Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Press.lv - Новости, которые касаются Вас! LAT
Суббота Вести еженедельник 7 Супер Секретов Mājas virtuve
LAT Вс, 24. Августа Завтра: Bertulis, Boleslavs
Доступность

Кто шил костюм? Урбанович предлагает ввести индивидуальную ответственность для политиков и прямые выборы

Редакция PRESS 22 августа, 2025 20:15

Мнения 0 комментариев

Лидер Социал-демократической партии «Согласие» Янис Урбанович на своей странице в Facebook предложил изменить избирательную систему так, чтобы каждый депутат нес индивидуальную ответственность за свои решения и поступки на выборной должности.

"Министр от, депутат от, глава самоуправления от, президент от… какой-то партии, а не от конкретной группы граждан!

У государства множество потребностей, но денег нет. Власть настроена не на зарабатывание, а на экономию. Это означает — на сокращение, урезание, уменьшение. Оптимисты думают, что это может коснуться раздутого государственного аппарата, который экономика уже не в состоянии тянуть. Прогнозирую, что ничего не получится, и по вполне «человеческим» причинам.

У нас так повелось, что каждая партия, независимо от того, как она проявляет себя до прихода к власти, приходит с собственной свитой — партийными активистами, кузнецами победы, сторонниками, родственниками и друзьями. Кому же доверять, как не своим? Будем честны: конкурсы в политической практике — это фикция, их цель — узаконить уже сделанный выбор власть имущих. Политические победы сопряжены с обязательствами перед своими.

Когда меняется политическое представительство в какой-либо отрасли, министр приходит со своей командой. Возможно, кто-то из чиновников становится «сакральной жертвой», чтобы продемонстрировать, как новая метла чисто и принципиально метёт. Но новоприбывшим не нужно, чтобы министерство превратилось в выжженную землю, где бюрократия мастерски саботирует любые инициативы. Поэтому создаются новые структуры, бюро, должности, а старые кадры в благодарность не портят жизнь министру. Как по годичным кольцам дерева можно сосчитать его возраст, так в министерствах по росту персонала можно узнать, сколько раз там сменилась политическая власть…

В этом процессе совершенно бессмысленно говорить об интересах общества и государства, потому что они противоречат личной выгоде партий власти и их представителей. Люди, расставленные в министерствах и государственных учреждениях, — это золотой фонд партий в прямом и переносном смысле. Они самые убедительные агитаторы, операторы больших или малых ферм троллей, лидеры мнений в социальных сетях — у них хорошие зарплаты, красивые кабинеты, мало прямых обязанностей, зато много кофейных пауз и свободного времени.

С первого дня на государственной службе они начинают работать на благо себя и следующей победы своей партии. Они обучены, талантливы, прошли курсы за счёт государства, приобрели опыт в командировках. У них регулярный рост зарплаты, хорошая жизнь, за которую стоит побороться. Этот процесс отточен до блеска. Надеяться, что партии власти в интересах какого-то мистического блага государства начнут рубить свои же корни, — иллюзия.

И мы уже видим, что во имя неизбежной бюджетной консолидации власть крутится вокруг пенсий, образования, медицины, самоуправлений, повышения налогов — только не вокруг своего «золотого фонда».

Ради этих интересов избиратель на каждых выборах обманывается и на следующий день тут же забывается вместе со всеми данными обещаниями. Почему так происходит? Почему люди это терпят и снова добровольно наступают на те же грабли?

Демократия — это не о словах, а о процедурах. Наша демократия слаба, потому что в ней не работают механизмы ответственности. Ни одна партия не отвечает за плачевное финансовое состояние государства, как и ни один политик не возьмёт на себя ответственность ни за airBaltic, ни за Rail Baltica, ни за (не)строительство границы, ни за полёты с икрой… Эти партии снова пойдут на выборы и, весьма вероятно, снова победят. Они будут создавать коалиции, раскалываться, делиться и перерождаться под новыми названиями, но будут беречь и лелеять свой «золотой фонд», который обеспечивает неизменность власти.

