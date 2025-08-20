Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
На селе люди становятся медсёстрами, учителями и водителями: глава Сельского форума обвинила государство в бездействии

20 августа, 2025

Demokrātijas akadēmijas vadītāja Anita Seļicka piedalās Demokrātijas akadēmijas atklāšanas pasākumā "Demokrātija un pilsoniskā sabiedrība Latvijā un Eiropā" Rīgas pilī.

Население Латвии продолжает сокращаться, и, по прогнозам, к 2060 году его число может уменьшиться более чем на 20%. Особенно остро эта тенденция ощущается в регионах, где каждый житель играет ключевую роль. «Если в деревне живут 200 человек, то отъезд одной семьи уже означает реальные перемены», — заявила в эфире TV3 передачи 900 секундēs исполнительный директор Латвийского сельского форума Анита Селицка.

Она подчеркнула: демография — это не только статистика, а отражение возможностей и качества жизни. В сельских регионах именно пожилые люди нередко становятся опорой: они продолжают вести активную жизнь, помогают молодым семьям, поддерживают культурные инициативы. «В деревне пожилые — это не те, кто сидит и ждёт своего конца. Они продолжают жить и поддерживать общину», — отметила Селицка.

Но доступ к услугам в регионах остаётся фрагментарным и некоординированным. Селицка привела пример образования: «В один год закрывают школу, а на следующий открывают предприятие на 30 рабочих мест. Где логика?» По её словам, главная проблема в том, что решения в сферах образования, медицины и транспорта принимаются разрозненно. В результате людям приходится тратить часы, чтобы получить базовые услуги, которые в городах доступны сразу.

Неопределённость с инфраструктурой отпугивает семьи от переезда в регионы. Дело не только в жилье, подчёркивает Селицка, а в школах, детсадах и транспорте. Однако сами жители стараются компенсировать нехватку: «В деревнях люди становятся медсёстрами, учителями, водителями. Сообщества ищут решения, если государство их не даёт». В пример она привела идею транспорта по вызову, который мог бы облегчить жизнь сельчан.

По мнению Селицкой, такие инициативы необходимы, но без национальной стратегии развития сёл они не решат проблему. Сегодня в Латвии нет единой долгосрочной программы для регионов, и это, по её словам, серьёзный пробел: «Региональное неравенство в Латвии — одно из самых высоких в Европе. Нужна целенаправленная политика, учитывающая потребности и возможности каждой территории.  Если и дальше игнорировать развитие регионов, это приведёт не только к социальным, но и к проблемам национальной безопасности.»

Обновлено: 14:00 24.08.2025
В Риге сотни людей приняли участие в шествии в поддержку Украины

В честь Дня независимости Украины в воскресенье сотни людей в Риге участвовали в шествии "Путь подсолнухов" от памятника Свободы к парку Кронвалда, сообщает агентство LETA.

Украина атаковала крупнейший российский порт на Балтике: возник пожар

В порту Усть-Луга на терминале компании «Новатэк», занимающейся добычей и переработкой природного газа, вспыхнул пожар после падения обломков беспилотника, cообщает The Moscow Times.

Да неужели?! Глава Latvijas ceļu būvētājs: латвийские дороги по качеству сравнялись с литовскими

Председатель правления общества Latvijas ceļu būvētājs Андрис Берзиньш в эфире телеканала TV24 высказал мнение, что дороги в Латвии по качеству сравнялись с литовскими, если не стали лучше. Но опасения вызывает то, что правительство, урезав деньги, пытается "выстрелить себе в ногу".

Виленин, Рига и Магнолия: самые странные и популярные мужские и женские имена в Латвии

По состоянию на начало июля нынешнего года в Латвии самым популярным мужским именем было Янис, а женским - Елена. Об этом свидетельствует информация, собранная УДГМ.

Школа или поездка с родителями? В соцсети негодуют, что чужой ребёнок пропустит неделю

Лето стремительно близится к концу, школа уже не за горами. Это вызывает у людей разного рода эмоции. Для кого-то, как в этом случае, триггером послужило сообщение о том, что чей-то ребёнок пропустит в сентябре первую неделю - будет путешествовать с родителями.

«Это путь в никуда»: Банк Латвии бьёт тревогу по поводу планов правительства наращивать госдолг

Полмиллиарда евро - такова сумма, которую государство в этом году не сможет потратить на оборону, медицину или другие потребности, так как эти деньги придётся заплатить в качестве процентов постоянно растущего госдолга, сообщает TV3 Ziņas.

WSJ: Пентагон тихо блокирует применение западного дальнобойного оружия по российской территории

При новой администрации в Министерстве обороны США была введена процедура одобрения высокого уровня для применения поставленного Украине оружия большой дальности по целям в глубине российской территории, пишет, опираясь на анонимные источники, Wall Street Journal, отмечающая, что об этой процедуре публично не объявлялось.

