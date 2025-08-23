Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Press.lv - Новости, которые касаются Вас! LAT
Суббота Вести еженедельник 7 Супер Секретов Mājas virtuve
LAT Вс, 24. Августа Завтра: Bertulis, Boleslavs
Доступность

Бывшая депутат Сейма Глория Гревцова отправлена под пробационный надзор на пять лет

© Lsm.lv 23 августа, 2025 11:14

Выбор редакции 0 комментариев

LETA

Бывшую депутатку Сейма и сторонницу политического объединения «Младолатыши» Глорию Гревцову привлекли к ответственности за оправдание военных преступлений. Суд утвердил для неё наказание — пробационный надзор на пять лет, сообщает LSM.LV. 

Поводом стали её видео в социальной сети «TikTok». В январе 2023 года Гревцова, находясь в Музее оккупации, заявила, что «факты не совпадают», а экскурсовод якобы рассказывает «свою выдуманную историю». Она утверждала, что музей распространяет пропаганду. Кроме того, в ряде других роликов бывшая депутатка оправдывала действия России в Украине.

Прокуратура предъявила Гревцовой обвинения в публичном отрицании и оправдании военных преступлений, преступлений против человечности и мира, а также в разжигании национальной и этнической ненависти. В июне суд утвердил соглашение между прокурором Салвисом Скайстайсом и Гревцовой о наказании в виде пробационного надзора.

Как пояснила прокурор Лита Брумермане, за подобные преступления нередко назначается реальное лишение свободы, особенно если человек ранее уже был судим. Гревцова действительно имеет судимость: ранее она была наказана за предоставление ложных сведений Центральной избирательной комиссии, за что лишилась депутатского мандата и отработала 160 часов общественных работ. В 2023 году её также привлекли к ответственности за клевету в адрес бывшего однопартийца Амила Салимова. Тогда Гревцова признала вину и получила 140 часов общественных работ.

Объясняя мягкость нынешнего приговора, прокурор Скайстайс указал, что Гревцова признала вину и выразила раскаяние, а также учтены иные обстоятельства, которые не разглашаются.

Латвийскому телевидению не удалось выяснить, действительно ли бывшая депутатка изменила своё отношение к войне в Украине: от комментариев она отказалась.

С начала полномасштабного вторжения России в Украину в Латвии возбуждено 107 уголовных процессов за оправдание военных преступлений. Для сравнения: за десять лет до 2022 года таких дел было всего десять.

По данным Пробационной службы, под надзор за подобные правонарушения попадают не более 15 человек, и для каждого разрабатываются индивидуальные меры — от консультаций психолога и работы с инспекторами до ограничений в общении. Ежегодно служба фиксирует около 40 человек с признаками радикализации.

  • Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Комментарии (0)
Комментарии (0)
Загрузка
Загрузка
Загрузка
Загрузка
Рекомендательный виджет
Обновлено: 13:50 24.08.2025
Трамп: премию хочу – аж зубы сводит!
Sfera.lv 6 часов назад
Германия: министерский декрет
Sfera.lv 6 часов назад
Литва: шаг за шагом к достижению цели
Sfera.lv 6 часов назад
Спикер Сейма: реформа самоуправлений отдалила власть от людей
Bitnews.lv 1 день назад
В Латвии объявлено жёлтое предупреждение из-за гроз
Bitnews.lv 1 день назад
Жертвами латвийского учителя педофила стали более 180 детей
Bitnews.lv 1 день назад
Пенсии в Латвии вырастут с 1 октября: индексация затронет большинство получателей
Bitnews.lv 1 день назад
ЕC: туристов приглашают в «спальные» автобусы
Sfera.lv 2 дня назад

Украина атаковала крупнейший российский порт на Балтике: возник пожар

Важно 13:45

Важно 0 комментариев

В порту Усть-Луга на терминале компании «Новатэк», занимающейся добычей и переработкой природного газа, вспыхнул пожар после падения обломков беспилотника, cообщает The Moscow Times.

