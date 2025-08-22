На шоссе под Олайне перевернулся автомобиль Национальных вооружённых сил. Он входил в состав длинной колонны – технические подразделения по очереди затормозили, и, чтобы избежать столкновения, водитель перевернувшегося автомобиля вывернул руль в сторону кювета. В результате инцидента ни военнослужащие, ни гражданские лица не пострадали.

Этот инцидент напоминает о неудачах латвийских союзников, перевозивших военные грузы на дорогах национального значения этим летом. 21 июля в районе полигона «Селия» обрушился гравийный бордюр дороги, в результате чего военная техника перевернулась. Её немедленно забрал эвакуатор и на следующий день её доставили на Адажскую военную базу.

По пути большая высота эвакуатора и перевозимое им оборудование стали создавать опасность для движения. Неподалеку от Сидгунды автомобиль сломал несколько веток на аллее вдоль шоссе, в результате чего пострадал водитель большегрузного автомобиля, которому ветка попала в лобовое стекло.

Военный транспорт продолжил путь, но приключения его продолжились. В районе Берги, на Бривибас гатве, техника врезалась в мост и рекламный щит. Таким образом, за два дня произошло три дорожно-транспортных происшествия в двух регионах.

В НВС поясняют, что союзники в Латвии ответственно соблюдают как установленный в вооружённых силах порядок, так и требования правил дорожного движения. Чтобы предотвратить повторение подобных инцидентов в будущем, будет проведена служебная проверка для выяснения обстоятельств произошедшего.

