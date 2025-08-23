Министр иностранных дел Эстонии Маргус Цахкна заявил, что фактически речь идёт о бутане, которым пользовались для обхода санкций Евросоюза. «В декабре 2023 года ЕС запретил импорт LPG, однако находились схемы с таможенными декларациями, когда газ ввозили как бутан под кодом, не подпадающим под санкции. Сегодня мы закрыли эту возможность на национальном уровне, но добиваемся аналогичного решения и в ЕС», – сказал министр.

В начале июля глава правления Alexela Марти Хяэль сообщил, что в Эстонию через Латвию поступает подозрительно дешёвый газ, а экспорт бутана из Латвии в этом году на бумаге утроился.

Ранее Alexela импортировала LPG напрямую, но после отказа от российского сырья перешла на поставки из Швеции и США. В 2023 году компанию сопровождал скандал: бывший президент Эстонии Керсти Кальюлайд покинула совет директоров Alexela после закупки российского газа, заявив, что не может это поддерживать.

По данным эстонского МИДа, возможный обход санкций остаётся проблемой, так как бутан можно декларировать по двум кодам: один подпадает под ограничения, другой – нет. В Таллине настаивают на полном запрете импорта LPG на уровне ЕС, однако из-за разногласий внутри союза решение пока не принято.

Эстония ежегодно потребляет около 55 тыс. тонн сжиженного газа, объём рынка оценивается примерно в 45 млн евро.

Пресс-секретарь МИД Эстонии Бритта Кикас пояснила, что речь не идёт о санкциях против Латвии: «Запрет касается третьих стран, например Казахстана. Внутри ЕС мы не можем ограничивать перемещение товаров. Но если изобутан российского происхождения пойдёт через Латвию, латвийская сторона остановит его на границе, поскольку знает, что в Эстонии действует национальный запрет».