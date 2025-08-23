Что случилось с латвийским пограничником и минами на латвийской границе?

Telegram-канал SHOT, на который ссылались агентства РИА Новости, Lenta.ru и другие издания, сообщил, что военнослужащий получил тяжёлые минно-взрывные травмы и был экстренно доставлен в больницу. В публикациях звучали формулировки, что мины были установлены «для сдерживания России».

Часть изданий, включая Regnum, пошли еще дальше и сообщили, что латвийский пограничник скончался в больнице, однако "официального подтверждения от латвийских властей на момент публикации этих сообщений не последовало".

В «Военном обозрении» и других медиа инцидент увязали напрямую с решением Латвии выйти из Оттавской конвенции, подчёркивая, что это первый случай подрыва после принятия такого решения.

Что же происходит? На границе погиб пограничник, а у нас молчок, что в социальных сетях, что в официальных сообщениях? Press.lv обратился за комментарием непосредственно в Министерство обороны страны, как самый официальный источник информации по данному поводу.

Выяснилось, что на границе в Латвии в данный момент мин, на которых мог бы подорваться пограничник, нет.

Эта информация ложная – ни один пограничник не погиб, а неуправляемые противопехотные мины на границе с Латвией не устанавливались, заяили в press.lv в Министерстве обороны Латвии.

«Следует ещё раз подчеркнуть: мины не предназначены для установки в мирное время. После выхода из Оттавской конвенции любое возможное приобретение, размещение и применение неуправляемых противопехотных мин будет зависеть от военной логики, необходимости, а также приоритетов развития оборонного потенциала», – резюмировали в Министерстве обороны.