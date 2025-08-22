Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Press.lv - Новости, которые касаются Вас! LAT
Суббота Вести еженедельник 7 Супер Секретов Mājas virtuve
LAT Вс, 24. Августа Завтра: Bertulis, Boleslavs
Доступность

Европа в огне: лесные пожары в ЕС стали самыми масштабными за всю историю наблюдений

Редакция PRESS 22 августа, 2025 21:49

Мир 0 комментариев

В 2025 году пожары в Европейском союзе уже уничтожили более 1 млн гектаров территорий — это самый высокий показатель с начала мониторинга, зафиксированный на месяц раньше официального конца сезона, пишет Guardian. 

По данным Европейской системы информации о лесных пожарах (Effis), к пятнице огнём охвачено 1 015 024 га, что превысило рекорд 2017 года (988 544 га). Горят дома, выгорают леса, дым накрывает отдалённые города.

Стихия выбросила в атмосферу около 37 млн тонн CO₂ — примерно столько же, сколько в год производят Португалия или Швеция. Наряду с этим зафиксированы рекордные показатели загрязнения воздуха по десяти видам веществ, включая опасные мелкие частицы PM2.5.

Учёные отмечают, что причиной катастрофы стали «идеальные условия» для распространения огня — аномальные жаркие и продолжительные волны тепла, усиливающиеся из-за климатических изменений, и обилие сухой растительности. В Испании и Португалии трава и кустарники, активно выросшие после дождливой весны, высохли и стали топливом для пламени.

«Это печально и страшно — мой родной регион горит прямо сейчас — но, увы, не удивительно», — сказала Кристина Сантин Нуньо, исследовательница Национального научного совета Испании.

Жара выше 40 °C и нестабильные атмосферные условия в южной Европе вызвали образование «огненных бурь». По официальным данным, в этом году погибли как минимум несколько десятков человек, но учёные предупреждают: реальная смертность куда выше из-за последствий вдыхания дыма. Исследование Lancet оценило, что в Европе ежегодно от последствий задымления погибает свыше 100 тыс. человек.

Космическая служба мониторинга атмосферы Copernicus сообщила, что выбросы от пожаров в Испании в этом году достигли наивысшего уровня за 23 года наблюдений. К задымлению над Пиренеями добавился дым от крупных пожаров в Канаде.

Хотя на этой неделе погодные условия в южной Европе должны стать мягче, Effis предупреждает о «крайне высоких» рисках пожаров уже в северо-западных странах ЕС.

По словам Сантин Нуньо, «катастрофический сезон» не повторяется каждый год, но вероятность новых рекордов с каждым сезоном растёт. «Это новая реальность. И чем скорее мы осознаем её и начнём готовиться, тем лучше», — подчеркнула исследовательница.
 
 
 

  • Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Комментарии (0)
Комментарии (0)
Загрузка
Загрузка
Загрузка
Загрузка
Рекомендательный виджет
Обновлено: 13:50 24.08.2025
Трамп: премию хочу – аж зубы сводит!
Sfera.lv 6 часов назад
Германия: министерский декрет
Sfera.lv 6 часов назад
Спикер Сейма: реформа самоуправлений отдалила власть от людей
Bitnews.lv 1 день назад
В Латвии объявлено жёлтое предупреждение из-за гроз
Bitnews.lv 1 день назад
Министр Чударс: будущее Латвии зависит от регионов
Bitnews.lv 1 день назад
Атмосфера переменчивая: дожди и грозы сохранятся в Латвии
Bitnews.lv 1 день назад
Латвия: не до развлечений
Sfera.lv 2 дня назад
Латвия: полицейский на час
Sfera.lv 2 дня назад

Украина атаковала крупнейший российский порт на Балтике: возник пожар

Важно 13:45

Важно 0 комментариев

В порту Усть-Луга на терминале компании «Новатэк», занимающейся добычей и переработкой природного газа, вспыхнул пожар после падения обломков беспилотника, cообщает The Moscow Times.

