«Сами боремся против своих национальных ценностей»: Хелманиса попросили пояснить насчёт памятника. Он возмутился (1)

Редакция PRESS 22 августа, 2025 21:13

Мэр Огре Эгил Хелманис поделился недавно полученным из полиции письмом. Оно вызвало у него бурю негативных эмоций. 

"Это письмо написано страной, которую мы любили на баррикадах? Мне по-прежнему непонятно и неприемлемо, что мы сами боремся против своих национальных ценностей. Такое ощущение, что мы начали процесс самоуничтожения национального государства, - цитирует его портал Pietiek.com.

Возьмем, к примеру, Израиль или Украину. Когда в их странах началась война, многие жители, проживающие за границей, вернулись, чтобы защитить свою землю. Но у нас ситуация такова, что многие, даже те, кто живет в Латвии, не хотели бы защищать Латвию с оружием в руках, не говоря уже о тех, кто живет за границей. Мы стесняемся произнести словосочетание «Латвия – национальное государство».

Когда младолатыши перестали стесняться и стали называть себя латышами, это дало возможность Латвии родиться и расцвести как национальное государство. Нам тоже нужно собраться. Но ничего не изменится, пока у власти будут "Новое Единство" и новые коммунисты. И они будут продолжать использовать доступ к государственной тайне для достижения своих политических целей и борьбы с конкурентами. Мы должны быть сильными и изгнать из правительства тех, кто стесняется использовать словосочетание «Латвия – национальное государство».

Что же это за письмо, что вызвало такие эмоции? А вот, читайте: 

"В производстве 1-го отдела 5-го бюро Управления криминальной полиции Управления государственной полиции Рижского региона находится материал ведомственной проверки с номером ENŽ 023669.

В связи с необходимостью проведения проверки просим Вас ответить на следующие вопросы:

1) 9 мая 2025 года в издании «Огрский Вестник» была опубликована статья «Призрак коммунизма будет заключен в ступени», в котором указано, что из пяти ранее демонтированных в Латвии памятников каменотес Марцис Зиемелис создал ступени для экспозиционного здания. Просьба указать, кто принял решение использовать пять ранее демонтированных в Латвии памятников для создания ступеней для экспозиционного здания, а также указать, какова была и/или является цель этого решения.

2) В ходе проверки было получено информацию, что в новой экспозиции Музея истории и искусства Огрского «Путь к свободе» находится форма погибшего солдата Российской Федерации. Просьба указать, кто является ответственным за новую экспозицию «Путь к свободе» в Огрском музее истории и искусства. Каким образом вышеупомянутая форма была получена из Украины? Каким образом вышеупомянутая форма была доставлена в Латвию? Просьба указать, какова была и/или является цель размещения вышеупомянутой формы в новой экспозиции «Путь к свободе» Огрского музея истории и искусства.

3) В апреле 2025 года Туристический информационный центр Огрского района опубликовал на своем веб-сайте информацию о программе праздничных мероприятий, запланированных на 4 мая 2025 года и посвященных 35-й годовщине восстановления независимости Латвийской Республики. К новости приложена афиша, на которой изображен вооруженный мужчина в форме солдата немецкой армии с узнаваемыми атрибутами, указывающими на принадлежность к латвийскому добровольческому легиону СС. Просьба указать, кто был ответственен за визуальное оформление афиши. А также укажите, кто был ответственен за размещение плаката на общественном стенде. С какой целью на вышеупомянутой афише был изображен вооруженный мужчина в форме солдата немецкой армии с узнаваемыми атрибутами, указывающими на принадлежность к Латвийскому добровольческому легиону СС? Была ли она создана в художественных целях?"

 

В Риге сотни людей приняли участие в шествии в поддержку Украины (1)

В честь Дня независимости Украины в воскресенье сотни людей в Риге участвовали в шествии "Путь подсолнухов" от памятника Свободы к парку Кронвалда, сообщает агентство LETA.

Украина атаковала крупнейший российский порт на Балтике: возник пожар (1)

В порту Усть-Луга на терминале компании «Новатэк», занимающейся добычей и переработкой природного газа, вспыхнул пожар после падения обломков беспилотника, cообщает The Moscow Times.

Да неужели?! Глава Latvijas ceļu būvētājs: латвийские дороги по качеству сравнялись с литовскими (1)

Председатель правления общества Latvijas ceļu būvētājs Андрис Берзиньш в эфире телеканала TV24 высказал мнение, что дороги в Латвии по качеству сравнялись с литовскими, если не стали лучше. Но опасения вызывает то, что правительство, урезав деньги, пытается "выстрелить себе в ногу".

Виленин, Рига и Магнолия: самые странные и популярные мужские и женские имена в Латвии (1)

По состоянию на начало июля нынешнего года в Латвии самым популярным мужским именем было Янис, а женским - Елена. Об этом свидетельствует информация, собранная УДГМ.

Школа или поездка с родителями? В соцсети негодуют, что чужой ребёнок пропустит неделю (1)

Лето стремительно близится к концу, школа уже не за горами. Это вызывает у людей разного рода эмоции. Для кого-то, как в этом случае, триггером послужило сообщение о том, что чей-то ребёнок пропустит в сентябре первую неделю - будет путешествовать с родителями.

«Это путь в никуда»: Банк Латвии бьёт тревогу по поводу планов правительства наращивать госдолг (1)

Полмиллиарда евро - такова сумма, которую государство в этом году не сможет потратить на оборону, медицину или другие потребности, так как эти деньги придётся заплатить в качестве процентов постоянно растущего госдолга, сообщает TV3 Ziņas.

WSJ: Пентагон тихо блокирует применение западного дальнобойного оружия по российской территории (1)

При новой администрации в Министерстве обороны США была введена процедура одобрения высокого уровня для применения поставленного Украине оружия большой дальности по целям в глубине российской территории, пишет, опираясь на анонимные источники, Wall Street Journal, отмечающая, что об этой процедуре публично не объявлялось.

