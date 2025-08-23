Обоснование повышения платы за въезд для прочих латвийцев: ощутимая инфляция за последние четыре года, да и средняя заработная плата также увеличилась на 30%.

Председатель думы Гатис Трукснис («Зеленая партия») на обсуждении новых правил заявил, что цель нововведения — снизить нагрузку на дороги в курортной зоне. «Город узкий, всего 305 метров между морем и рекой. Мы хотим сократить пробки, шум и выхлопные газы. Туристы должны приезжать на поездах, автобусах или велосипедах, а не на лимузинах и мотоциклах», — подчеркнул он.

По словам самоуправления, за последние годы поток личного транспорта в Юрмале продолжает расти, несмотря на введённую плату. В 2023 году город посетили почти 600 тысяч однодневных туристов, что делает его вторым после Риги направлением по числу поездок.

Оппозиция критикует план, упрекая коалицию в спешке и отсутствии консультаций с предпринимателями. «Юрмала — курортный город, и любое ограничение въезда может ударить по бизнесу. Автотрафик в городе уже несколько лет не растёт, и собранные с гостей дополнительные 2 евро проблему не решат», — отметил депутат Андрис Чуда (Нацблок).

Общественное обсуждение новых правил продлится до 4 сентября. Окончательное решение о повышении платы за въезд думе предстоит принять к концу месяца.