Пролежала на холоде три часа: подробности обнаружения брошенной новорожденной девочки в Риге

Ранним утром во вторник одна семья, проживающая на улице Фестивала, готовилась к обычному рабочему дню. Вскоре после 6 часов утра мужчина вышел из дома, чтобы отправиться на работу. Однако его путь прервался у угла дома, когда он заметил на лужайке завернутого в одеяло младенца. Через пару минут улицу заполнили автомобили с сиренами.

«Утро, на улице никого не было. Муж собирался на работу, вышел и нашел её. Я оставила ребёнка дома до приезда полиции и скорой помощи», — рассказала жительница дома.

Место, как отмечают очевидцы, тихое и неосвещенное. Ближайшая камера видеонаблюдения, расположенная примерно в 200 метрах, зафиксировала женщину. По словам полиции, это может указывать на то, что она — местная жительница, которая сознательно выбрала это место.

Несмотря на то, что малышка, которой всего день от роду, пролежала на холоде почти три часа, с ее здоровьем все в порядке. Государственная полиция в настоящее время ищет родителей девочки. Представитель полиции Симона Гравите подчеркнула, что любая информация о родителях малышки поможет понять мотивы такого поступка и обеспечить безопасность ребенка в будущем.

Полиция просит всех, кто что-либо видел или располагает полезной информацией, обращаться по горячей линии в полицию.

Видеозаписи также могут внести существенный вклад в расследование. Полиция призывает жителей микрорайона Кенгарагас в Риге, в чьих автомобилях утром 19 августа 2025 года с 02:00 до 04:30 были включены видеорегистраторы, проверить записи и, если на них есть полезная информация (видна женщина с новорожденным ребенком на руках или женщина без ребенка), предоставить видеозаписи в полицию.

Особую важность представляют видеозаписи со следующих мест в Риге:

улица Прушу;

улица Икшкилес;

улица Авиацияс;

улица Фестивала;

улица Латгалес;

улица Дубнас;

улица Расас;

Также проводится проверка территории вокруг Рижской 72-й средней школы.

Полиция также вызывает водителя электросамоката, который утром 19 августа 2025 года около 03:52 двигался по улице Авиацияс в Риге и ненадолго остановился на перекрёстке улиц Авиацияс и Икшкилес. Предоставленная им информация может иметь значение для расследования.