Есть только одна надежда преодолеть эту обречённость неизменности власти — конституционно закрепить принцип политической ответственности, перейдя к мажоритарным, прямым выборам на всех уровнях.

Если сейчас спросить жителей Виляны или Тукумса, кто их представляет во власти, они не смогут ответить. Все и никто…

При мажоритарных выборах, если в Латвии будет 100 избирательных округов, каждый сразу знает, от кого требовать ответственности, и над каждым избранным ежедневно висит дамоклов меч. Не выполнишь обещанное, не будешь заботиться о нуждах своих из Виляны или Тукумса — не переизберут.

Эта система устраняет принцип «паровозика», когда один лидер тянет в Сейм десять никому неизвестных кандидатов — механических кнопкодавов без собственного мнения. Они зависят не от избирателей, а от партийной иерархии. Если кандидат в рамках программы своей партии сам завоевал место в парламенте, пройдя индивидуальное избирательное сито, политический ландшафт в Сейме сразу меняется. Депутату не придётся прятать зевоту на долгих дебатах, а бороться за своих избирателей, и каждому есть что терять.

Слышал аргумент: если будут прямые выборы мэров, во многих местах выберут «неправильных». В Риге мэром станет, не дай бог, Шлесерс или Кирсис. У этого аргумента есть несколько слабых мест. Почему заранее считается, что при пропорциональных выборах избиратель ответственный и «умный», а при мажоритарных неизбежно станет «глупым» и поддастся популизму? К тому же «неправильному» мэру всё равно потребуется одобрение «правильных» депутатов, избранных от районов, для принятия решений. Ещё одно соображение: избиратель, конечно, может ошибиться, но только один раз. А сейчас у нас можно хоть пять раз подряд выбирать одних и тех же.

Депутаты, избранные в одномандатных округах, будут вынуждены честно договариваться о непопулярных, но необходимых вещах, опираясь на аргументы, а не прикрываясь ответом «это было политическое решение». «Политическое решение» без объяснений буквально означает: обман народа. Так происходили крупнейшие аферы в Латвии — все эти OIK, мутные приватизации и т.д., и послевкусие обмана становится всё тяжелее. Если у депутата есть индивидуальная ответственность, это не пройдёт. Люди не дадут забыть.

Латвия потеряла слишком много времени на развитие ради сохранения неизменности власти. Продолжать это ещё один избирательный цикл было бы непростительной ошибкой. Изменение избирательной системы должно стать главным вопросом дебатов Сейма, избранного в 2026 году. Каждая партия должна ответить: поддерживаете ли вы прямые выборы на всех уровнях? Согласны ли вы с принципом индивидуальной ответственности депутата? Чтобы избиратель ясно знал, кто за дальнейший застой, а кто даёт надежду вырваться из отсталости".

  • Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Комментарии (0)
Комментарии (0)
Загрузка
Загрузка
Загрузка
Загрузка
Рекомендательный виджет
Обновлено: 13:55 24.08.2025
Трамп: премию хочу – аж зубы сводит!
Sfera.lv 6 часов назад
Германия: министерский декрет
Sfera.lv 6 часов назад
Литва: шаг за шагом к достижению цели
Sfera.lv 7 часов назад
Спикер Сейма: реформа самоуправлений отдалила власть от людей
Bitnews.lv 1 день назад
ЕС: украинские миллиарды
Sfera.lv 1 день назад
Алкоголь и табак уходят в минус: легальные продажи в Латвии падают
Bitnews.lv 1 день назад
Латвия: полицейский на час
Sfera.lv 2 дня назад
Латвия: три недели без Кемери
Sfera.lv 3 дня назад

Украина атаковала крупнейший российский порт на Балтике: возник пожар

Важно 13:45

Важно 0 комментариев

В порту Усть-Луга на терминале компании «Новатэк», занимающейся добычей и переработкой природного газа, вспыхнул пожар после падения обломков беспилотника, cообщает The Moscow Times.

