На селе люди становятся медсёстрами, учителями и водителями: глава Сельского форума обвинила государство в бездействии

Она подчеркнула: демография — это не только статистика, а отражение возможностей и качества жизни. В сельских регионах именно пожилые люди нередко становятся опорой: они продолжают вести активную жизнь, помогают молодым семьям, поддерживают культурные инициативы. «В деревне пожилые — это не те, кто сидит и ждёт своего конца. Они продолжают жить и поддерживать общину», — отметила Селицка.

Но доступ к услугам в регионах остаётся фрагментарным и некоординированным. Селицка привела пример образования: «В один год закрывают школу, а на следующий открывают предприятие на 30 рабочих мест. Где логика?» По её словам, главная проблема в том, что решения в сферах образования, медицины и транспорта принимаются разрозненно. В результате людям приходится тратить часы, чтобы получить базовые услуги, которые в городах доступны сразу.

Неопределённость с инфраструктурой отпугивает семьи от переезда в регионы. Дело не только в жилье, подчёркивает Селицка, а в школах, детсадах и транспорте. Однако сами жители стараются компенсировать нехватку: «В деревнях люди становятся медсёстрами, учителями, водителями. Сообщества ищут решения, если государство их не даёт». В пример она привела идею транспорта по вызову, который мог бы облегчить жизнь сельчан.

По мнению Селицкой, такие инициативы необходимы, но без национальной стратегии развития сёл они не решат проблему. Сегодня в Латвии нет единой долгосрочной программы для регионов, и это, по её словам, серьёзный пробел: «Региональное неравенство в Латвии — одно из самых высоких в Европе. Нужна целенаправленная политика, учитывающая потребности и возможности каждой территории. Если и дальше игнорировать развитие регионов, это приведёт не только к социальным, но и к проблемам национальной безопасности.»