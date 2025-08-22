Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
В Риге задержана женщина, оставившая на улице новорожденную девочку (ВИДЕО)

© LETA 22 августа, 2025 17:38

Государственная полиция (ГП) на этой неделе задержала женщину, оставившую младенца на улице в рижском районе Кенгарагс, сообщили в ГП. Нашли, заметим, в кратчайшие сроки!

Полиция установила личность разыскиваемой женщины, и в настоящее время она задержана. Полиция продолжает расследование обстоятельств происшествия, поэтому пока не даёт никаких дополнительных комментариев, например, о том, является ли эта женщина матерью ребёнка.

Ранее сообщалось, что новорожденную девочку нашли завернутой в одеяло на улице Фестивала рано утром во вторник около 6 часов утра. В ходе расследования было установлено, что ребенка оставила на улице около 3:40 утра во вторник неизвестная женщина.

В настоящее время младенец находится под наблюдением врачей, его жизни ничего не угрожает.

...Как сообщал press.lv, во вторник, около 6:00, на улице Фестивала в Риге нашли завернутую в одеяло новорожденную девочку. В ходе расследования было установлено, что около 3:40 ребёнка на улице оставила пока неустановленная женщина.

Каналу TV3 удалось выяснить подробности. Ранним утром во вторник одна семья, проживающая на улице Фестивала, готовилась к обычному рабочему дню. Вскоре после 6 часов утра мужчина вышел из дома, чтобы отправиться на работу. Однако его путь прервался у угла дома, когда он заметил на лужайке завернутого в одеяло младенца. Через пару минут улицу заполнили автомобили с сиренами.

«Утро, на улице никого не было. Муж собирался на работу, вышел и нашел её. Я оставила ребёнка дома до приезда полиции и скорой помощи», — рассказала жительница дома.

Место, как отмечают очевидцы, тихое и неосвещенное. Ближайшая камера видеонаблюдения, расположенная примерно в 200 метрах, зафиксировала женщину. По словам полиции, это может указывать на то, что она — местная жительница, которая сознательно выбрала это место.

Несмотря на то, что малышка, которой всего день от роду, пролежала на холоде почти три часа, с ее здоровьем все в порядке. Государственная полиция в настоящее время ищет родителей девочки. Представитель полиции Симона Гравите подчеркнула, что любая информация о родителях малышки поможет понять мотивы такого поступка и обеспечить безопасность ребенка в будущем.

Полиция просила всех, кто что-либо видел или располагает полезной информацией, обращаться по горячей линии в полицию. В результате нашли...

В Риге сотни людей приняли участие в шествии в поддержку Украины

В честь Дня независимости Украины в воскресенье сотни людей в Риге участвовали в шествии "Путь подсолнухов" от памятника Свободы к парку Кронвалда, сообщает агентство LETA.

В честь Дня независимости Украины в воскресенье сотни людей в Риге участвовали в шествии "Путь подсолнухов" от памятника Свободы к парку Кронвалда, сообщает агентство LETA.

Украина атаковала крупнейший российский порт на Балтике: возник пожар

В порту Усть-Луга на терминале компании «Новатэк», занимающейся добычей и переработкой природного газа, вспыхнул пожар после падения обломков беспилотника, cообщает The Moscow Times.

В порту Усть-Луга на терминале компании «Новатэк», занимающейся добычей и переработкой природного газа, вспыхнул пожар после падения обломков беспилотника, cообщает The Moscow Times.

Да неужели?! Глава Latvijas ceļu būvētājs: латвийские дороги по качеству сравнялись с литовскими

Председатель правления общества Latvijas ceļu būvētājs Андрис Берзиньш в эфире телеканала TV24 высказал мнение, что дороги в Латвии по качеству сравнялись с литовскими, если не стали лучше. Но опасения вызывает то, что правительство, урезав деньги, пытается "выстрелить себе в ногу".

Председатель правления общества Latvijas ceļu būvētājs Андрис Берзиньш в эфире телеканала TV24 высказал мнение, что дороги в Латвии по качеству сравнялись с литовскими, если не стали лучше. Но опасения вызывает то, что правительство, урезав деньги, пытается "выстрелить себе в ногу".

Виленин, Рига и Магнолия: самые странные и популярные мужские и женские имена в Латвии

По состоянию на начало июля нынешнего года в Латвии самым популярным мужским именем было Янис, а женским - Елена. Об этом свидетельствует информация, собранная УДГМ.

По состоянию на начало июля нынешнего года в Латвии самым популярным мужским именем было Янис, а женским - Елена. Об этом свидетельствует информация, собранная УДГМ.

Школа или поездка с родителями? В соцсети негодуют, что чужой ребёнок пропустит неделю

Лето стремительно близится к концу, школа уже не за горами. Это вызывает у людей разного рода эмоции. Для кого-то, как в этом случае, триггером послужило сообщение о том, что чей-то ребёнок пропустит в сентябре первую неделю - будет путешествовать с родителями.

Лето стремительно близится к концу, школа уже не за горами. Это вызывает у людей разного рода эмоции. Для кого-то, как в этом случае, триггером послужило сообщение о том, что чей-то ребёнок пропустит в сентябре первую неделю - будет путешествовать с родителями.

«Это путь в никуда»: Банк Латвии бьёт тревогу по поводу планов правительства наращивать госдолг

Полмиллиарда евро - такова сумма, которую государство в этом году не сможет потратить на оборону, медицину или другие потребности, так как эти деньги придётся заплатить в качестве процентов постоянно растущего госдолга, сообщает TV3 Ziņas.

Полмиллиарда евро - такова сумма, которую государство в этом году не сможет потратить на оборону, медицину или другие потребности, так как эти деньги придётся заплатить в качестве процентов постоянно растущего госдолга, сообщает TV3 Ziņas.

WSJ: Пентагон тихо блокирует применение западного дальнобойного оружия по российской территории

При новой администрации в Министерстве обороны США была введена процедура одобрения высокого уровня для применения поставленного Украине оружия большой дальности по целям в глубине российской территории, пишет, опираясь на анонимные источники, Wall Street Journal, отмечающая, что об этой процедуре публично не объявлялось.

При новой администрации в Министерстве обороны США была введена процедура одобрения высокого уровня для применения поставленного Украине оружия большой дальности по целям в глубине российской территории, пишет, опираясь на анонимные источники, Wall Street Journal, отмечающая, что об этой процедуре публично не объявлялось.

