История получила огласку после публикации рижанки Лиене Хермане, которая вместе с другом приехала в Екабпилс по подарочной карте. «Снаружи здание выглядело заброшенным, внутри — грязные душевые, полы, покрытые волосами и пятнами, осыпавшаяся штукатурка. Всё было грязным. В парной стоял сильный запах мочи, а на втором этаже мы обнаружили экскременты грызунов», — рассказала она.

.«Это был шок, а не релаксация. За помещением давно не следили, всё было запущено., — призналась женщина.

.

На фоне скандала крупнейшие компании подарочных сертификатов — Lieliska dāvana и Dāvanu serviss — исключили Citrus SPA из своего каталога и предложили клиентам обменять уже купленные карты на другие услуги.

После проверки 21 августа инспекторы подтвердили жалобы и приняли решение закрыть комплекс до устранения нарушений. По словам инспектора Саниты Нагле, это первый случай за последние два года, когда в Латвии приостанавливают работу подобного объекта из-за антисанитарии.

Сейчас судьба центра остаётся неопределённой: комплекс выставлен на продажу, а владелец компании SIA Reāls в письменном заявлении принес извинения клиентам и пообещал навести порядок.