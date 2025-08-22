Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Press.lv - Новости, которые касаются Вас! LAT
Суббота Вести еженедельник 7 Супер Секретов Mājas virtuve
LAT Вс, 24. Августа Завтра: Bertulis, Boleslavs
Доступность

Можно, наконец, не мучиться: в Европе появятся спальные автобусы

Euronews 22 августа, 2025 11:20

Для настроения 0 комментариев

Кресла в новых ночных автобусах, которые начнут курсировать по Европе уже этой осенью, смоделированы по образцу кресел бизнес-класса в самолетах.

Этой осенью в Европе будет запущена новая сеть ночных автобусов, маршруты которых соединят ряд ключевых туристических направлений континента.

Сервис, созданный швейцарской транспортной компанией Twiliner, призван устранить "пробел в комфорте при поездках на дальние расстояния".

Спальный автобус начнет работу в ноябре 2025 года и свяжет города Швейцарии, Люксембурга, Бельгии, Нидерландов и Испании.

Таким образом у эко-путешественников появится еще одна альтернатива дальним рейсам.

Twiliner утверждает, что поездки на их автобусах так же экологичны, как поездки на поезде, и экономят 85 процентов выбросов CO2 по сравнению с перелетами.

Компания добавляет, что транспортные средства будут работать на HVO - биотопливе, получаемом из отходов жиров и растительных масел.

Ночной автобус с креслами, как в бизнес-классе самолета

Twiliner также уделяет первостепенное внимание комфорту в своих автобусах, оснащая их удобствами, подобными тем, что можно найти в поездах со спальными местами.

Это первые в Европе автобусы, сиденья которых полностью трансформируются в кровати нажатием кнопки, что позволяет путешественникам поспать во время поездки.

21 кресло (18 расположены на втором этаже и 3 - на первом) были созданы по образцу кресел бизнес-класса в самолетах - с подушками и одеялами.

Каждое кресло оснащено розеткой, столиком, индивидуальной лампой для чтения, а также бесплатным доступом в Интернет. Также есть небольшой отсек для хранения личных вещей, чтобы они были под рукой.

На первом этаже пассажиры могут подготовиться ко сну в просторной ванной комнате и раздевалке (правда, душ здесь не предусмотрен).

Также на этом уровне находится снэк-бар, где путешественники могут найти легкие закуски.

Что касается багажа, то пассажирам разрешается взять с собой один большой чемодан, соответствующий спецификациям Twiliner (максимум 23 кг; 80 x 50 x 35 см), и одну ручную кладь (максимум 5 кг; 50 x 30 x 20 см).

Дополнительные предметы, такие как велосипеды, лыжное снаряжение и доски для серфинга, можно взять с собой на борт, если места для них были забронированы заранее.

После запуска в ноябре компания начнет работу с двух маршрутов: Цюрих - Амстердам с остановками в Базеле, Люксембурге, Брюсселе и Роттердаме; и Цюрих - Барселона с остановкой в Жироне.

Автобусы, которые поначалу будут ходить несколько раз в неделю, в следующем году могут стать ежедневными. Цены начинаются примерно от 180 евро в одну сторону.

Во время поездок не предусмотрено никаких других остановок, кроме как для обязательной смены водителя.

Twiliner отмечает, что их сервис не подходит для семей с маленькими детьми, так как пассажиры младше пяти лет к поездке не допускаются.

Дети постарше приветствуются на борту, "если они знакомы с дальними поездками и могут принять во внимание тихую и благоприятную для сна обстановку".

В конечном итоге компания планирует создать на всем континенте целую сеть ночных автобусных рейсов, которая дополнит существующие ночные поезда, и в течение трех лет соединить 25 самых посещаемых городов Европы.

  • Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Комментарии (0)
Комментарии (0)
Загрузка
Загрузка
Загрузка
Загрузка
Рекомендательный виджет
Обновлено: 14:00 24.08.2025
Турция: у американцев отобрали посольство
Sfera.lv 5 часов назад
Трамп: премию хочу – аж зубы сводит!
Sfera.lv 6 часов назад
Германия: министерский декрет
Sfera.lv 6 часов назад
Литва: шаг за шагом к достижению цели
Sfera.lv 7 часов назад
Спикер Сейма: реформа самоуправлений отдалила власть от людей
Bitnews.lv 1 день назад
В Латвии объявлено жёлтое предупреждение из-за гроз
Bitnews.lv 1 день назад
Латвия: не до развлечений
Sfera.lv 2 дня назад
Латвия: три недели без Кемери
Sfera.lv 3 дня назад

Украина атаковала крупнейший российский порт на Балтике: возник пожар

Важно 13:45

Важно 0 комментариев

В порту Усть-Луга на терминале компании «Новатэк», занимающейся добычей и переработкой природного газа, вспыхнул пожар после падения обломков беспилотника, cообщает The Moscow Times.

