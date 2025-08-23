Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Следы грызунов и запах мочи: в Екабпилсе закрыли SPA-комплекс (3)

Редакция PRESS 23 августа, 2025 10:49

3 комментариев

В Екабпилсе по решению Видземской инспекции здоровья закрыт водно-релаксационный центр Citrus SPA. Поводом стали многочисленные жалобы посетителей, которые столкнулись не только с грязью и сыростью, но и с резким запахом мочи, плесенью и следами грызунов, рассказывает re:TV. 

История получила огласку после публикации рижанки Лиене Хермане, которая вместе с другом приехала в Екабпилс по подарочной карте. «Снаружи здание выглядело заброшенным, внутри — грязные душевые, полы, покрытые волосами и пятнами, осыпавшаяся штукатурка. Всё было грязным. В парной стоял сильный запах мочи, а на втором этаже мы обнаружили экскременты грызунов», — рассказала она.

.«Это был шок, а не релаксация. За помещением давно не следили, всё было запущено., — призналась женщина.

&nbsp.

На фоне скандала крупнейшие компании подарочных сертификатов — Lieliska dāvana и Dāvanu serviss — исключили Citrus SPA из своего каталога и предложили клиентам обменять уже купленные карты на другие услуги.

После проверки 21 августа инспекторы подтвердили жалобы и приняли решение закрыть комплекс до устранения нарушений. По словам инспектора Саниты Нагле, это первый случай за последние два года, когда в Латвии приостанавливают работу подобного объекта из-за антисанитарии.

Сейчас судьба центра остаётся неопределённой: комплекс выставлен на продажу, а владелец компании SIA Reāls в письменном заявлении принес извинения клиентам и пообещал навести порядок.

Комментарии (3)
В Риге сотни людей приняли участие в шествии в поддержку Украины (3)

Важно 14:00

3 комментариев

В честь Дня независимости Украины в воскресенье сотни людей в Риге участвовали в шествии "Путь подсолнухов" от памятника Свободы к парку Кронвалда, сообщает агентство LETA.

Украина атаковала крупнейший российский порт на Балтике: возник пожар (3)

Важно 13:45

3 комментариев

В порту Усть-Луга на терминале компании «Новатэк», занимающейся добычей и переработкой природного газа, вспыхнул пожар после падения обломков беспилотника, cообщает The Moscow Times.

Да неужели?! Глава Latvijas ceļu būvētājs: латвийские дороги по качеству сравнялись с литовскими (3)

Новости Латвии 13:26

3 комментариев

Председатель правления общества Latvijas ceļu būvētājs Андрис Берзиньш в эфире телеканала TV24 высказал мнение, что дороги в Латвии по качеству сравнялись с литовскими, если не стали лучше. Но опасения вызывает то, что правительство, урезав деньги, пытается "выстрелить себе в ногу".

Виленин, Рига и Магнолия: самые странные и популярные мужские и женские имена в Латвии (3)

Новости Латвии 13:02

3 комментариев

По состоянию на начало июля нынешнего года в Латвии самым популярным мужским именем было Янис, а женским - Елена. Об этом свидетельствует информация, собранная УДГМ.

Школа или поездка с родителями? В соцсети негодуют, что чужой ребёнок пропустит неделю (3)

Важно 12:54

3 комментариев

Лето стремительно близится к концу, школа уже не за горами. Это вызывает у людей разного рода эмоции. Для кого-то, как в этом случае, триггером послужило сообщение о том, что чей-то ребёнок пропустит в сентябре первую неделю - будет путешествовать с родителями.

«Это путь в никуда»: Банк Латвии бьёт тревогу по поводу планов правительства наращивать госдолг (3)

Важно 12:35

3 комментариев

Полмиллиарда евро - такова сумма, которую государство в этом году не сможет потратить на оборону, медицину или другие потребности, так как эти деньги придётся заплатить в качестве процентов постоянно растущего госдолга, сообщает TV3 Ziņas.

WSJ: Пентагон тихо блокирует применение западного дальнобойного оружия по российской территории (3)

Важно 11:54

3 комментариев

При новой администрации в Министерстве обороны США была введена процедура одобрения высокого уровня для применения поставленного Украине оружия большой дальности по целям в глубине российской территории, пишет, опираясь на анонимные источники, Wall Street Journal, отмечающая, что об этой процедуре публично не объявлялось.

