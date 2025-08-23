«Время от времени попадаются объявления в моей сфере — коммуникации, реклама, PR. Недавно Концертный зал в Цесисе искал руководителя маркетингового отдела. Зарплата — 1350 евро брутто. В Лимбажском крае — вакансия PR-специалиста за 1200 евро брутто. Сегодня увидела объявление о руководителе Научного центра в Цесисе — 2000 брутто. При этом требования — с солидным стажем и широкими компетенциями», — написала в Threads пользовательница Дарта.

Пост собрал десятки комментариев:

«Зарплаты смешные, особенно для бухгалтеров: предлагают 1100–2000 евро даже в Риге, а ответственность — колоссальная».

«С такими зарплатами можно надеяться только на студентов первого курса», — удивляется Илзе.

«Это не только регионы, в Риге в объявлениях те же 1200–1500 брутто а список требований — огромный: и снимать, и монтировать, и пиарить», — добавляет Эвелина.

«В культурной сфере и музеях всегда платили мало — это скорее проблема госструктур», — считает Иева.

Некоторые отмечают, что даже в Цесисе вакансии быстро находят претендентов. «Но люди в Риге бы упали со стула, узнав, сколько за ту же работу платят в регионах», — пишет ещё одна участница обсуждения.

«1200 брутто — это 900 на руки! Нам говорят, что это выше минималки, но по отрасли давно должно быть 1400 нетто», — возмущается Даниэла.

А Лига подытоживает: «В маркетинге и PR за такие деньги работали лет 10–15 назад».