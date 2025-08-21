Запрет на курение и пластиковую посуду: Лиепая борется за “Голубой флаг” над пляжем

Лиепая — один из самых опытных участников в программе: флаг здесь развивается с начала 2000-х годов. Для оценки используется 38 критериев в четырёх сферах: от экопросвещения и безопасности до качества воды и управления пляжем.

“Этим летом главная проблема — экстремальные погодные условия, которые напрямую влияют на качество воды. В Лиепае флаг уже дважды пришлось временно спускать,” — пояснил член жюри Янис Улме.

Помимо воды, в центре внимания — мусор. Наибольшую его часть составляют окурки, но всё заметнее становится и проблема одноразовой пластмассы.

С 1 января в Лиепае вступит в силу запрет на курение на пляже. А с 15 мая следующего года будет полностью запрещена продажа одноразовых пластиковых стаканов и посуды на побережье. Пока же на массовых мероприятиях продолжается эксперимент с депозитной системой для пластиковых стаканов.

“Мы внесли поправки в правила, потому что объём отходов растёт. Особенно это касается одноразовой пластмассы, и тенденция явно не идёт на спад,” — отметила старший специалист по охране окружающей среды Лиепайской думы Рита Эмсиня.

Сохранит ли Лиепая “Голубой флаг” в будущем — зависит и от работы муниципалитета, и от поведения отдыхающих.