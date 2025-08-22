Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Press.lv - Новости, которые касаются Вас! LAT
Суббота Вести еженедельник 7 Супер Секретов Mājas virtuve
LAT Вс, 24. Августа Завтра: Bertulis, Boleslavs
Доступность

Жертвами латвийского учителя педофила стали более 180 детей. «Это один из крупнейших случаев в истории», — Госполиция

© LETA 22 августа, 2025 21:24

ЧП и криминал 0 комментариев

Государственная полиция передала в прокуратуру уголовное дело в отношении учителя по факту совершенных им сексуальных преступлений по отношении к 180 детям. Полицейские акцентируют, что преступную деятельность велась им преимущественно в интернете, а не в учебном заведении.

По информации агентства LETA, учитель работал в образовательных учреждениях Земгальского региона, в основном компьютерным специалистом. Руководитель одного из образовательных учреждений охарактеризовала его как ответственного, отзывчивого, доброго и вежливого человека. Она подчеркнула, что педагогам следует призывать родителей быть предельно внимательными и ежедневно интересоваться тем, чем занимаются их дети в виртуальном мире, чтобы защитить их от подобных случаев сексуального насилия.

Как сообщил Янис Маркунс, начальник 1-го отдела Департамента киберпреступлений Государственной полиции, насильник на протяжении многих лет совращал детей как из Латвии, так и из-за рубежа в интернете и заставлял их раздеваться перед камерой. Без ведома жертв насильник снимал их на видео, создавая порнографические материалы.

В Департамент киберпреступлений полиции поступила информация о мужчине 1988 года рождения, который предположительно распространяет порнографические материалы, изображающие сексуальное насилие над детьми.

Сотрудники правоохранительных органов задержали мужчину и провели несколько обысков, в ходе которых были изъяты носители информации с изображениями сексуального насилия над детьми. При изучении этих материалов «были выявлены ещё более пугающие факты», – сообщает полиция. Расследование показало, что мужчина систематически совершал сексуальные преступления в отношении детей в интернете в период с 2016 по 2024 год.

Сотрудники правоохранительных органов установили, что насильник активно соблазнял детей в интернете и тайно записывал видеопереговоры, в ходе которых склонял детей к обнажению. Расследование также показало, что в 2016 и 2017 годах мужчина лично разыскивал несовершеннолетних девочек, устанавливая с ними дружеские отношения. Во время совместного времяпрепровождения он использовал девочек для изготовления порнографических материалов, тайно снимая на видео интимные части их тела. С некоторыми из жертв он знакомился на улице, с другими – на онлайн-платформах.

Всего в ходе расследования было обнаружено 266 видеофайлов, снятых при прямом или косвенном контакте с жертвами.

Воспользовавшись доверием, в 2016 году мужчина совершил сексуальное насилие над несовершеннолетней девочкой, оставленной на его попечении.

Возраст девочек составлял от пяти до 12 лет. Около 60 детей в Латвии стали жертвами насильника, а за рубежом – около 125, однако полиция не раскрывает конкретных стран.

По данным полиции,  у мужчины педагогическое образование и до ареста он работал учителем в образовательном учреждении. Благодаря своим личным качествам и коммуникативным навыкам подозреваемый смог подружиться с детьми и завоевать их доверие. Они чувствовали себя в безопасности в его присутствии. В обществе мужчину описывают как вдохновляющего и отзывчивого человека, и ничто внешне не указывало на его неестественные наклонности.

На момент ареста мужчина был женат и имел нескольких детей. Маркун не уточнил, какие предметы преподавал учитель и в каком регионе он работал, поскольку некоторые из пострадавших девочек были из его района проживания, но ни одна из жертв не была его ученицей.

В ходе расследования было установлено, что насильник проявлял интерес к получению практических советов по вопросам сексуальной эксплуатации детей в так называемом даркнете, что свидетельствует о целенаправленных действиях насильника по установлению связи с детьми в целях их сексуальной эксплуатации, отмечает полиция. Насильник имел домашний офис, где часами общался с детьми в онлайн-чатах с целью сексуальной эксплуатации. Мужчина сообщал, что работает удалённо из офиса.

