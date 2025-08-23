Бывшая депутат Сейма Глория Гревцова отправлена под пробационный надзор на пять лет

Поводом стали её видео в социальной сети «TikTok». В январе 2023 года Гревцова, находясь в Музее оккупации, заявила, что «факты не совпадают», а экскурсовод якобы рассказывает «свою выдуманную историю». Она утверждала, что музей распространяет пропаганду. Кроме того, в ряде других роликов бывшая депутатка оправдывала действия России в Украине.

Прокуратура предъявила Гревцовой обвинения в публичном отрицании и оправдании военных преступлений, преступлений против человечности и мира, а также в разжигании национальной и этнической ненависти. В июне суд утвердил соглашение между прокурором Салвисом Скайстайсом и Гревцовой о наказании в виде пробационного надзора.

Как пояснила прокурор Лита Брумермане, за подобные преступления нередко назначается реальное лишение свободы, особенно если человек ранее уже был судим. Гревцова действительно имеет судимость: ранее она была наказана за предоставление ложных сведений Центральной избирательной комиссии, за что лишилась депутатского мандата и отработала 160 часов общественных работ. В 2023 году её также привлекли к ответственности за клевету в адрес бывшего однопартийца Амила Салимова. Тогда Гревцова признала вину и получила 140 часов общественных работ.

Объясняя мягкость нынешнего приговора, прокурор Скайстайс указал, что Гревцова признала вину и выразила раскаяние, а также учтены иные обстоятельства, которые не разглашаются.

Латвийскому телевидению не удалось выяснить, действительно ли бывшая депутатка изменила своё отношение к войне в Украине: от комментариев она отказалась.

С начала полномасштабного вторжения России в Украину в Латвии возбуждено 107 уголовных процессов за оправдание военных преступлений. Для сравнения: за десять лет до 2022 года таких дел было всего десять.

По данным Пробационной службы, под надзор за подобные правонарушения попадают не более 15 человек, и для каждого разрабатываются индивидуальные меры — от консультаций психолога и работы с инспекторами до ограничений в общении. Ежегодно служба фиксирует около 40 человек с признаками радикализации.