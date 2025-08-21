Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Грибы красят, лечат и даже становятся бумагой: в сентябре в Смилтене пройдёт фестиваль MIKOFEST

21 августа, 2025

В конце сентября Смилтене на один день превратится в грибную столицу Латвии. 27 сентября 2025 года в краеведческом музее усадьбы Мэрес состоится фестиваль MIKOFEST.

Здесь расскажут и покажут, как из грибов можно получать краску для пряжи, чернила, трут и даже бумагу. Можно будет узнать о современных методах выращивания грибов и их практическом применении, а также обсудить, какие виды действительно полезны для здоровья, а какие таят угрозу.

Фестиваль — передвижной, каждый год он проходит в новом регионе. В этот раз он соберёт микологов, грибоводов, художников и любителей «тихой охоты», чтобы соединить науку, историю и культуру. На вопросы «срезать или выкручивать?», «как искать грибные места?» и «чем лисички в Видземе отличаются от других?» будут даны экспертные ответы.

Программа включает выставки, творческие мастерские и лекции. Посетители увидят акварели первого грибоведа Латвии Ф. Э. Штолла, иллюстрации из «Большой книги о грибах» Дианы Мейере и свежесобранные экспонаты Смилтенского края. Обычно на таких выставках представляют от 150 до 300 видов грибов.

Дети смогут попробовать изготовить бумагу из грибов или научиться разжигать костёр при помощи трута. Взрослым предложат лекции о лечебных и ядовитых видах, мастер-классы по грибоводству и просмотр фильма Дайны Янкалне «Человек с корзиной» с последующей встречей с автором.

Фестиваль дополнит концерт: выступят Янис Круминьш из группы Apvedceļš и фольклорный ансамбль «Rudzupuķe». На ярмарке можно будет приобрести товары, напрямую или косвенно связанные с грибами.

Организаторами MIKOFEST выступают Латвийское микологическое общество, Латвийский национальный музей природы и Смилтенский краеведческий музей  при поддержке программы «Видземская культурная программа 2025», целевой программы Госфонда культуры «Развитие исторических земель Латвии» и самоуправления Смилтенского края.

