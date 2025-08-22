Можно, наконец, не мучиться: в Европе появятся спальные автобусы

Этой осенью в Европе будет запущена новая сеть ночных автобусов, маршруты которых соединят ряд ключевых туристических направлений континента.

Сервис, созданный швейцарской транспортной компанией Twiliner, призван устранить "пробел в комфорте при поездках на дальние расстояния".

Спальный автобус начнет работу в ноябре 2025 года и свяжет города Швейцарии, Люксембурга, Бельгии, Нидерландов и Испании.

Таким образом у эко-путешественников появится еще одна альтернатива дальним рейсам.

Twiliner утверждает, что поездки на их автобусах так же экологичны, как поездки на поезде, и экономят 85 процентов выбросов CO2 по сравнению с перелетами.

Компания добавляет, что транспортные средства будут работать на HVO - биотопливе, получаемом из отходов жиров и растительных масел.

Ночной автобус с креслами, как в бизнес-классе самолета

Twiliner также уделяет первостепенное внимание комфорту в своих автобусах, оснащая их удобствами, подобными тем, что можно найти в поездах со спальными местами.

Это первые в Европе автобусы, сиденья которых полностью трансформируются в кровати нажатием кнопки, что позволяет путешественникам поспать во время поездки.

21 кресло (18 расположены на втором этаже и 3 - на первом) были созданы по образцу кресел бизнес-класса в самолетах - с подушками и одеялами.

Каждое кресло оснащено розеткой, столиком, индивидуальной лампой для чтения, а также бесплатным доступом в Интернет. Также есть небольшой отсек для хранения личных вещей, чтобы они были под рукой.

На первом этаже пассажиры могут подготовиться ко сну в просторной ванной комнате и раздевалке (правда, душ здесь не предусмотрен).

Также на этом уровне находится снэк-бар, где путешественники могут найти легкие закуски.

Что касается багажа, то пассажирам разрешается взять с собой один большой чемодан, соответствующий спецификациям Twiliner (максимум 23 кг; 80 x 50 x 35 см), и одну ручную кладь (максимум 5 кг; 50 x 30 x 20 см).

Дополнительные предметы, такие как велосипеды, лыжное снаряжение и доски для серфинга, можно взять с собой на борт, если места для них были забронированы заранее.

После запуска в ноябре компания начнет работу с двух маршрутов: Цюрих - Амстердам с остановками в Базеле, Люксембурге, Брюсселе и Роттердаме; и Цюрих - Барселона с остановкой в Жироне.

Автобусы, которые поначалу будут ходить несколько раз в неделю, в следующем году могут стать ежедневными. Цены начинаются примерно от 180 евро в одну сторону.

Во время поездок не предусмотрено никаких других остановок, кроме как для обязательной смены водителя.

Twiliner отмечает, что их сервис не подходит для семей с маленькими детьми, так как пассажиры младше пяти лет к поездке не допускаются.

Дети постарше приветствуются на борту, "если они знакомы с дальними поездками и могут принять во внимание тихую и благоприятную для сна обстановку".

В конечном итоге компания планирует создать на всем континенте целую сеть ночных автобусных рейсов, которая дополнит существующие ночные поезда, и в течение трех лет соединить 25 самых посещаемых городов Европы.