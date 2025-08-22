В Латгалии перевозчик вез мигрантов на машине с полицейскими номерами

Инцидент произошёл 21 августа. Сотрудники Даугапилсского управления провели оперативные мероприятия и остановили машину, в которой находились лица, незаконно пересекшие латвийско-белорусскую границу. За рулём находился перевозчик, "гражданин третьего государства", который пытался замаскировать транспорт, используя поддельный номерной знак.

В ходе осмотра транспортного средства внутри были обнаружены 14 человек азиатского происхождения без действительных проездных документов, виз и видов на жительство. Также было установлено, что номерной знак транспортного средства был поддельным и соответствовал подлинному автомобилю Ford Transit Custom Южно-Латгальского полицейского управления города Даугавпилс.

Против задержанного начато уголовное производство. Погранслужба отмечает, что использование поддельных регистрационных номеров, особенно имитирующих государственные спецслужбы, рассматривается как серьёзное отягчающее обстоятельство.

За последнее время в Латгалии фиксируется рост случаев, когда перевозчики нелегалов прибегают к всё более изощрённым методам маскировки. Власти подчёркивают, что подобные действия не только подрывают доверие к правоохранительным структурам, но и несут угрозу безопасности жителей.

Пограничники напоминают, что за содействие незаконной миграции в Латвии предусмотрена уголовная ответственность. За такие преступления грозит значительный срок лишения свободы и конфискация транспортного средства.