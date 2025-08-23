Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Press.lv - Новости, которые касаются Вас! LAT
Суббота Вести еженедельник 7 Супер Секретов Mājas virtuve
LAT Вс, 24. Августа Завтра: Bertulis, Boleslavs
Доступность

«Хватит только на хлеб и масло»: в соцсетях возмущаются низкими зарплатами руководителей (1)

Редакция PRESS 23 августа, 2025 08:48

Важно 1 комментариев

В соцсетях разгорелась дискуссия о том, какая сумма в Латвии считается «нормальной» зарплатой — и почему в объявлениях о вакансиях для руководящих должностей часто фигурируют суммы, которые ближе к минимальной, чем к средней зарплате. 

«Время от времени попадаются объявления в моей сфере — коммуникации, реклама, PR. Недавно Концертный зал в Цесисе искал руководителя маркетингового отдела. Зарплата — 1350 евро брутто. В Лимбажском крае — вакансия PR-специалиста за 1200 евро брутто. Сегодня увидела объявление о руководителе Научного центра в Цесисе — 2000 брутто. При этом требования — с солидным стажем и широкими компетенциями», — написала в Threads пользовательница Дарта.

Пост собрал десятки комментариев:

«Зарплаты смешные, особенно для бухгалтеров: предлагают 1100–2000 евро даже в Риге, а ответственность — колоссальная».
«С такими зарплатами можно надеяться только на студентов первого курса», — удивляется Илзе.
«Это не только регионы, в Риге в объявлениях те же 1200–1500 брутто а список требований — огромный: и снимать, и монтировать, и пиарить», — добавляет Эвелина.
«В культурной сфере и музеях всегда платили мало — это скорее проблема госструктур», — считает Иева.
Некоторые отмечают, что даже в Цесисе вакансии быстро находят претендентов. «Но люди в Риге бы упали со стула, узнав, сколько за ту же работу платят в регионах», — пишет ещё одна участница обсуждения.

«1200 брутто — это 900 на руки! Нам говорят, что это выше минималки, но по отрасли давно должно быть 1400 нетто», — возмущается Даниэла.

А Лига подытоживает: «В маркетинге и PR за такие деньги работали лет 10–15 назад».

  • Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Комментарии (1)
Комментарии (1)
Загрузка
Загрузка
Загрузка
Загрузка
Рекомендательный виджет
Обновлено: 13:55 24.08.2025
Трамп: премию хочу – аж зубы сводит!
Sfera.lv 6 часов назад
Германия: министерский декрет
Sfera.lv 6 часов назад
Спикер Сейма: реформа самоуправлений отдалила власть от людей
Bitnews.lv 1 день назад
ЕС: украинские миллиарды
Sfera.lv 1 день назад
В Латвии объявлено жёлтое предупреждение из-за гроз
Bitnews.lv 1 день назад
Министр Чударс: будущее Латвии зависит от регионов
Bitnews.lv 1 день назад
ЕC: туристов приглашают в «спальные» автобусы
Sfera.lv 2 дня назад
Латвия: полицейский на час
Sfera.lv 2 дня назад

Украина атаковала крупнейший российский порт на Балтике: возник пожар (1)

Важно 13:45

Важно 1 комментариев

В порту Усть-Луга на терминале компании «Новатэк», занимающейся добычей и переработкой природного газа, вспыхнул пожар после падения обломков беспилотника, cообщает The Moscow Times.

В порту Усть-Луга на терминале компании «Новатэк», занимающейся добычей и переработкой природного газа, вспыхнул пожар после падения обломков беспилотника, cообщает The Moscow Times.

Читать
Загрузка

Да неужели?! Глава Latvijas ceļu būvētājs: латвийские дороги по качеству сравнялись с литовскими (1)

Новости Латвии 13:26

Новости Латвии 1 комментариев

Председатель правления общества Latvijas ceļu būvētājs Андрис Берзиньш в эфире телеканала TV24 высказал мнение, что дороги в Латвии по качеству сравнялись с литовскими, если не стали лучше. Но опасения вызывает то, что правительство, урезав деньги, пытается "выстрелить себе в ногу".

Председатель правления общества Latvijas ceļu būvētājs Андрис Берзиньш в эфире телеканала TV24 высказал мнение, что дороги в Латвии по качеству сравнялись с литовскими, если не стали лучше. Но опасения вызывает то, что правительство, урезав деньги, пытается "выстрелить себе в ногу".

Читать

Школа или поездка с родителями? В соцсети негодуют, что чужой ребёнок пропустит неделю (1)

Важно 12:54

Важно 1 комментариев

Лето стремительно близится к концу, школа уже не за горами. Это вызывает у людей разного рода эмоции. Для кого-то, как в этом случае, триггером послужило сообщение о том, что чей-то ребёнок пропустит в сентябре первую неделю - будет путешествовать с родителями.

Лето стремительно близится к концу, школа уже не за горами. Это вызывает у людей разного рода эмоции. Для кого-то, как в этом случае, триггером послужило сообщение о том, что чей-то ребёнок пропустит в сентябре первую неделю - будет путешествовать с родителями.

Читать

«Это путь в никуда»: Банк Латвии бьёт тревогу по поводу планов правительства наращивать госдолг (1)

Важно 12:35

Важно 1 комментариев

Полмиллиарда евро - такова сумма, которую государство в этом году не сможет потратить на оборону, медицину или другие потребности, так как эти деньги придётся заплатить в качестве процентов постоянно растущего госдолга, сообщает TV3 Ziņas.

Полмиллиарда евро - такова сумма, которую государство в этом году не сможет потратить на оборону, медицину или другие потребности, так как эти деньги придётся заплатить в качестве процентов постоянно растущего госдолга, сообщает TV3 Ziņas.

Читать

WSJ: Пентагон тихо блокирует применение западного дальнобойного оружия по российской территории (1)

Важно 11:54

Важно 1 комментариев

При новой администрации в Министерстве обороны США была введена процедура одобрения высокого уровня для применения поставленного Украине оружия большой дальности по целям в глубине российской территории, пишет, опираясь на анонимные источники, Wall Street Journal, отмечающая, что об этой процедуре публично не объявлялось.

При новой администрации в Министерстве обороны США была введена процедура одобрения высокого уровня для применения поставленного Украине оружия большой дальности по целям в глубине российской территории, пишет, опираясь на анонимные источники, Wall Street Journal, отмечающая, что об этой процедуре публично не объявлялось.

Читать

Вплоть до Папуа — Новой Гвинеи: более 250 тысяч латвийских граждан живут за границей (1)

Важно 11:14

Важно 1 комментариев

По данным на 1 июля нынешнего года, 250 тысяч 599 граждан Латвии указали, что проживают за границей, согласно информации Управления делами гражданства и миграции (УГДМ).

По данным на 1 июля нынешнего года, 250 тысяч 599 граждан Латвии указали, что проживают за границей, согласно информации Управления делами гражданства и миграции (УГДМ).

Читать

Виленин, Рига и Магнолия: самые странные и популярные мужские и женские имена в Латвии (1)

Важно 11:02

Важно 1 комментариев

По состоянию на начало июля нынешнего года в Латвии самым популярным мужским именем было Янис, а женским - Елена. Об этом свидетельствует информация, собранная УДГМ.

По состоянию на начало июля нынешнего года в Латвии самым популярным мужским именем было Янис, а женским - Елена. Об этом свидетельствует информация, собранная УДГМ.

Читать