В порту Усть-Луга на терминале компании «Новатэк», занимающейся добычей и переработкой природного газа, вспыхнул пожар после падения обломков беспилотника, cообщает The Moscow Times.

Читать
Загрузка

Да неужели?! Глава Latvijas ceļu būvētājs: латвийские дороги по качеству сравнялись с литовскими

Новости Латвии 13:26

Новости Латвии 0 комментариев

Председатель правления общества Latvijas ceļu būvētājs Андрис Берзиньш в эфире телеканала TV24 высказал мнение, что дороги в Латвии по качеству сравнялись с литовскими, если не стали лучше. Но опасения вызывает то, что правительство, урезав деньги, пытается "выстрелить себе в ногу".

Председатель правления общества Latvijas ceļu būvētājs Андрис Берзиньш в эфире телеканала TV24 высказал мнение, что дороги в Латвии по качеству сравнялись с литовскими, если не стали лучше. Но опасения вызывает то, что правительство, урезав деньги, пытается "выстрелить себе в ногу".

Читать

Школа или поездка с родителями? В соцсети негодуют, что чужой ребёнок пропустит неделю

Важно 12:54

Важно 0 комментариев

Лето стремительно близится к концу, школа уже не за горами. Это вызывает у людей разного рода эмоции. Для кого-то, как в этом случае, триггером послужило сообщение о том, что чей-то ребёнок пропустит в сентябре первую неделю - будет путешествовать с родителями.

Лето стремительно близится к концу, школа уже не за горами. Это вызывает у людей разного рода эмоции. Для кого-то, как в этом случае, триггером послужило сообщение о том, что чей-то ребёнок пропустит в сентябре первую неделю - будет путешествовать с родителями.

Читать

«Это путь в никуда»: Банк Латвии бьёт тревогу по поводу планов правительства наращивать госдолг

Важно 12:35

Важно 0 комментариев

Полмиллиарда евро - такова сумма, которую государство в этом году не сможет потратить на оборону, медицину или другие потребности, так как эти деньги придётся заплатить в качестве процентов постоянно растущего госдолга, сообщает TV3 Ziņas.

Полмиллиарда евро - такова сумма, которую государство в этом году не сможет потратить на оборону, медицину или другие потребности, так как эти деньги придётся заплатить в качестве процентов постоянно растущего госдолга, сообщает TV3 Ziņas.

Читать

WSJ: Пентагон тихо блокирует применение западного дальнобойного оружия по российской территории

Важно 11:54

Важно 0 комментариев

При новой администрации в Министерстве обороны США была введена процедура одобрения высокого уровня для применения поставленного Украине оружия большой дальности по целям в глубине российской территории, пишет, опираясь на анонимные источники, Wall Street Journal, отмечающая, что об этой процедуре публично не объявлялось.

При новой администрации в Министерстве обороны США была введена процедура одобрения высокого уровня для применения поставленного Украине оружия большой дальности по целям в глубине российской территории, пишет, опираясь на анонимные источники, Wall Street Journal, отмечающая, что об этой процедуре публично не объявлялось.

Читать

Вплоть до Папуа — Новой Гвинеи: более 250 тысяч латвийских граждан живут за границей

Важно 11:14

Важно 0 комментариев

По данным на 1 июля нынешнего года, 250 тысяч 599 граждан Латвии указали, что проживают за границей, согласно информации Управления делами гражданства и миграции (УГДМ).

По данным на 1 июля нынешнего года, 250 тысяч 599 граждан Латвии указали, что проживают за границей, согласно информации Управления делами гражданства и миграции (УГДМ).

Читать

Виленин, Рига и Магнолия: самые странные и популярные мужские и женские имена в Латвии

Важно 11:02

Важно 0 комментариев

По состоянию на начало июля нынешнего года в Латвии самым популярным мужским именем было Янис, а женским - Елена. Об этом свидетельствует информация, собранная УДГМ.

По состоянию на начало июля нынешнего года в Латвии самым популярным мужским именем было Янис, а женским - Елена. Об этом свидетельствует информация, собранная УДГМ.

Читать