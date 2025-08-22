Траву не косят: можно ли наказывать владельца земли?

Разделили на категории

Порядок покоса травы в латвийской столице тоже регламентирован и прописан в правилах Рижской думы № 146 RIgas pilsEtas teritorijas kopSanas un bUvju uzturESanas saistoSie noteikumi («Обязывающие правила по содержанию строений и уходу за территориями в городе Риге»).

В этом документе есть пункт 4, обязывающий владельцев (управляющих) территории вокруг принадлежащей им недвижимости ухаживать за своими наделами: косить траву (она не должна быть выше 20 см), содержать в порядке насаждения, не допускать загрязнения участков (в том числе биологическими отходами — опавшими листьями и сучьями).

Для владельцев одноквартирных частных домов все просто: как правило, им принадлежит прилегающий земельный участок, за которым они и должны ухаживать, включая территорию вдоль проезжей части.

Сложнее ситуация у собственников квартир в многоэтажных домах. Если им принадлежит идеальная доля земельного участка под домом, то газон тоже является их собственностью. Но как быть тем, кто платит принудительную аренду так называемым земельным баронам? Логично, что именно владельцы земли должны ухаживать за своими наделами, в том числе нанимать газонокосильщиков.

Однако на практике они от этой обязанности самоустранились. В итоге косарей нанимают домоуправляющие, включая плату за их услуги в ежемесячные счета за обслуживание дома.

По всей видимости, пока такой порядок всех устраивает: если бы были судебные иски, ситуация, возможно, сдвинулась бы с мертвой точки.

Пока же столичное самоуправление пошло по другому пути. В духе модного нынче «зеленого курса» в латвийской столице появились официальные луга. К 2027 году в Риге планируют создать 45 луговых территорий общей площадью 15 гектаров.

Уже в этом году новые городские луга появятся в пяти местах Риги: в парке Скансте, в обновленной части парка Узварас, на променадах Булльупе, на Кипсале — напротив бассейна РТУ, а также две территории будут созданы в Академическом центре Латвийского университета. С учетом новых участков сеть городских лугов в Риге будет включать более 40 территорий общей площадью около 16 гектаров.

Как поясняют в Рижской думе, эти зоны имеют и образовательную функцию: горожане могут увидеть, как выглядят различные растения, произрастающие на природных лугах Латвии. Это места обитания беспозвоночных и опылителей. Кроме того, городские луга помогают удерживать дождевую воду. Поэтому на таких территориях растительность выше, чем на обычных газонах или в парках.

Но что происходит на деле? Например, в парке Победы, на месте снесенного памятника, разбит такой луг. В результате там трава вымахала почти в человеческий рост и покрылась пылью, ведь ее косят всего два раза в год. Жители опасаются, что в высокой траве могут появиться клещи, да и выглядит территория неухоженной. Какая уж тут «образовательная функция», если и различить-то растения невозможно.

Чтобы луга обрели официальный статус, депутаты Рижской думы еще в прошлом году утвердили поправки к действующим правилам. Они предусматривают более широкие возможности по культивированию городских лугов. Теперь такие луга могут закладывать и частные владельцы недвижимости, но их статус необходимо обязательно регистрировать. От обычного газона луга будут отличаться именно частотой покоса, а высота травостоя здесь не регламентируется.

Когда и сколько?

В зависимости от типа территории, на которой растет трава, правилами предусмотрены два варианта покоса. Первый — не реже двух раз в год. Второй — регулярный покос с такой периодичностью, чтобы высота травы не превышала 20 см. Косить по этому принципу разрешается на прилегающих к многоквартирным домам территориях и на землях общественного пользования.

Такой же регулярный покос необходимо проводить на полосе земли шириной два метра вдоль подъездных путей, автостоянок, пешеходных дорожек, площадок и вдоль участков, которые граничат с застроенными территориями. Если же территория используется мало или рядом с застройкой уже созданы городские луга, косить здесь можно только два раза в год, чтобы не мешать естественной растительности и цветению. При этом первый покос в таких местах придется провести на месяц раньше, чем предусматривали старые правила, то есть до 31 мая.

В прежней редакции правил они распространялись на всю территорию Риги, включая и частные приусадебные участки. И если там вырастала слишком высокая трава, владельца участка могли оштрафовать.

Теперь же правила касаются только территорий многоквартирных домов и тех земельных участков, которые либо открыты для общественного пользования, либо хорошо видны с улицы. Поэтому, если ваша территория скрыта за высоким забором и не просматривается с общественных мест, никто не обяжет вас косить траву или убирать листья — вдруг вы тоже приверженец «зеленого курса» и хотите устроить на своем участке луг для поддержания биологического разнообразия.

К ответственности вас могут привлечь только за антисанитарию, например за разбросанный на участке мусор. Однако в большинстве случаев некошеная трава становится верным признаком того, что дом пустует и заброшен.

Единства нет

Шум работающей газонокосилки раздражает многих, особенно когда косильщики запускают свою технику рано утром, например в воскресенье. Сейчас покос травы в Риге организован децентрализованно: за свои участки отвечают сами владельцы и косят траву, когда и сколько хотят. И это многих раздражает.

Жительница Кенгарагса Сандра рассказала журналистам LSM.lv: «Я спокойно могу жить с травой высотой 50 сантиметров, лишь бы не слышать ежедневного покоса! Один косит в одном месте, другой — в другом, третий — еще где-то. Вчера мужчина на тракторе пять часов косил 10-сантиметровую траву и терроризировал всю округу».

Подобная картина типична для любого района Риги. У здания, принадлежащего муниципальному домоуправлению, все аккуратно скошено. Рядом — участок частного владельца, который, по словам местных жителей, полностью игнорирует любые требования и никогда траву не косит. Следом — ухоженный участок, принадлежащий товариществу жильцов соседнего дома.

Из-за изменений в городской политике в отношении травостоя повсеместно стали появляться незарегистрированные луга — территории с высокой некошеной травой. В Рижской думе призывают сообщать о таких местах, чтобы заставить владельцев выполнять свои обязанности.

Александр ФЕДОТОВ