В порту Усть-Луга на терминале компании «Новатэк», занимающейся добычей и переработкой природного газа, вспыхнул пожар после падения обломков беспилотника, cообщает The Moscow Times.

Читать
Загрузка

Да неужели?! Глава Latvijas ceļu būvētājs: латвийские дороги по качеству сравнялись с литовскими

Новости Латвии 13:26

Новости Латвии 0 комментариев

Председатель правления общества Latvijas ceļu būvētājs Андрис Берзиньш в эфире телеканала TV24 высказал мнение, что дороги в Латвии по качеству сравнялись с литовскими, если не стали лучше. Но опасения вызывает то, что правительство, урезав деньги, пытается "выстрелить себе в ногу".

Председатель правления общества Latvijas ceļu būvētājs Андрис Берзиньш в эфире телеканала TV24 высказал мнение, что дороги в Латвии по качеству сравнялись с литовскими, если не стали лучше. Но опасения вызывает то, что правительство, урезав деньги, пытается "выстрелить себе в ногу".

Читать

Школа или поездка с родителями? В соцсети негодуют, что чужой ребёнок пропустит неделю

Важно 12:54

Важно 0 комментариев

Лето стремительно близится к концу, школа уже не за горами. Это вызывает у людей разного рода эмоции. Для кого-то, как в этом случае, триггером послужило сообщение о том, что чей-то ребёнок пропустит в сентябре первую неделю - будет путешествовать с родителями.

Лето стремительно близится к концу, школа уже не за горами. Это вызывает у людей разного рода эмоции. Для кого-то, как в этом случае, триггером послужило сообщение о том, что чей-то ребёнок пропустит в сентябре первую неделю - будет путешествовать с родителями.

Читать

«Это путь в никуда»: Банк Латвии бьёт тревогу по поводу планов правительства наращивать госдолг

Важно 12:35

Важно 0 комментариев

Полмиллиарда евро - такова сумма, которую государство в этом году не сможет потратить на оборону, медицину или другие потребности, так как эти деньги придётся заплатить в качестве процентов постоянно растущего госдолга, сообщает TV3 Ziņas.

Полмиллиарда евро - такова сумма, которую государство в этом году не сможет потратить на оборону, медицину или другие потребности, так как эти деньги придётся заплатить в качестве процентов постоянно растущего госдолга, сообщает TV3 Ziņas.

Читать

WSJ: Пентагон тихо блокирует применение западного дальнобойного оружия по российской территории

Важно 11:54

Важно 0 комментариев

При новой администрации в Министерстве обороны США была введена процедура одобрения высокого уровня для применения поставленного Украине оружия большой дальности по целям в глубине российской территории, пишет, опираясь на анонимные источники, Wall Street Journal, отмечающая, что об этой процедуре публично не объявлялось.

При новой администрации в Министерстве обороны США была введена процедура одобрения высокого уровня для применения поставленного Украине оружия большой дальности по целям в глубине российской территории, пишет, опираясь на анонимные источники, Wall Street Journal, отмечающая, что об этой процедуре публично не объявлялось.

Читать

Вплоть до Папуа — Новой Гвинеи: более 250 тысяч латвийских граждан живут за границей

Важно 11:14

Важно 0 комментариев

По данным на 1 июля нынешнего года, 250 тысяч 599 граждан Латвии указали, что проживают за границей, согласно информации Управления делами гражданства и миграции (УГДМ).

По данным на 1 июля нынешнего года, 250 тысяч 599 граждан Латвии указали, что проживают за границей, согласно информации Управления делами гражданства и миграции (УГДМ).

Читать

Виленин, Рига и Магнолия: самые странные и популярные мужские и женские имена в Латвии

Важно 11:02

Важно 0 комментариев

По состоянию на начало июля нынешнего года в Латвии самым популярным мужским именем было Янис, а женским - Елена. Об этом свидетельствует информация, собранная УДГМ.

По состоянию на начало июля нынешнего года в Латвии самым популярным мужским именем было Янис, а женским - Елена. Об этом свидетельствует информация, собранная УДГМ.

Читать