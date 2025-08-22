Кинокритик Антон Долин получил гражданство Молдовы

Долин получил гражданство вместе с супругой Натальей Хлюстовой и двумя сыновьями, Марком и Аркадием.

Антон Долин - российский кинокритик. Был вынужден покинуть Россию, высказавшись категорически против военного вторжения в Украину весной 2022 года. В октябре 2022 года Министерство юстиции РФ внесло его в список "иностранных агентов". В данный момент Долин постоянно проживает за пределами РФ. Хорошо известен латвийской публике, поскольку достаточно часто выступает с лекциями в Риге.

Долин работал в изданиях "Афиша", "The New Times", "Ведомости", "Московские новости", Meduza. Был штатным обозревателем рубрики о кино в шоу "Вечерний Ургант".

С 2021 года ведет собственное шоу о кинематографе на YouTube - "Радио Долин". Периодически дает интервью на тему кино в эфире телеканала ETV+ и "Радио 4".

Кроме Долина и членов его семьи, молдавское гражданство получили еще два человека: российский журналист Глеб Пьяных, известный по программе НТВ "Максимум", и гражданин США Дэвид Лео Смит, который живет в Молдове с 2012 года, был волонтером Корпуса мира, развивал свой бизнес.

В мае прошлого года Rus.ERR сообщал, что Санду подписала указ о предоставлении гражданства страны нескольким участникам российской рок-группы "Би-2".