Министр о депопуляции: «Мы не можем удерживать людей в регионах — времена крепостного права закончились»

22 августа, 2025

Новости Латвии 0 комментариев

LETA

Единственный способ остановить депопуляцию — предложить людям будущее и вне столицы. Об этом в пятницу, выступая на конгрессе Союза самоуправлений Латвии (LPS), заявил министр умного управления и регионального развития Раймонд Чударс .

По словам министра, число жителей в стране продолжает сокращаться, и это становится серьёзным вызовом: всё труднее управлять и содержать 64,6 тыс. квадратных километров территории Латвии.

«Мы не можем силой удерживать людей в регионах — времена крепостного права закончились. Но единственный способ остановить депопуляцию — предложить людям будущее. К сожалению, порой это “будущее” сводится к законсервированному прошлому», — отметил Чударс.

Министр указал, что Латвия так и не до конца освободилась от наследия советской плановой экономики. Инфраструктура создавалась для более чем 2,5 млн человек, и сегодня её становится трудно поддерживать.

Чударс также обратил внимание на противоречия: «Мы хотим жить в тишине у леса, но с асфальтом до дверей и неограниченным доступом к услугам. При этом, если речь идёт о строительстве завода или ветряной электростанции, то “пусть это будет у соседа, но не рядом со мной”».

По его словам, именно развитие бизнеса обеспечивает рабочие места, приток жителей, развитие инфраструктуры и услуг, рост благосостояния и в конечном счёте — желание жить и растить детей в регионах.

Министр сообщил, что его ведомство реализует проекты на сумму 742 млн евро — средства направлены на развитие предпринимательства, улучшение дорог, эффективность услуг, благоустройство и адаптацию к климатическим изменениям.

С 2016 года в самоуправлениях выполнено 230 проектов при поддержке фондов ЕС на 493 млн евро. В период 2021–2027 годов на развитие предпринимательской среды предусмотрено 265 млн евро. Ожидается, что это создаст почти 3000 новых рабочих мест, увеличит фонд зарплат на 66,5 млн евро и привлечёт 207 млн евро дополнительных инвестиций.

Diena.lv

Обновлено: 13:55 24.08.2025
