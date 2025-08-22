США закрыли союзникам доступ к информации о переговорах между Россией и Украиной

Документ от 20 июля относит любые сведения о переговорном процессе, включая аналитические материалы, к категории «NOFORN» — не предназначенные для передачи иностранным государствам. Исключение сделано лишь для данных, ранее опубликованных публично. При этом обмен разведкой в военной и дипломатической сферах, не связанной с переговорами, сохраняется, в том числе в части поддержки оборонных операций Украины.

В «Пять глаз» входят США, Великобритания, Канада, Австралия и Новая Зеландия. Бывшие чиновники предупредили, что решение Вашингтона может подорвать доверие внутри альянса и снизить готовность союзников делиться важной информацией.

«Смысл партнёрства в том, что мы вместе анализируем данные и лучше понимаем планы противников», — отметил экс-сотрудник ЦРУ и Минбезопасности США Стивен Кэш.

Вашингтон тем временем наращивает усилия по мирному урегулированию. Президент Дональд Трамп в августе встретился с Владимиром Путиным на Аляске, а затем обсудил ситуацию с Владимиром Зеленским и европейскими лидерами в Белом доме. По данным The Guardian, после этих встреч американский лидер решил занять выжидательную позицию, рассчитывая, что Киев и Москва самостоятельно договорятся о прямых переговорах.