В порту Усть-Луга на терминале компании «Новатэк», занимающейся добычей и переработкой природного газа, вспыхнул пожар после падения обломков беспилотника, cообщает The Moscow Times.

Читать
Загрузка

Да неужели?! Глава Latvijas ceļu būvētājs: латвийские дороги по качеству сравнялись с литовскими

Новости Латвии 13:26

Новости Латвии 0 комментариев

Председатель правления общества Latvijas ceļu būvētājs Андрис Берзиньш в эфире телеканала TV24 высказал мнение, что дороги в Латвии по качеству сравнялись с литовскими, если не стали лучше. Но опасения вызывает то, что правительство, урезав деньги, пытается "выстрелить себе в ногу".

Председатель правления общества Latvijas ceļu būvētājs Андрис Берзиньш в эфире телеканала TV24 высказал мнение, что дороги в Латвии по качеству сравнялись с литовскими, если не стали лучше. Но опасения вызывает то, что правительство, урезав деньги, пытается "выстрелить себе в ногу".

Читать

Школа или поездка с родителями? В соцсети негодуют, что чужой ребёнок пропустит неделю

Важно 12:54

Важно 0 комментариев

Лето стремительно близится к концу, школа уже не за горами. Это вызывает у людей разного рода эмоции. Для кого-то, как в этом случае, триггером послужило сообщение о том, что чей-то ребёнок пропустит в сентябре первую неделю - будет путешествовать с родителями.

Лето стремительно близится к концу, школа уже не за горами. Это вызывает у людей разного рода эмоции. Для кого-то, как в этом случае, триггером послужило сообщение о том, что чей-то ребёнок пропустит в сентябре первую неделю - будет путешествовать с родителями.

Читать

«Это путь в никуда»: Банк Латвии бьёт тревогу по поводу планов правительства наращивать госдолг

Важно 12:35

Важно 0 комментариев

Полмиллиарда евро - такова сумма, которую государство в этом году не сможет потратить на оборону, медицину или другие потребности, так как эти деньги придётся заплатить в качестве процентов постоянно растущего госдолга, сообщает TV3 Ziņas.

Полмиллиарда евро - такова сумма, которую государство в этом году не сможет потратить на оборону, медицину или другие потребности, так как эти деньги придётся заплатить в качестве процентов постоянно растущего госдолга, сообщает TV3 Ziņas.

Читать

WSJ: Пентагон тихо блокирует применение западного дальнобойного оружия по российской территории

Важно 11:54

Важно 0 комментариев

При новой администрации в Министерстве обороны США была введена процедура одобрения высокого уровня для применения поставленного Украине оружия большой дальности по целям в глубине российской территории, пишет, опираясь на анонимные источники, Wall Street Journal, отмечающая, что об этой процедуре публично не объявлялось.

При новой администрации в Министерстве обороны США была введена процедура одобрения высокого уровня для применения поставленного Украине оружия большой дальности по целям в глубине российской территории, пишет, опираясь на анонимные источники, Wall Street Journal, отмечающая, что об этой процедуре публично не объявлялось.

Читать

Вплоть до Папуа — Новой Гвинеи: более 250 тысяч латвийских граждан живут за границей

Важно 11:14

Важно 0 комментариев

По данным на 1 июля нынешнего года, 250 тысяч 599 граждан Латвии указали, что проживают за границей, согласно информации Управления делами гражданства и миграции (УГДМ).

По данным на 1 июля нынешнего года, 250 тысяч 599 граждан Латвии указали, что проживают за границей, согласно информации Управления делами гражданства и миграции (УГДМ).

Читать

Виленин, Рига и Магнолия: самые странные и популярные мужские и женские имена в Латвии

Важно 11:02

Важно 0 комментариев

По состоянию на начало июля нынешнего года в Латвии самым популярным мужским именем было Янис, а женским - Елена. Об этом свидетельствует информация, собранная УДГМ.

По состоянию на начало июля нынешнего года в Латвии самым популярным мужским именем было Янис, а женским - Елена. Об этом свидетельствует информация, собранная УДГМ.

Читать