Серьёзные проблемы в тоннеле под Ла-Маншем

Во вторник были отменены практически все поезда, следующие под Ла-Маншем — из-за проблем с контактной сетью. Ранее сообщалось, что из-за этого внутри остановился Le Shuttle — грузовой поезд, перевозящий между Великобританией и континентом автомобили.

В компании Getlink, обсуживающей тоннель, заявили, что ожидают постепенного возобновления движения после 15:00 вторника, и отметили, что заблокированных под проливом поездов нет.

В зимние праздники сеть «Евростар», связывающая многие европейские столицы и курорты — одна из самых загруженных в Европе. В 2024-м компания перевезла 19,5 млн пассажиров.

ФОТО Иллюстративное