Идёт гроза! Синоптики объявили жёлтый уровень до конца дня

22 августа, 2025 18:20

Новости Латвии

В ближайшие часы в некоторых районах Латвии ожидаются грозы с сильными дождями, предупреждают синоптики Латвийского центра окружающей среды, геологии и метеорологии.

Скорость ветра во время грозы усилится до 15 метров в секунду.

Синоптики объявили жёлтый уровень предупреждения о предстоящей грозе по всей стране, который действует с 15:00 до 23:00.

Жёлтый уровень предупреждения означает, что по возможности следует укрываться в помещениях, однако мероприятия на открытом воздухе будут ограничены. Особую осторожность следует проявлять в местах, особенно подверженных воздействию гроз, таких как леса и открытые местности. В некоторых местах также возможны перебои с электроснабжением или другими услугами.

При сильных порывах ветра в воздух могут подниматься сломанные ветки деревьев, другие незакрепленные предметы или мусор. Осадки могут вызвать быстрый подъём уровня воды и затопление низинных территорий. Условия движения на дорогах могут быть осложнены ограниченной видимостью и аквапланированием.

Грозы также могут сопровождаться градом, нанося ущерб сельскохозяйственным культурам. В таких погодных условиях следует также проявлять осторожность в отношении домашних животных, которые подвергаются риску грозы.

Если гидрометеорологические условия привели к ущербу, угрожающему здоровью и жизни людей, коммуникациям или общественному транспорту, следует позвонить по единому номеру экстренной помощи 112.

Украина атаковала крупнейший российский порт на Балтике: возник пожар

13:45

Важно

В порту Усть-Луга на терминале компании «Новатэк», занимающейся добычей и переработкой природного газа, вспыхнул пожар после падения обломков беспилотника, cообщает The Moscow Times.

Да неужели?! Глава Latvijas ceļu būvētājs: латвийские дороги по качеству сравнялись с литовскими

13:26

Новости Латвии

Председатель правления общества Latvijas ceļu būvētājs Андрис Берзиньш в эфире телеканала TV24 высказал мнение, что дороги в Латвии по качеству сравнялись с литовскими, если не стали лучше. Но опасения вызывает то, что правительство, урезав деньги, пытается "выстрелить себе в ногу".

Школа или поездка с родителями? В соцсети негодуют, что чужой ребёнок пропустит неделю

12:54

Важно

Лето стремительно близится к концу, школа уже не за горами. Это вызывает у людей разного рода эмоции. Для кого-то, как в этом случае, триггером послужило сообщение о том, что чей-то ребёнок пропустит в сентябре первую неделю - будет путешествовать с родителями.

«Это путь в никуда»: Банк Латвии бьёт тревогу по поводу планов правительства наращивать госдолг

12:35

Важно

Полмиллиарда евро - такова сумма, которую государство в этом году не сможет потратить на оборону, медицину или другие потребности, так как эти деньги придётся заплатить в качестве процентов постоянно растущего госдолга, сообщает TV3 Ziņas.

WSJ: Пентагон тихо блокирует применение западного дальнобойного оружия по российской территории

11:54

Важно

При новой администрации в Министерстве обороны США была введена процедура одобрения высокого уровня для применения поставленного Украине оружия большой дальности по целям в глубине российской территории, пишет, опираясь на анонимные источники, Wall Street Journal, отмечающая, что об этой процедуре публично не объявлялось.

Вплоть до Папуа — Новой Гвинеи: более 250 тысяч латвийских граждан живут за границей

11:14

Важно

По данным на 1 июля нынешнего года, 250 тысяч 599 граждан Латвии указали, что проживают за границей, согласно информации Управления делами гражданства и миграции (УГДМ).

Виленин, Рига и Магнолия: самые странные и популярные мужские и женские имена в Латвии

11:02

Важно

По состоянию на начало июля нынешнего года в Латвии самым популярным мужским именем было Янис, а женским - Елена. Об этом свидетельствует информация, собранная УДГМ.

