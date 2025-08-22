Идёт гроза! Синоптики объявили жёлтый уровень до конца дня

Скорость ветра во время грозы усилится до 15 метров в секунду.

Синоптики объявили жёлтый уровень предупреждения о предстоящей грозе по всей стране, который действует с 15:00 до 23:00.

Жёлтый уровень предупреждения означает, что по возможности следует укрываться в помещениях, однако мероприятия на открытом воздухе будут ограничены. Особую осторожность следует проявлять в местах, особенно подверженных воздействию гроз, таких как леса и открытые местности. В некоторых местах также возможны перебои с электроснабжением или другими услугами.

При сильных порывах ветра в воздух могут подниматься сломанные ветки деревьев, другие незакрепленные предметы или мусор. Осадки могут вызвать быстрый подъём уровня воды и затопление низинных территорий. Условия движения на дорогах могут быть осложнены ограниченной видимостью и аквапланированием.

Грозы также могут сопровождаться градом, нанося ущерб сельскохозяйственным культурам. В таких погодных условиях следует также проявлять осторожность в отношении домашних животных, которые подвергаются риску грозы.

Если гидрометеорологические условия привели к ущербу, угрожающему здоровью и жизни людей, коммуникациям или общественному транспорту, следует позвонить по единому номеру экстренной помощи 112.