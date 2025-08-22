Уже более полугода проживающие в Латвии пенсионеры с гражданством РФ не получают российскую пенсию, поскольку российская сторона не перечисляет на это средства. Заявления РФ о том, что это невозможно по причине санкций, являются ложью и осознанной тактикой гибридной войны с целью создать дополнительную нагрузку на латвийскую социальную систему, заявил министр благосостояния Рейнис Узулниекс (Союз «зеленых» и крестьян).

В данном контексте у одной из жительниц Латвии возник вопрос: можно ли отказаться от российской пенсии, чтобы получать латвийскую пенсию (которая выше), и при этом сохранить российское гражданство? Мать автора вопроса является гражданкой РФ, которая всю жизнь работала в Латвии. Латвийская пенсия женщины составляет 230 евро, российская также является небольшой, и она, как и другие российские пенсионеры, не получает ее уже более полугода.

В Госагентстве соцстрахования объясняют, что с 19 января 2011 года в силу вступил договор между Латвией и Россией о сотрудничестве в сфере социальной безопасности.

«У проживающих в Латвии граждан России [в соответствии с этим договором] есть две возможности, как запросить пенсию. Первая — в соответствии с общими условиями договора. Вторая — по гражданству. Если выбрать вариант запроса российской пенсии по гражданству, она предоставляется в соответствии с правовыми актами Российской Федерации за рабочие и приравниваемые к таковым периоды в России, а также вне ее, в том числе в Латвии, до 31 декабря 2001 года», — поясняет старший эксперт отдела методического управления пенсий агентства Байба Фелсберга.

Начиная с 1 января 2002 года при расчете российской пенсии учитываются страховые периоды только в Российской Федерации. В агентстве подчеркнули, что из контекста вопроса жительницы следует, что российская пенсия была предоставлена по принципу гражданства. То есть страховые периоды, накопленные в Латвии до 1 января 2002 года, не учитываются при расчете латвийской пенсии, и за них невозможно предоставить латвийскую пенсию по возрасту, говорит Фелсберга:

«Выбор российской пенсии по принципу гражданства является окончательным и не подлежит пересмотру. Это означает — если российская пенсия предоставлена после 19 января 2011 года по гражданству, то отказаться от нее и запросить латвийскую пенсию за страховой стаж в Латвии, накопленный до 31 декабря 2001 года, невозможно».

Исключение составляют случаи, когда меняется гражданство пенсионера, отмечает Фелсберга:

«Только в случаях, если гражданин России, получатель пенсии, меняет или теряет российское гражданство, и пенсия, предоставленная по принципу гражданства, прерывается, тогда может быть рассмотрена возможность предоставить, либо пересмотреть уже предоставленную латвийскую пенсию за весь страховой стаж в Латвии, в том числе и до 31 декабря 2001 года».

В соответствии с информацией Министерства благосостояния, в Латвии сейчас проживает примерно 9700 пенсионеров с гражданством России. Объем средств, которые Россия должна перечислить на пенсии своих граждан в Латвии, составляет более 7 миллионов евро.