской пенсии, и за них невозможно предоставить латвийскую пенсию по возрасту, говорит Фелсберга:

«Выбор российской пенсии по принципу гражданства является окончательным и не подлежит пересмотру. Это означает — если российская пенсия предоставлена после 19 января 2011 года по гражданству, то отказаться от нее и запросить латвийскую пенсию за страховой стаж в Латвии, накопленный до 31 декабря 2001 года, невозможно».

Исключение составляют случаи, когда меняется гражданство пенсионера, отмечает Фелсберга:

«Только в случаях, если гражданин России, получатель пенсии, меняет или теряет российское гражданство, и пенсия, предоставленная по принципу гражданства, прерывается, тогда может быть рассмотрена возможность предоставить, либо пересмотреть уже предоставленную латвийскую пенсию за весь страховой стаж в Латвии, в том числе и до 31 декабря 2001 года».

В соответствии с информацией Министерства благосостояния, в Латвии сейчас проживает примерно 9700 пенсионеров с гражданством России. Объем средств, которые Россия должна перечислить на пенсии своих граждан в Латвии, составляет более 7 миллионов евро.

