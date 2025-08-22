Жертвами латвийского учителя педофила стали более 180 детей. «Это один из крупнейших случаев в истории», — Госполиция

По информации агентства LETA, учитель работал в образовательных учреждениях Земгальского региона, в основном компьютерным специалистом. Руководитель одного из образовательных учреждений охарактеризовала его как ответственного, отзывчивого, доброго и вежливого человека. Она подчеркнула, что педагогам следует призывать родителей быть предельно внимательными и ежедневно интересоваться тем, чем занимаются их дети в виртуальном мире, чтобы защитить их от подобных случаев сексуального насилия.

Как сообщил Янис Маркунс, начальник 1-го отдела Департамента киберпреступлений Государственной полиции, насильник на протяжении многих лет совращал детей как из Латвии, так и из-за рубежа в интернете и заставлял их раздеваться перед камерой. Без ведома жертв насильник снимал их на видео, создавая порнографические материалы.

В Департамент киберпреступлений полиции поступила информация о мужчине 1988 года рождения, который предположительно распространяет порнографические материалы, изображающие сексуальное насилие над детьми.

Сотрудники правоохранительных органов задержали мужчину и провели несколько обысков, в ходе которых были изъяты носители информации с изображениями сексуального насилия над детьми. При изучении этих материалов «были выявлены ещё более пугающие факты», – сообщает полиция. Расследование показало, что мужчина систематически совершал сексуальные преступления в отношении детей в интернете в период с 2016 по 2024 год.

Сотрудники правоохранительных органов установили, что насильник активно соблазнял детей в интернете и тайно записывал видеопереговоры, в ходе которых склонял детей к обнажению. Расследование также показало, что в 2016 и 2017 годах мужчина лично разыскивал несовершеннолетних девочек, устанавливая с ними дружеские отношения. Во время совместного времяпрепровождения он использовал девочек для изготовления порнографических материалов, тайно снимая на видео интимные части их тела. С некоторыми из жертв он знакомился на улице, с другими – на онлайн-платформах.

Всего в ходе расследования было обнаружено 266 видеофайлов, снятых при прямом или косвенном контакте с жертвами.

Воспользовавшись доверием, в 2016 году мужчина совершил сексуальное насилие над несовершеннолетней девочкой, оставленной на его попечении.

Возраст девочек составлял от пяти до 12 лет. Около 60 детей в Латвии стали жертвами насильника, а за рубежом – около 125, однако полиция не раскрывает конкретных стран.

По данным полиции, у мужчины педагогическое образование и до ареста он работал учителем в образовательном учреждении. Благодаря своим личным качествам и коммуникативным навыкам подозреваемый смог подружиться с детьми и завоевать их доверие. Они чувствовали себя в безопасности в его присутствии. В обществе мужчину описывают как вдохновляющего и отзывчивого человека, и ничто внешне не указывало на его неестественные наклонности.

На момент ареста мужчина был женат и имел нескольких детей. Маркун не уточнил, какие предметы преподавал учитель и в каком регионе он работал, поскольку некоторые из пострадавших девочек были из его района проживания, но ни одна из жертв не была его ученицей.

В ходе расследования было установлено, что насильник проявлял интерес к получению практических советов по вопросам сексуальной эксплуатации детей в так называемом даркнете, что свидетельствует о целенаправленных действиях насильника по установлению связи с детьми в целях их сексуальной эксплуатации, отмечает полиция. Насильник имел домашний офис, где часами общался с детьми в онлайн-чатах с целью сексуальной эксплуатации. Мужчина сообщал, что работает удалённо из офиса.

Департамент по предотвращению киберпреступности установил личности жертв в Латвии, чтобы они могли, в частности, подать заявление на компенсацию. Учитывая, что у насильника было обнаружено более 200 сохранённых видеороликов, на которых запечатлены также дети, совращенные за границей, Государственная полиция обратилась по этому делу в Европол с просьбой о содействии в установлении личности жертв.

У насильника было обнаружено ещё не менее 5885 файлов, содержащих как материалы сексуального насилия над детьми, так и сцены сексуальных действий человека с животными.

Полиция не получила подтверждения того, что сам мужчина получал какую-либо материальную выгоду или прибыль от распространения этих материалов. Следствие также не располагает информацией о наличии у него сообщников.

Суд избрал в отношении мужчины меру пресечения в виде заключения под стражу. Мужчина был задержан в январе этого года. В полиции добавляют, что у них не было оснований обращаться к врачам для оценки его психического состояния.

Уголовное дело передано в прокуратуру для возбуждения уголовного дела по статьям Уголовного кодекса о сексуальном насилии, вовлечение в прелюбодеяние, вовлечение в изготовление порнографических материалов, подстрекательство и вовлечение в изготовление порнографических материалов, а также распространение запрещённых порнографических материалов.

Маркунс подчеркнул, что никто из пострадавших детей не рассказал родителям о том, что мужчина обращался к ним в интернете. «Все родители были шокированы произошедшим с их детьми. Ни один человек, даже родители, не обращался в полицию с заявлениями», — подчеркнул представитель полиции, добавив, что преступные действия мужчины также стали большой неожиданностью для его жены и членов семьи.

Значительное количество жертв в этом отдельно взятом случае отражает растущую проблему безопасности детей в Интернете, а также то, насколько свободно дети вступают в общение с незнакомцами, неосознанно подвергая себя риску сексуальной эксплуатации. "Сексуальные преступления против детей серьёзно угрожают их физическому, психическому и сексуальному развитию", - напоминает Госполиция.

«Самое шокирующее, что да, он тоже выдавал себя за несовершеннолетнего, но зачастую в этом не было необходимости, поскольку дети просто соглашались. Поэтому важно работать с детьми и информировать их об опасностях интернета», — отметил Маркунс, добавив, что педофил не предлагал детям никаких материальных выгод во время совращения.

Полиция также проинформировала администрацию школы об инциденте. Мужчина ранее работал в другом учебном заведении, поэтому полиция также связалась с этим учреждением, чтобы выяснить, есть ли жертвы.

Статистика по крупнейшим случаям сексуального насилия над детьми, арестованными в истории Латвии, не ведется, но по количеству жертв это, безусловно, один из крупнейших случаев в истории, сообщил Маркунс журналистам.

Самое суровое наказание, которое грозит мужчине, — пожизненное заключение. В настоящее время он отказывается давать показания.