Кто шил костюм? Урбанович предлагает ввести индивидуальную ответственность для политиков и прямые выборы

"Министр от, депутат от, глава самоуправления от, президент от… какой-то партии, а не от конкретной группы граждан!

У государства множество потребностей, но денег нет. Власть настроена не на зарабатывание, а на экономию. Это означает — на сокращение, урезание, уменьшение. Оптимисты думают, что это может коснуться раздутого государственного аппарата, который экономика уже не в состоянии тянуть. Прогнозирую, что ничего не получится, и по вполне «человеческим» причинам.

У нас так повелось, что каждая партия, независимо от того, как она проявляет себя до прихода к власти, приходит с собственной свитой — партийными активистами, кузнецами победы, сторонниками, родственниками и друзьями. Кому же доверять, как не своим? Будем честны: конкурсы в политической практике — это фикция, их цель — узаконить уже сделанный выбор власть имущих. Политические победы сопряжены с обязательствами перед своими.

Когда меняется политическое представительство в какой-либо отрасли, министр приходит со своей командой. Возможно, кто-то из чиновников становится «сакральной жертвой», чтобы продемонстрировать, как новая метла чисто и принципиально метёт. Но новоприбывшим не нужно, чтобы министерство превратилось в выжженную землю, где бюрократия мастерски саботирует любые инициативы. Поэтому создаются новые структуры, бюро, должности, а старые кадры в благодарность не портят жизнь министру. Как по годичным кольцам дерева можно сосчитать его возраст, так в министерствах по росту персонала можно узнать, сколько раз там сменилась политическая власть…

В этом процессе совершенно бессмысленно говорить об интересах общества и государства, потому что они противоречат личной выгоде партий власти и их представителей. Люди, расставленные в министерствах и государственных учреждениях, — это золотой фонд партий в прямом и переносном смысле. Они самые убедительные агитаторы, операторы больших или малых ферм троллей, лидеры мнений в социальных сетях — у них хорошие зарплаты, красивые кабинеты, мало прямых обязанностей, зато много кофейных пауз и свободного времени.

С первого дня на государственной службе они начинают работать на благо себя и следующей победы своей партии. Они обучены, талантливы, прошли курсы за счёт государства, приобрели опыт в командировках. У них регулярный рост зарплаты, хорошая жизнь, за которую стоит побороться. Этот процесс отточен до блеска. Надеяться, что партии власти в интересах какого-то мистического блага государства начнут рубить свои же корни, — иллюзия.

И мы уже видим, что во имя неизбежной бюджетной консолидации власть крутится вокруг пенсий, образования, медицины, самоуправлений, повышения налогов — только не вокруг своего «золотого фонда».

Ради этих интересов избиратель на каждых выборах обманывается и на следующий день тут же забывается вместе со всеми данными обещаниями. Почему так происходит? Почему люди это терпят и снова добровольно наступают на те же грабли?

Демократия — это не о словах, а о процедурах. Наша демократия слаба, потому что в ней не работают механизмы ответственности. Ни одна партия не отвечает за плачевное финансовое состояние государства, как и ни один политик не возьмёт на себя ответственность ни за airBaltic, ни за Rail Baltica, ни за (не)строительство границы, ни за полёты с икрой… Эти партии снова пойдут на выборы и, весьма вероятно, снова победят. Они будут создавать коалиции, раскалываться, делиться и перерождаться под новыми названиями, но будут беречь и лелеять свой «золотой фонд», который обеспечивает неизменность власти.

Есть только одна надежда преодолеть эту обречённость неизменности власти — конституционно закрепить принцип политической ответственности, перейдя к мажоритарным, прямым выборам на всех уровнях.

Если сейчас спросить жителей Виляны или Тукумса, кто их представляет во власти, они не смогут ответить. Все и никто…

При мажоритарных выборах, если в Латвии будет 100 избирательных округов, каждый сразу знает, от кого требовать ответственности, и над каждым избранным ежедневно висит дамоклов меч. Не выполнишь обещанное, не будешь заботиться о нуждах своих из Виляны или Тукумса — не переизберут.

Эта система устраняет принцип «паровозика», когда один лидер тянет в Сейм десять никому неизвестных кандидатов — механических кнопкодавов без собственного мнения. Они зависят не от избирателей, а от партийной иерархии. Если кандидат в рамках программы своей партии сам завоевал место в парламенте, пройдя индивидуальное избирательное сито, политический ландшафт в Сейме сразу меняется. Депутату не придётся прятать зевоту на долгих дебатах, а бороться за своих избирателей, и каждому есть что терять.

Слышал аргумент: если будут прямые выборы мэров, во многих местах выберут «неправильных». В Риге мэром станет, не дай бог, Шлесерс или Кирсис. У этого аргумента есть несколько слабых мест. Почему заранее считается, что при пропорциональных выборах избиратель ответственный и «умный», а при мажоритарных неизбежно станет «глупым» и поддастся популизму? К тому же «неправильному» мэру всё равно потребуется одобрение «правильных» депутатов, избранных от районов, для принятия решений. Ещё одно соображение: избиратель, конечно, может ошибиться, но только один раз. А сейчас у нас можно хоть пять раз подряд выбирать одних и тех же.

Депутаты, избранные в одномандатных округах, будут вынуждены честно договариваться о непопулярных, но необходимых вещах, опираясь на аргументы, а не прикрываясь ответом «это было политическое решение». «Политическое решение» без объяснений буквально означает: обман народа. Так происходили крупнейшие аферы в Латвии — все эти OIK, мутные приватизации и т.д., и послевкусие обмана становится всё тяжелее. Если у депутата есть индивидуальная ответственность, это не пройдёт. Люди не дадут забыть.

Латвия потеряла слишком много времени на развитие ради сохранения неизменности власти. Продолжать это ещё один избирательный цикл было бы непростительной ошибкой. Изменение избирательной системы должно стать главным вопросом дебатов Сейма, избранного в 2026 году. Каждая партия должна ответить: поддерживаете ли вы прямые выборы на всех уровнях? Согласны ли вы с принципом индивидуальной ответственности депутата? Чтобы избиратель ясно знал, кто за дальнейший застой, а кто даёт надежду вырваться из отсталости".