Департамент по предотвращению киберпреступности установил личности жертв в Латвии, чтобы они могли, в частности, подать заявление на компенсацию. Учитывая, что у насильника было обнаружено более 200 сохранённых видеороликов, на которых запечатлены также дети, совращенные за границей, Государственная полиция обратилась по этому делу в Европол с просьбой о содействии в установлении личности жертв.

У насильника было обнаружено ещё не менее 5885 файлов, содержащих как материалы сексуального насилия над детьми, так и сцены сексуальных действий человека с животными.

Полиция не получила подтверждения того, что сам мужчина получал какую-либо материальную выгоду или прибыль от распространения этих материалов. Следствие также не располагает информацией о наличии у него сообщников.

Суд избрал в отношении мужчины меру пресечения в виде заключения под стражу. Мужчина был задержан в январе этого года. В полиции добавляют, что у них не было оснований обращаться к врачам для оценки его психического состояния.

Уголовное дело передано в прокуратуру для возбуждения уголовного дела по статьям Уголовного кодекса о сексуальном насилии, вовлечение в прелюбодеяние, вовлечение в изготовление порнографических материалов, подстрекательство и вовлечение в изготовление порнографических материалов, а также распространение запрещённых порнографических материалов.

Маркунс подчеркнул, что никто из пострадавших детей не рассказал родителям о том, что мужчина обращался к ним в интернете. «Все родители были шокированы произошедшим с их детьми. Ни один человек, даже родители, не обращался в полицию с заявлениями», — подчеркнул представитель полиции, добавив, что преступные действия мужчины также стали большой неожиданностью для его жены и членов семьи.

Значительное количество жертв в этом отдельно взятом случае отражает растущую проблему безопасности детей в Интернете, а также то, насколько свободно дети вступают в общение с незнакомцами, неосознанно подвергая себя риску сексуальной эксплуатации. "Сексуальные преступления против детей серьёзно угрожают их физическому, психическому и сексуальному развитию",  - напоминает Госполиция. 

«Самое шокирующее, что да, он тоже выдавал себя за несовершеннолетнего, но зачастую в этом не было необходимости, поскольку дети просто соглашались. Поэтому важно работать с детьми и информировать их об опасностях интернета», — отметил Маркунс, добавив, что педофил не предлагал детям никаких материальных выгод во время совращения.

Полиция также проинформировала администрацию школы об инциденте. Мужчина ранее работал в другом учебном заведении, поэтому полиция также связалась с этим учреждением, чтобы выяснить, есть ли жертвы.

Статистика по крупнейшим случаям сексуального насилия над детьми, арестованными в истории Латвии, не ведется, но по количеству жертв это, безусловно, один из крупнейших случаев в истории, сообщил Маркунс журналистам.

Самое суровое наказание, которое грозит мужчине, — пожизненное заключение. В настоящее время он отказывается давать показания.

  • Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Комментарии (0)
Комментарии (0)
Загрузка
Загрузка
Загрузка
Загрузка
Рекомендательный виджет
Обновлено: 14:10 24.08.2025
Турция: у американцев отобрали посольство
Sfera.lv 5 часов назад
Трамп: премию хочу – аж зубы сводит!
Sfera.lv 6 часов назад
Германия: министерский декрет
Sfera.lv 7 часов назад
Литва: шаг за шагом к достижению цели
Sfera.lv 7 часов назад
Спикер Сейма: реформа самоуправлений отдалила власть от людей
Bitnews.lv 1 день назад
В Латвии объявлено жёлтое предупреждение из-за гроз
Bitnews.lv 1 день назад
Жертвами латвийского учителя педофила стали более 180 детей
Bitnews.lv 1 день назад
ЕC: туристов приглашают в «спальные» автобусы
Sfera.lv 2 дня назад

В Риге сотни людей приняли участие в шествии в поддержку Украины

Важно 14:00

Важно 0 комментариев

В честь Дня независимости Украины в воскресенье сотни людей в Риге участвовали в шествии "Путь подсолнухов" от памятника Свободы к парку Кронвалда, сообщает агентство LETA.