В порту Усть-Луга на терминале компании «Новатэк», занимающейся добычей и переработкой природного газа, вспыхнул пожар после падения обломков беспилотника, cообщает The Moscow Times.

Читать
Загрузка

Да неужели?! Глава Latvijas ceļu būvētājs: латвийские дороги по качеству сравнялись с литовскими

Новости Латвии 13:26

Новости Латвии 0 комментариев

Председатель правления общества Latvijas ceļu būvētājs Андрис Берзиньш в эфире телеканала TV24 высказал мнение, что дороги в Латвии по качеству сравнялись с литовскими, если не стали лучше. Но опасения вызывает то, что правительство, урезав деньги, пытается "выстрелить себе в ногу".

Председатель правления общества Latvijas ceļu būvētājs Андрис Берзиньш в эфире телеканала TV24 высказал мнение, что дороги в Латвии по качеству сравнялись с литовскими, если не стали лучше. Но опасения вызывает то, что правительство, урезав деньги, пытается "выстрелить себе в ногу".

Читать

Школа или поездка с родителями? В соцсети негодуют, что чужой ребёнок пропустит неделю

Важно 12:54

Важно 0 комментариев

Лето стремительно близится к концу, школа уже не за горами. Это вызывает у людей разного рода эмоции. Для кого-то, как в этом случае, триггером послужило сообщение о том, что чей-то ребёнок пропустит в сентябре первую неделю - будет путешествовать с родителями.

Лето стремительно близится к концу, школа уже не за горами. Это вызывает у людей разного рода эмоции. Для кого-то, как в этом случае, триггером послужило сообщение о том, что чей-то ребёнок пропустит в сентябре первую неделю - будет путешествовать с родителями.

Читать

«Это путь в никуда»: Банк Латвии бьёт тревогу по поводу планов правительства наращивать госдолг

Важно 12:35

Важно 0 комментариев

Полмиллиарда евро - такова сумма, которую государство в этом году не сможет потратить на оборону, медицину или другие потребности, так как эти деньги придётся заплатить в качестве процентов постоянно растущего госдолга, сообщает TV3 Ziņas.

Полмиллиарда евро - такова сумма, которую государство в этом году не сможет потратить на оборону, медицину или другие потребности, так как эти деньги придётся заплатить в качестве процентов постоянно растущего госдолга, сообщает TV3 Ziņas.

Читать

WSJ: Пентагон тихо блокирует применение западного дальнобойного оружия по российской территории

Важно 11:54

Важно 0 комментариев

При новой администрации в Министерстве обороны США была введена процедура одобрения высокого уровня для применения поставленного Украине оружия большой дальности по целям в глубине российской территории, пишет, опираясь на анонимные источники, Wall Street Journal, отмечающая, что об этой процедуре публично не объявлялось.

При новой администрации в Министерстве обороны США была введена процедура одобрения высокого уровня для применения поставленного Украине оружия большой дальности по целям в глубине российской территории, пишет, опираясь на анонимные источники, Wall Street Journal, отмечающая, что об этой процедуре публично не объявлялось.

Читать

Вплоть до Папуа — Новой Гвинеи: более 250 тысяч латвийских граждан живут за границей

Важно 11:14

Важно 0 комментариев

По данным на 1 июля нынешнего года, 250 тысяч 599 граждан Латвии указали, что проживают за границей, согласно информации Управления делами гражданства и миграции (УГДМ).

По данным на 1 июля нынешнего года, 250 тысяч 599 граждан Латвии указали, что проживают за границей, согласно информации Управления делами гражданства и миграции (УГДМ).

Читать

Виленин, Рига и Магнолия: самые странные и популярные мужские и женские имена в Латвии

Важно 11:02

Важно 0 комментариев

По состоянию на начало июля нынешнего года в Латвии самым популярным мужским именем было Янис, а женским - Елена. Об этом свидетельствует информация, собранная УДГМ.

По состоянию на начало июля нынешнего года в Латвии самым популярным мужским именем было Янис, а женским - Елена. Об этом свидетельствует информация, собранная УДГМ.

Читать