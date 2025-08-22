В Риге задержана женщина, оставившая на улице новорожденную девочку (ВИДЕО)

Полиция установила личность разыскиваемой женщины, и в настоящее время она задержана. Полиция продолжает расследование обстоятельств происшествия, поэтому пока не даёт никаких дополнительных комментариев, например, о том, является ли эта женщина матерью ребёнка.

Ранее сообщалось, что новорожденную девочку нашли завернутой в одеяло на улице Фестивала рано утром во вторник около 6 часов утра. В ходе расследования было установлено, что ребенка оставила на улице около 3:40 утра во вторник неизвестная женщина.

В настоящее время младенец находится под наблюдением врачей, его жизни ничего не угрожает.

Каналу TV3 удалось выяснить подробности. Ранним утром во вторник одна семья, проживающая на улице Фестивала, готовилась к обычному рабочему дню. Вскоре после 6 часов утра мужчина вышел из дома, чтобы отправиться на работу. Однако его путь прервался у угла дома, когда он заметил на лужайке завернутого в одеяло младенца. Через пару минут улицу заполнили автомобили с сиренами.

«Утро, на улице никого не было. Муж собирался на работу, вышел и нашел её. Я оставила ребёнка дома до приезда полиции и скорой помощи», — рассказала жительница дома.

Место, как отмечают очевидцы, тихое и неосвещенное. Ближайшая камера видеонаблюдения, расположенная примерно в 200 метрах, зафиксировала женщину. По словам полиции, это может указывать на то, что она — местная жительница, которая сознательно выбрала это место.

Несмотря на то, что малышка, которой всего день от роду, пролежала на холоде почти три часа, с ее здоровьем все в порядке. Государственная полиция в настоящее время ищет родителей девочки. Представитель полиции Симона Гравите подчеркнула, что любая информация о родителях малышки поможет понять мотивы такого поступка и обеспечить безопасность ребенка в будущем.

Полиция просила всех, кто что-либо видел или располагает полезной информацией, обращаться по горячей линии в полицию. В результате нашли...