В честь Дня независимости Украины в воскресенье сотни людей в Риге участвовали в шествии "Путь подсолнухов" от памятника Свободы к парку Кронвалда, сообщает агентство LETA.

Читать
Загрузка

Украина атаковала крупнейший российский порт на Балтике: возник пожар

Важно 13:45

Важно 0 комментариев

В порту Усть-Луга на терминале компании «Новатэк», занимающейся добычей и переработкой природного газа, вспыхнул пожар после падения обломков беспилотника, cообщает The Moscow Times.

В порту Усть-Луга на терминале компании «Новатэк», занимающейся добычей и переработкой природного газа, вспыхнул пожар после падения обломков беспилотника, cообщает The Moscow Times.

Читать

Да неужели?! Глава Latvijas ceļu būvētājs: латвийские дороги по качеству сравнялись с литовскими

Новости Латвии 13:26

Новости Латвии 0 комментариев

Председатель правления общества Latvijas ceļu būvētājs Андрис Берзиньш в эфире телеканала TV24 высказал мнение, что дороги в Латвии по качеству сравнялись с литовскими, если не стали лучше. Но опасения вызывает то, что правительство, урезав деньги, пытается "выстрелить себе в ногу".

Председатель правления общества Latvijas ceļu būvētājs Андрис Берзиньш в эфире телеканала TV24 высказал мнение, что дороги в Латвии по качеству сравнялись с литовскими, если не стали лучше. Но опасения вызывает то, что правительство, урезав деньги, пытается "выстрелить себе в ногу".

Читать

Виленин, Рига и Магнолия: самые странные и популярные мужские и женские имена в Латвии

Новости Латвии 13:02

Новости Латвии 0 комментариев

По состоянию на начало июля нынешнего года в Латвии самым популярным мужским именем было Янис, а женским - Елена. Об этом свидетельствует информация, собранная УДГМ.

По состоянию на начало июля нынешнего года в Латвии самым популярным мужским именем было Янис, а женским - Елена. Об этом свидетельствует информация, собранная УДГМ.

Читать

Школа или поездка с родителями? В соцсети негодуют, что чужой ребёнок пропустит неделю

Важно 12:54

Важно 0 комментариев

Лето стремительно близится к концу, школа уже не за горами. Это вызывает у людей разного рода эмоции. Для кого-то, как в этом случае, триггером послужило сообщение о том, что чей-то ребёнок пропустит в сентябре первую неделю - будет путешествовать с родителями.

Лето стремительно близится к концу, школа уже не за горами. Это вызывает у людей разного рода эмоции. Для кого-то, как в этом случае, триггером послужило сообщение о том, что чей-то ребёнок пропустит в сентябре первую неделю - будет путешествовать с родителями.

Читать

«Это путь в никуда»: Банк Латвии бьёт тревогу по поводу планов правительства наращивать госдолг

Важно 12:35

Важно 0 комментариев

Полмиллиарда евро - такова сумма, которую государство в этом году не сможет потратить на оборону, медицину или другие потребности, так как эти деньги придётся заплатить в качестве процентов постоянно растущего госдолга, сообщает TV3 Ziņas.

Полмиллиарда евро - такова сумма, которую государство в этом году не сможет потратить на оборону, медицину или другие потребности, так как эти деньги придётся заплатить в качестве процентов постоянно растущего госдолга, сообщает TV3 Ziņas.

Читать

WSJ: Пентагон тихо блокирует применение западного дальнобойного оружия по российской территории

Важно 11:54

Важно 0 комментариев

При новой администрации в Министерстве обороны США была введена процедура одобрения высокого уровня для применения поставленного Украине оружия большой дальности по целям в глубине российской территории, пишет, опираясь на анонимные источники, Wall Street Journal, отмечающая, что об этой процедуре публично не объявлялось.

При новой администрации в Министерстве обороны США была введена процедура одобрения высокого уровня для применения поставленного Украине оружия большой дальности по целям в глубине российской территории, пишет, опираясь на анонимные источники, Wall Street Journal, отмечающая, что об этой процедуре публично не объявлялось.

Читать