Военная техника союзников попала в аварию на Рижской окружной дороге

22 августа, 2025 17:00

Утром в четверг военная техника союзников Латвии перевернулась в кювете на трассе А5. На этот раз в инциденте не участвовали гражданские автомобили, но всего месяц назад военный транспорт, следовавший из Селии в Ригу, стал причиной трёх ДТП за два дня. В одном из них была повреждена городская инфраструктура, а в другом пострадал водитель грузовика, сообщает телепрограмма "Дегпункта".

На шоссе под Олайне перевернулся автомобиль Национальных вооружённых сил. Он входил в состав длинной колонны – технические подразделения по очереди затормозили, и, чтобы избежать столкновения, водитель перевернувшегося автомобиля вывернул руль в сторону кювета. В результате инцидента ни военнослужащие, ни гражданские лица не пострадали.

Этот инцидент напоминает о неудачах латвийских союзников, перевозивших военные грузы на дорогах национального значения этим летом. 21 июля в районе полигона «Селия» обрушился гравийный бордюр дороги, в результате чего военная техника перевернулась. Её немедленно забрал эвакуатор и на следующий день её доставили на Адажскую военную базу.

По пути большая высота эвакуатора и перевозимое им оборудование стали создавать опасность для движения. Неподалеку от Сидгунды автомобиль сломал несколько веток на аллее вдоль шоссе, в результате чего пострадал водитель большегрузного автомобиля, которому ветка попала в лобовое стекло.

Военный транспорт продолжил путь, но приключения его продолжились. В районе Берги, на Бривибас гатве, техника врезалась в мост и рекламный щит. Таким образом, за два дня произошло три дорожно-транспортных происшествия в двух регионах.

В НВС поясняют, что союзники в Латвии ответственно соблюдают как установленный в вооружённых силах порядок, так и требования правил дорожного движения. Чтобы предотвратить повторение подобных инцидентов в будущем, будет проведена служебная проверка для выяснения обстоятельств произошедшего.

В Риге сотни людей приняли участие в шествии в поддержку Украины

В честь Дня независимости Украины в воскресенье сотни людей в Риге участвовали в шествии "Путь подсолнухов" от памятника Свободы к парку Кронвалда, сообщает агентство LETA.

В честь Дня независимости Украины в воскресенье сотни людей в Риге участвовали в шествии "Путь подсолнухов" от памятника Свободы к парку Кронвалда, сообщает агентство LETA.

Украина атаковала крупнейший российский порт на Балтике: возник пожар

В порту Усть-Луга на терминале компании «Новатэк», занимающейся добычей и переработкой природного газа, вспыхнул пожар после падения обломков беспилотника, cообщает The Moscow Times.

В порту Усть-Луга на терминале компании «Новатэк», занимающейся добычей и переработкой природного газа, вспыхнул пожар после падения обломков беспилотника, cообщает The Moscow Times.

Да неужели?! Глава Latvijas ceļu būvētājs: латвийские дороги по качеству сравнялись с литовскими

Председатель правления общества Latvijas ceļu būvētājs Андрис Берзиньш в эфире телеканала TV24 высказал мнение, что дороги в Латвии по качеству сравнялись с литовскими, если не стали лучше. Но опасения вызывает то, что правительство, урезав деньги, пытается "выстрелить себе в ногу".

Председатель правления общества Latvijas ceļu būvētājs Андрис Берзиньш в эфире телеканала TV24 высказал мнение, что дороги в Латвии по качеству сравнялись с литовскими, если не стали лучше. Но опасения вызывает то, что правительство, урезав деньги, пытается "выстрелить себе в ногу".

Виленин, Рига и Магнолия: самые странные и популярные мужские и женские имена в Латвии

По состоянию на начало июля нынешнего года в Латвии самым популярным мужским именем было Янис, а женским - Елена. Об этом свидетельствует информация, собранная УДГМ.

По состоянию на начало июля нынешнего года в Латвии самым популярным мужским именем было Янис, а женским - Елена. Об этом свидетельствует информация, собранная УДГМ.

Школа или поездка с родителями? В соцсети негодуют, что чужой ребёнок пропустит неделю

Лето стремительно близится к концу, школа уже не за горами. Это вызывает у людей разного рода эмоции. Для кого-то, как в этом случае, триггером послужило сообщение о том, что чей-то ребёнок пропустит в сентябре первую неделю - будет путешествовать с родителями.

Лето стремительно близится к концу, школа уже не за горами. Это вызывает у людей разного рода эмоции. Для кого-то, как в этом случае, триггером послужило сообщение о том, что чей-то ребёнок пропустит в сентябре первую неделю - будет путешествовать с родителями.

«Это путь в никуда»: Банк Латвии бьёт тревогу по поводу планов правительства наращивать госдолг

Полмиллиарда евро - такова сумма, которую государство в этом году не сможет потратить на оборону, медицину или другие потребности, так как эти деньги придётся заплатить в качестве процентов постоянно растущего госдолга, сообщает TV3 Ziņas.

Полмиллиарда евро - такова сумма, которую государство в этом году не сможет потратить на оборону, медицину или другие потребности, так как эти деньги придётся заплатить в качестве процентов постоянно растущего госдолга, сообщает TV3 Ziņas.

WSJ: Пентагон тихо блокирует применение западного дальнобойного оружия по российской территории

При новой администрации в Министерстве обороны США была введена процедура одобрения высокого уровня для применения поставленного Украине оружия большой дальности по целям в глубине российской территории, пишет, опираясь на анонимные источники, Wall Street Journal, отмечающая, что об этой процедуре публично не объявлялось.

При новой администрации в Министерстве обороны США была введена процедура одобрения высокого уровня для применения поставленного Украине оружия большой дальности по целям в глубине российской территории, пишет, опираясь на анонимные источники, Wall Street Journal, отмечающая, что об этой процедуре публично не объявлялось.

