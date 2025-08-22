Европа в огне: лесные пожары в ЕС стали самыми масштабными за всю историю наблюдений

По данным Европейской системы информации о лесных пожарах (Effis), к пятнице огнём охвачено 1 015 024 га, что превысило рекорд 2017 года (988 544 га). Горят дома, выгорают леса, дым накрывает отдалённые города.

Стихия выбросила в атмосферу около 37 млн тонн CO₂ — примерно столько же, сколько в год производят Португалия или Швеция. Наряду с этим зафиксированы рекордные показатели загрязнения воздуха по десяти видам веществ, включая опасные мелкие частицы PM2.5.

Учёные отмечают, что причиной катастрофы стали «идеальные условия» для распространения огня — аномальные жаркие и продолжительные волны тепла, усиливающиеся из-за климатических изменений, и обилие сухой растительности. В Испании и Португалии трава и кустарники, активно выросшие после дождливой весны, высохли и стали топливом для пламени.

«Это печально и страшно — мой родной регион горит прямо сейчас — но, увы, не удивительно», — сказала Кристина Сантин Нуньо, исследовательница Национального научного совета Испании.

Жара выше 40 °C и нестабильные атмосферные условия в южной Европе вызвали образование «огненных бурь». По официальным данным, в этом году погибли как минимум несколько десятков человек, но учёные предупреждают: реальная смертность куда выше из-за последствий вдыхания дыма. Исследование Lancet оценило, что в Европе ежегодно от последствий задымления погибает свыше 100 тыс. человек.

Космическая служба мониторинга атмосферы Copernicus сообщила, что выбросы от пожаров в Испании в этом году достигли наивысшего уровня за 23 года наблюдений. К задымлению над Пиренеями добавился дым от крупных пожаров в Канаде.

Хотя на этой неделе погодные условия в южной Европе должны стать мягче, Effis предупреждает о «крайне высоких» рисках пожаров уже в северо-западных странах ЕС.

По словам Сантин Нуньо, «катастрофический сезон» не повторяется каждый год, но вероятность новых рекордов с каждым сезоном растёт. «Это новая реальность. И чем скорее мы осознаем её и начнём готовиться, тем лучше», — подчеркнула исследовательница.





