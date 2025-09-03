США заявили об ударе по судну с наркотиками из Венесуэлы

Несколькими часами ранее госсекретарь США Марко Рубио сообщил, что США нанесли "смертоносный удар" по судну, предположительно груженному наркотиками, которое отплыло из Венесуэлы. "Американские военные нанесли смертоносный удар в южной части Карибского моря по судну, перевозившему наркотики, которое вышло из Венесуэлы и управлялось организацией, признанной наркотеррористической", - говорится в его сообщении в соцсети Х.

Отношения США и Венесуэлы

Как Трамп заявлял ранее, президент Венесуэлы Николас Мадуро представляет угрозу для США в сфере наркоторговли. В связи с этим Вашингтон недавно объявил о планах усилить свое присутствие в южной части Карибского бассейна, декларируя это как попытку борьбы с наркокартелями. В свою очередь правительство Мадуро направило войска вдоль побережья Венесуэлы и границы с соседней Колумбией и призвало венесуэльцев записываться в гражданское ополчение.

А августе Белый дом удвоил вознаграждение за информацию, которая приведет к аресту Николаса Мадуро. Теперь эта сумма составляет 50 млн долларов. Новая сумма - самая большая из когда-либо предлагаемых, сообщил заместитель госсекретаря США Кристофер Ландау. По его словам, это вдвое превышает сумму, предложенную за основателя террористической сети "Аль-Каида" Усаму бен Ладена.

В 2020 году, во время первого президентского срока Трампа США предъявили Мадуро и другим высокопоставленным чиновникам Венесуэлы обвинение в "наркотерроризме" и назначили награду за его поимку в 15 млн долларов.

Минюст США обвиняет правителя Венесуэлы в руководстве могущественным наркокартелем Cártel de los Soles (Картель Солнца. - Ред.), который на протяжении 20 лет контрабандой ввозил в США сотни тонн наркотиков, зарабатывая сотни миллионов долларов.